Город и его люди. Анатоль Демидов. Продолжение

Продолжаем рассказывать удивительную историю жизни Анатоля Демидова — сына заводчика, командора и российского посланника во Флоренции Николая Никитича Демидова. В предыдущем выпуске проекта «Город-лабириНТ» мы остановились на научных изысканиях Анатолия Николаевича, сегодня же поговорим о его отношениях с императором Николаем I, благотворительности, а также об одной из самых любопытных страниц его биографии — женитьбе на племяннице Наполеона Матильде Бонапарт.

Результаты научной деятельности Анатолия Николаевича Демидова и его усилия по продвижению в страны Европы русской культуры не остались незамеченными при царском дворе. Однако настроения в Зимнем дворце в отношении молодого Демидова стали меняться, когда до императора Николая I начали доходить слухи, что Анатоль поддерживает тесные отношения с одной из масонских лож, ссужает крупные суммы членам семьи поверженного Наполеона, да ещё и собирается жениться на его племяннице — Матильде Бонапарт. Терпение государя закончилось после того, как Анатолий Демидов купил у Великого герцога Тосканского Леопольда II титул князя Сан-Донато. Супруга русского императора уговаривала мужа не ссориться с Анатолием Николаевичем сразу.

«Нужно как-нибудь деликатно намекнуть ему о нашем неудовольствии его поведением, — писала мужу Александра Фёдоровна из Парижа весной 1839 года. — Анатолий Демидов — милый и умный молодой человек, он всё поймёт и, я уверена, исправится...»

Царь внял просьбе жены и «деликатно намекнул» Анатолию на своё неудовольствие, не прислав ему приглашение на торжественное празднование очередной годовщины своей коронации. Но за Анатолия вступились глава военного ведомства Александр Иванович Чернышёв и шеф особого жандармского корпуса Александр Христофорович Бенкендорф.

«Состояние здоровья Павла Николаевича Демидова внушает всё большие опасения, наследник же его ещё дитя, и опеку над заводами, случись несчастье, однозначно получит Анатолий Демидов, — писал царю Бенкендорф. — По сему прерывать с ним отношения я считаю преждевременным, и особенно в свете предстоящего перевооружения армии и полиции, ибо никто более не гарантирует Вашему Величеству лучшей цены и лучшего качества, чем заводы господ Демидовых».

Николай I, будучи человеком неглупым, решил не обострять и без того скверные отношения с Анатолем, поставив государственные интересы выше личной неприязни, однако тут же поручил Бенкендорфу «присматривать за молодым Демидовым за границей».

Сам же Анатолий Николаевич отнёсся равнодушно к известиям о перемене отношения к нему со стороны императора. По воспоминаниям его секретаря Леона Вейера, Анатоль «был влюблён и ежедневно пропадал в приёмной у своей принцессы, не желая думать о прочем».



Эмилио Росси (Emilio Rossi). Портрет Анатолия Демидова (1840 г.)

(https://i.pinimg.com/736x/b3/16/ee/b316eeb72903c0e35787fd45966d787f.jpg)

(фрагмент ориг. изображения /общ. достояние)



Перед тем как сделать предложение своей избраннице, Анатолий Демидов преподнёс ей подарок, узнав о котором, вся Европа пришла в изумление: он выкупил заложенные отцом Матильды фамильные драгоценности, собранные несколько лет назад семейством Бонапарт в качестве приданого девушке, заплатив за них более миллиона золотых франков. Матильда, которой в ту пору едва исполнилось 18 лет, влюбилась в Анатоля без памяти и стала торопить родителей с подготовкой к свадьбе. Бракосочетание произошло 1 ноября 1840 года, и супруги прожили в мире и согласии шесть лет. А затем случился развод, о причинах которого до сих пор ходит огромное количество слухов и сплетен.

Вот что вспоминала впоследствии Аврора Карловна Шернваль-Демидова, дружившая и с Анатолием, и с Матильдой:

«Брак был их роковой ошибкой. Они оказались слишком разными во всём — и в интересах, и в темпераменте, и во взглядах на окружавших их людей».

Супругов развели в 1846 году. Матильда получила в качестве компенсации выкупленные перед свадьбой бриллианты, а парижский бомонд — новый повод для сплетен. Чего только не говорили про бывших супругов! И то, что с самого начала оба были неверны друг другу, и то, что всему виной «мужская неспособность» Анатоля, и то, что Матильда была адептом секты сатанистов...

Каково же было удивление обывателей, когда стало известно, что Демидов назначил бывшей жене ежегодное содержание в размере 200 тысяч франков (50 тысяч рублей серебром) — значительную по тем временам сумму. Знакомые и даже родственники Матильды были бы удивлены ещё больше, если бы узнали, что на далёком Урале на имя принцессы переписаны два перспективных прииска — золотой и платиновый, а сам Анатолий Демидов регулярно посещает бывшую супругу, правда тайно, по крайней мере не афишируя свои визиты.



Эдуард Дюбюф (Édouard Louis Dubufe). Принцесса Матильда Бонапарт (1861 г.)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/La_princesse_Mathilde_%281820-

1904%29_par_Dubufe_en_1861.jpg/800px-La_princesse_Mathilde_%281820-1904%29_par_Dubufe_en_1861.jpg)

(фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)



Отправленный присматривать за Анатолием Демидовым русский беллетрист Владимир Соллогуб, человек неглупый и проницательный, высказал предположение, что развод Анатолия Николаевича и Матильды Бонапарт был фиктивным.

