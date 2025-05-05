Шекспир на фоне индустриального пейзажа. В Нижнем Тагиле состоялась премьера спектакля «Лир» (ВИДЕО)

В прошедшую субботу на сцене Нижнетагильского драматического театра состоялась долгожданная премьера спектакля «Лир», постановка которого стала возможной благодаря гранту Министерства культуры Свердловской области. Режиссёр-постановщик из Санкт-Петербурга Георгий Цнобиладзе представил зрителям своё видение трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир», соединив классический сюжет с реалиями, знакомыми многим жителям Урала.

«Я люблю эту пьесу давно, и когда появилась тема “Шекспир на заводе”, у меня не возникло сомнений. Сценография не определила смыслы, потому что они примерно такие, какие были во времена Шекспира, такие они и остались», — рассказал Георгий Цнобиладзе.

По замыслу режиссёра, действие переносится в условное пространство, где средневековые мотивы переплетаются с атмосферой «лихих 90-х». Эта необычная комбинация находит отражение в художественном решении спектакля. Художник-постановщик Анвар Гумаров сумел преобразить театральную сцену, создав масштабные декорации, имитирующие производственный цех. Эти декорации — не просто фон, они становятся активным участником действия, подчёркивая темы передела собственности и власти, которые актуальны как для шекспировской эпохи, так и для недавнего прошлого регионов России.

Визуальный ряд дополняется костюмами, разработанными художником Юлией Зятьковой. Сочетание различных стилей и эпох в одежде персонажей усиливает ощущение смешения времён и культур, создавая яркие и запоминающиеся образы. «Малиновый пиджак» Лира, например, становится узнаваемым символом эпохи и одновременно отсылкой к королевскому облачению.

Особую роль в спектакле играет свет, придуманный Алексеем Поповым. Световое оформление отличается кинематографичностью, напоминая стилистику современных остросюжетных фильмов. Игра света и тени создаёт напряжённую атмосферу, подчёркивая драматизм происходящих событий и погружая зрителя в мир трагедии. Таким образом, свет фактически становится одним из главных действующих лиц, управляя вниманием наблюдателей и усиливая эмоциональное воздействие.

Музыкальное сопровождение также вносит свой вклад в создание уникальной атмосферы спектакля. Использование современной руоссийской и зарубежной музыки не только осовременивает классический сюжет, но и позволяет зрителю глубже прочувствовать эмоции персонажей, делая трагедию более близкой и понятной.

Спектакль «Лир» стал развитием идеи, зародившейся в 2023 году в рамках театральной лаборатории «Театр. Завод. Шекспир». Тогда эскиз постановки был представлен в уникальных декорациях доменного цеха Старого Демидовского завода, а теперь эта концепция получила полноценное воплощение на театральной сцене.

Актёрская игра в спектакле отличается глубиной и выразительностью. Особенно театралы отмечают работу актёра Валерия Каратаева, исполнившего роль Лира, который сумел передать всю сложность и трагизм своего персонажа. Все актёры сумели создать убедительные образы в этой символической драме.

«Такой сложный материал — это большая ответственность, но история очень понятная и современная. Мой Лир — взбалмошный старик. Это человек, который, как отец, хотел как лучше, хотел, чтобы всем было хорошо, а получилось немножко по-другому», — поделился Валерий Каратаев.

«Лир» — это спектакль, который не оставляет равнодушным. Он заставляет зрителей задуматься о вечных проблемах власти, семьи и предательства, перенося их в узнаваемый и близкий нам контекст. Сочетание классической трагедии с элементами современной культуры и индустриального пейзажа Нижнего Тагила делает эту постановку уникальной и запоминающейся.