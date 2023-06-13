Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле стал площадкой для театральной лаборатории 

Театральная лаборатория «Театр. Завод. Шекспир» (18+) завершилась накануне в Нижнем Тагиле. Уникальное взаимодействие труппы драматического театра и старого Демидовского завода, который на неделю стал театральными декорациями, впервые могли увидеть тагильчане и гости города.

С 6 июня в Нижнем Тагиле три российских режиссёра — Дмитрий Волкострелов, Георгий Цнобиладзе и Дмитрий Лимбос — работали с артистами драматического театра. За это время они создали эскизы трёх спектаклей, связанных с творчеством Уильяма Шекспира. Работа над постановками началась с выбора локации вместе с сотрудниками музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Для творческого процесса была предоставлена практически вся территория экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод».

Театральные лаборатории, по словам художественного руководителя театра Игоря Булыгина, созданы для того, чтобы труппа постоянно находилась в творческом тонусе. Обычно такие события проходят в узком кругу артистов, постановщиков и критиков, но в этот раз постановки увидели около 150 зрителей, которые успели приобрести билеты. Эксперимент состоялся, несмотря на непривычное пространство и прохладный ветер в день премьеры.

«Люди шли буквально по пятам актёров, следуя за ними и включаясь в спектакль. В этих действиях сошлись эпохи, люди, истории. Сквозь пыль веков вновь проглянул Шекспир и его герои: Гамлет и Король Лир, Офелия и Корделия. Извечные темы и проблемы в современном видении новых режиссёров были интересно поданы», — делятся первыми впечатлениями зрители.

Гости музея-завода смогли увидеть эскизы к спектаклям «Король Лир» (18+), «Гамлет» (18+) и эскиз-сюрприз, за основу которого режиссёр взял исследование британского журналиста Джеймса Эдмунда Хартинга «Орнитология Шекспира» (18+). В качестве пространства были задействованы механический, доменный и цех металлоконструкций. Удивительными для зрителей оказались не только индустриальные локации, в которые они попали, но и формы спектаклей, выбранные режиссёрами. Так, в эскизе по «Орнитологии Шекспира» первое действие — это знакомство с птицами: на противоположных концах цеха актёры рассказывали о пернатых. И только после этого гости увидели сам спектакль, в котором, по сути, не было сюжета. В финале «Гамлета» зрители думали, что история завершилась для главного героя благополучно, но когда все развернулись в направлении выхода, в Гамлета стреляли. «Король Лир» удивил атмосферностью и накалом страстей. Мурашки бежали по телу отнюдь не от холода, говорят театралы.

«Для нас это было очень ответственно, потому что территория музея-завода в структуре музея-заповедника — это тот эксперимент, который длится уже 30 лет. Когда мы сохраняем индустриальное наследие, мы пытаемся сохранить не только материальную часть, но и харизму старого завода, его энергетику, которая, надеюсь, подействовала на артистов», — заявила заместитель директора музея-заповедника «Горнозаводской Урал» по индустриальному наследию Маргарита Кузовкова.

Старый Демидовский завод напрямую повлиял на театральную жизнь города. Именно здесь в 1862 году появился первый любительский театр: в помещениях каменных конюшен на территории завода.

«Надо прежде всего сказать, что в данном случае Нижний Тагил находится в самом авангарде сегодняшней совместной театрально-музейной работы. Это абсолютный тренд, этим сейчас занимаются все крупнейшие музеи России — делают театральные программы. Театр и музей становятся партнёрами, хотя изначально они занимаются противоположными вещами», — заявил театральный критик, руководитель лаборатории Олег Лоевский.

После просмотра каждого эскиза была возможность поделиться мыслями об увиденном и задать вопросы режиссёрам. В ходе общения со зрителями и журналистами было предложено сделать на территории завода лабораторию по современному танцу, а также показать шекспировские эскизы на День города в августе.