«Едва опозоренная принцесса Матильда открыла в Париже свой салон, как финансовые дела её бывшего мужа-рогоносца вдруг стали быстро улучшаться. Прислуга рассказывает, что Демидов тоже посещает салон, только с заднего входа. Мне кажется, что скандальный развод был частью некоего тайного плана, в детали которого были посвящены единицы избранных», — писал Соллогуб своему приятелю князю Григорию Гагарину.

Некоторые современные исследователи тоже склоняются к мнению, что «некий тайный план» у Анатоля был. Скорее всего, салон принцессы Матильды играл такую же роль, что и салон его матери Елизаветы Строгановой: через знакомства с посетителями салона Николай Никитич Демидов заводил выгодные знакомства среди европейской знати. Да и в дальнейшем отношения между Демидовыми и принцессой Матильдой оставались практически родственными. С бывшей супругой Анатолия Николаевича до конца своих дней дружила Аврора Карловна, часто доверяя ей воспитание единственного сына Павла. Матильда заменила умершую мать Елиму Демидову и до семи лет растила и воспитывала мальчика. Она же всячески поддерживала Аврору после смерти Андрея Карамзина и вместе с вдовой сопровождала тело Павла Павловича до Санкт-Петербурга.

Наконец, с помощью Матильды Анатолий Николаевич смог приобрести виллу Сан-Мартино, где построил музей Наполеона и создал уникальную экспозицию из подлинных документов и личных вещей своего кумира, которого ни разу не видел живьём.



Музей Наполеона на вилле Сан-Мартино (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(http://italy4.me/wp-content/uploads/2016/12/Villa_san_Martino_38_cr.jpg)



По сей день ежегодно 5 мая, в день смерти Наполеона, в Сан-Мартино служат торжественную мессу. Средства на эти мероприятия были выделены Анатолием ещё в 1860 году.

Не забывал Анатолий Демидов и о своей нижнетагильской вотчине. После того как в 1854 году в Тагиле открылась первая публичная библиотека, Анатоль ежегодно присылал для неё по 200–300 книг и журналов, выделял деньги и на содержание библиотеки, и на закупку книг. Кроме того, на «господский кошт» содержались Выйское училище, ремесленная школа, практические классы для детей рабочих, основанная Николаем Никитичем художественная школа, заводской «музеум».

Немалые средства Анатолий Николаевич выделял на ремонт цеховых помещений, пристаней на реке Чусовой, мостов и на закупку нового оборудования.



Дени Огюст Мари Раффе (Denis Auguste Marie Raffet). Анатолий Демидов (1842 г.)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Le_comte_Demidoff_by_A.Raffet_2.jpg

(фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)



Анатолий не жалел денег на благотворительность. По его распоряжению крупные суммы были потрачены на покупку кроватей для холерных больных, медикаменты и устройство временных госпиталей. Он оплатил строительство и оборудование офтальмологических больниц в Одессе и Санкт-Петербурге. На его средства в Петербурге было роздано более трёх миллионов порций бесплатных обедов беднякам. В Нижнетагильском округе на деньги Анатолия содержались три приюта, была построена и до 1870 года содержалась женская гимназия.

Большое внимание Анатоль уделял воспитанию племянника — сына старшего брата и Авроры Шернваль. Он оплачивал обучение Павла, прививал юноше интерес к произведениям искусства и коллекционированию, знакомил его с работой уральских заводов. Надо отметить, что Анатолий Николаевич опекал племянника до конца своих дней. Он же познакомил его с будущей женой Марией Мещерской и оплатил молодожёнам свадебное путешествие по Европе. А вскоре после свадьбы объявил Павлу, что завещает ему всё своё состояние, заводы и недвижимость.



Анатолий Николаевич Демидов (фото неизв. авт., 1860–1863 г.)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Anatole_Demidoff.jpg

(фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)



В последние годы жизни Анатолий Николаевич серьёзно занедужил. Самые известные европейские медики, которых он приглашал, только разводили руками, констатируя «сильный износ сердечной мышцы и нарушения желудочной деятельности». Видимо, чувствуя приближение конца, Анатоль начал распродавать на аукционах свои коллекции произведений искусств. С февраля по середину марта 1870 года таких аукционов было устроено десять. Последний состоялся в апреле 1870 года в Париже, за два дня до смерти мецената.



Дж. Геллер (J. Haller). Анатолий Демидов (рис. 1869 г.)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Anatole_Demidov_by_J.Haller.jpg/800px-

Anatole_Demidov_by_J.Haller.jpg

(фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)



Скончался Анатолий Николаевич 29 апреля 1870 года в возрасте 57 лет. Согласно завещанию его похоронили в Париже рядом с матерью в родовой усыпальнице Демидовых на кладбище Пер-Лашез. На его похоронах присутствовали Аврора Карловна, принцесса Матильда, племянник Павел и некоторые родственники.

«Похороны одного из самых богатых людей Европы прошли весьма скромно, в атмосфере общей скорби и печали. Тело Анатолия Николаевича поместили в склеп, раздали по старой русской традиции денег нищим и попрошайкам и в молчании, без лишних слёз, отправились в дом его бывшей жены на поминальный обед», — писал в своих воспоминаниях внук Н. М. Карамзина Владимир Мещерский.



Памятник над склепом родовой усыпальницы Демидовых на кладбище Пер-Лашез

(фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.myseldon.com/news_pict_9A/9AC416FA25E7A6616A2AFA79D1075AD8)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

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