В честь 85-летнего юбилея ЕВРАЗ НТМК открылась выставка «С чего начался комбинат»

25 июня ОАО «ЕВРАЗ НТМК» отмечает свой 85-летний юбилей. В честь этой даты в музейно-выставочном центре наградили сотрудников доменного цеха за высокие достижения в труде и открыли выставку «С чего начался комбинат», на которую были приглашены почётные гости, ветераны комбината и действующие работники.

В церемонии открытия выставки приняли участие руководители подразделений ЕВРАЗ НТМК, ветераны и передовики производства доменного цеха.

Лучшим сотрудникам операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов и председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев вручили награды. Пять человек удостоены знака «Лауреат премии им. А.Ф. Захарова», семи сотрудникам вручены почётные грамоты ЕВРАЗ НТМК.

«Мы — наследники демидовского завода, и это наша история. И все инновации, которые были созданы у нас, очень важны. Сейчас у нас самые чистые доменные печи, если не в мире, то в России точно. Вообще, наш комбинат сделал большой прорыв в своём развитии. Две печи производят столько же чугуна, сколько раньше делал целый цех. Конечно, комбинат славится не только чистым производством, но и людьми, которые делают привлекательным само производство», — сказал председатель ППО ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.

Комбинат внёс колоссальный вклад в развитие отечественной металлургии и по праву занял достойное место среди предприятий, обеспечивающих экономическую и оборонную мощь страны.

Началом работы комбината исторически считается 25 июня 1940 года, когда доменная печь № 1 впервые выдала чугун. Сейчас доменный цех включает в себя две современные печи № 6 и № 7, которые считаются самыми высокопроизводительными не только в России, но и в Европе.

Благодаря коллективу доменного цеха поддерживается бесперебойная работа всего комбината. Работники цеха участвуют в общественной и спортивной жизни подразделения и ЕВРАЗ НТМК.

«Я одиннадцатый год тружусь на комбинате и искренне люблю свою работу. Это уже частичка меня. У многих есть усталость, они нервничают на своих рабочих местах, я же получаю удовольствие, будто это действительно моё призвание. Когда мне сказали, что я приглашена на награждение, была очень удивлена и подумала, что это шутка. До сих пор чувствую гордость, ведь это моя первая серьёзная награда», — поделилась своими эмоциями с АН «Между строк» машинист крана третьего разряда доменной печи № 6 Яна Бобоходжаева.