История района Рудника им. III Интернационала. Часть 3

Жизнь затеплилась на Сан-Донато вскоре после освобождения Нижнего Тагила от Колчака в конце сентября 1919 года. В перечне имущества, оставшегося на бывших треуховских рудниках, было: некоторое количество добытой руды, несколько насосов, небольшое количество ручного инструмента, паровой котёл, пожарная машина. Специалисты из Высокогорского рудоуправления тщательно обследовали рудник и вскоре пришли к выводу, что главным богатством этого места является не бурый железняк, а медный колчедан. Позднее гидрогеолог Высокогорского рудоуправления Александр Васильевич Тутунин вспоминал: «Когда нам стало ясно, что под “железной шляпой”, разработку которой вели Демидовы и Треуховы, находится крупное месторождение медного колчедана, руководство ВЖР приняло решение передать рудник в ведение треста “Центрмедь”. Высокогорский рудник тогда был занят восстановлением добычи на Высокой и не имел достаточно средств и оборудования, чтобы заниматься ещё и медью».

Рудник им. III Интернационала в 1920-22 гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//1-Rudnik-nachala-1930-h-godov.jpg)

В 1926 году было принято решение передать рудник Сан-Донато Калатинскому медеплавильному заводу и Калатинскому рудоуправлению, которые начали восстанавливать рудник и разрабатывать месторождение. В 1927 году вблизи рудного тела была заложена шахта «Уралмедь» и создано добывающее предприятие «Медный рудник имени III Интернационала». В августе были добыты первые килограммы руды, и началось строительство бараков для рабочих. Название рудника и рабочего посёлка также сменили с «буржуйского» Сан-Донато на пролетарское «Рудник имени III Интернационала».

Рудник им. III Интернационала (фото неизв. автора, 1927 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//1927-g.-Otkryt-rudnik-imeni-III-Internacionala..jpg)

Железнодорожную станцию Сан-Донато переименовывать не стали. Станция была узловой, через неё в разные концы Среднего Урала ежедневно проходили десятки тысяч тонн грузов, и изменение названия повлекло бы за собой замену сопроводительных и отчётных документов, породило бы неразбериху и путаницу, которых и без того хватало. Переименование станции решили отложить до лучших времён, но в 1932 году в Нижнем Тагиле появилась новая узловая станция — Смычка, и роль Сан-Донато стала второстепенной. Переименовывать её уже не было смысла.

В истории станции Сан-Донато есть один забавный эпизод. 12 сентября 1936 года здесь, в своём служебном вагоне, был арестован первый заместитель наркома тяжёлой промышленности СССР Георгий Леонидович Пятаков. Сразу после ареста оперуполномоченные НКВД телефонировали в Москву о том, что «гражданин Пятаков задержан на станции Сан-Донато» такого-то числа, в такое-то время. Телефонограмма легла на стол наркома внутренних дел Николая Ежова — человека малообразованного, — и тот поспешил доложить товарищу Сталину о том, что «враг советского народа» Пятаков успел сбежать в Италию, но «карающая рука органов госбезопасности настигла его и там».

Одновременно с добычей руды продолжалась разведка, и геологам открывались всё новые и новые месторождения. Особенностью рудника являлось то, что рудные тела медного колчедана имели весьма небольшие размеры — от 20 до 200 метров, а сама руда являлась полиметаллической и очень ценной, так как имела большое содержание примесей. Так, например, в одной тонне серномедистого колчедана содержалось 5% меди, 40% серы, 40% железа и до 15% цинка. Кроме того, с той же тонны можно было получить до 5 граммов золота и до 100 граммов серебра. Также в руде присутствовали свинец, селен, мышьяк, кадмий, олово, бериллий, молибден, сурьма, теллур.

Учитывая особый состав добываемых руд, в 1931 году Совнархоз РСФСР принял решение выделить рудник в самостоятельную единицу — «Рудоуправление имени III Интернационала». Если до 1932 года рудник входил в структуру Калатинского комбината и добытая руда шла на медеплавильные комбинаты Кировграда и Красноуральска, то с 1933 года рудник перешёл на самостоятельное рудничное хозяйство, и добываемая руда отправлялась уже на Карабашский медеплавильный завод, где из неё полностью извлекали золото, цинк и другие металлы.

В структуру Рудоуправления имени III Интернационала входило несколько шахт. Первая шахта рудника «Уралмедь», открытая в 1927 году и выдававшая медно-цинковую руду очень высокого качества, в 1934 году была переименована в шахту имени Шмидта и проработала до 1955 года. В 1928 году в пятистах метрах от месторождения медного колчедана была заложена шахта «Серная». В 1932 году начала работу шахта «Динамитная», переименованная в «Шахту имени XV годовщины Октября», просуществовавшая до 1941 года. 1 мая 1936 года был заложен ствол шахты «Капитальная». Позднее появились шахты «Новая» и «Ольховка».

Шахта им. XV годовщины Октября (фото неизв. автора, 1933 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Shahta-im.-15-godovshhiny-Oktjabrja..jpg)

Новое рудоуправление получило отдельное финансирование, что позволило начать не только строительство производственных сооружений, но и возводить вблизи рудника жильё и объекты соцкультбыта: школу, клуб, баню. В 1930-х годах начали формироваться улицы посёлка: Ульяновская, Сланцевая, Ярославская.

Во второй половине 1930-х Рудоуправление имени III Интернационала постоянно увеличивало добычу руды, за что неоднократно получало благодарности от Совнаркома. По планам Наркомата цветной металлургии на Руднике имени III Интернационала к 1 января 1940 года намечалось довести добычу медного колчедана: на шахте имени XV годовщины Октября — до 1000 тонн в сутки; на шахте имени Шмидта — до 700 тонн; на шахте «Ольховка» — до 300 тонн; на шахте «Капитальная» — до 650 тонн. Стоит отметить, что с увеличением добычи руды росла и зарплата горняков.

Школа в посёлке Рудника им. III Интернационала (фото неизв. автора, 1935 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//4-Zdanie-pervoj-nachalnoj-shkoly-na-Rudnike-1935-god.-

Do-1930-g.-detjam-prihodilos-hodit-v-shkolu-v-gorod.-15-km.-v-oba-konca..jpg)

С началом Великой Отечественной войны резко ухудшилось положение с кадрами. Многие шахтёры ушли на фронт, а на их места пришли женщины и подростки. Тем не менее план по добыче руды не снизился ни на тонну. Люди работали на износ, часто впроголодь, по 10 часов в сутки, без выходных и праздников. Большую роль в сплочении коллектива играл партийно-хозяйственный актив рудника. А в самый тяжёлый для рудника год — 1942-й — указом Президиума Верховного Совета СССР за трудовые заслуги рудник был награждён орденом Трудового Красного Знамени с присвоением звания «Лучший рудник СССР».

Кадровые проблемы продолжались на руднике до 1943 года, пока на самых тяжёлых участках работ не начали использовать заключённых, а затем и военнопленных. Согласно архивным данным лагеря для военнопленных № 153, включённого в структуру «Тагиллага», в 1944 году 50% работающих под землёй составляли пленные немцы, итальянцы, венгры, румыны и японцы. Говорят, что начальник «Тагиллага» Михаил Царевский лично следил за тем, чтобы военнопленные работали на самых тяжёлых и низкомеханизированных участках.

(окончание следует)