Тагильские заброшки. Аэродром Салка 

Сёл с названием Покровское на территории Свердловской области существует три, и самое известное из них, основанное в 1621 году, находится в Артёмовском городском округе. История его была связана с Демидовыми, но недолго: в 1814 году село было «освобождено от заводов» и прославилось хлебопашеством и гончарным промыслом. Ещё одно село Покровское возникло в 1707 году близ Каменского завода и к истории Нижнего Тагила никакого отношения никогда не имело. Село Покровское в Горноуральском городском округе, часто именуемое Салкой, является самым молодым среди тёзок.

Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии (12+), изданный в 1904 году действительным членом Русского географического общества Иваном Кривощёковым, даёт такую справку о селе:

«Никольское село, или Салка, Покровской волости, на реке Салка, притоке реки Исы, впадающей в реку Салду. От уездного города в 171 версте; в одной версте от станции железной дороги на Салдинский завод. Селение возникло в 1815–1825 годах, когда Николаем Никитичем Демидовым сюда были переселены крепостные его из Тульской и Черниговской губерний для работ на заводах Н.-Тагильского округа. В селе три кузницы, одно экипажное заведение, изготавливающее тележные ходки. Дворов в селении 89, в них живёт обоего пола жителей 2769 человек, по сведению земской управы».

Здесь надо отметить, что действительный член Русского географического общества допустил в своём описании маленькую, но существенную ошибку. Жителей селения привезли сюда не для работы на заводах, а для разработки месторождений золота, открытых в 1824 году. Надо сказать, что разрабатываемые здесь прииски в течение нескольких первых лет давали более пуда золота ежегодно и преимущественно в самородках. Спустя 10–12 лет прииски оскудели и жители села Никольского стали искать другую работу — на заводах в Салде и Нижне-Тагильске.

В 1849 году жители села попросили у господ-заводовладельцев разрешения на постройку церкви. И Демидовы за свой счёт построили в Никольском деревянный храм во имя святителя Николая. В 1892 году в селе была открыта земская школа, работали пять частных торговых лавок, казённая винная лавка, три кузницы, экипажное заведение и сапожная мастерская.

В 1900 году село было переименовано и стало называться Салкой — по имени реки, на которой оно стояло. А спустя восемь лет его снова переименовали. Виной тому стало образование новой Покровской волости и открытие в селе новой церкви, освящённой во имя Покрова Пресвятой Богородицы.



Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покровском (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagileparhiya.ru/wp-content/uploads/2019/05/pokrovskoe.jpg)



В 1918 году в селе установили советскую власть и образовали сельский совет. А 11 лет спустя создали молочно-племенной совхоз «Тагил» на Шибневской заимке (ныне — посёлок Зональный). Позднее на покровских землях появились колхоз «Заветы Ильича» и совхоз «Зональный». В 1934 году была создана артель «Индустрия», производившая сельскохозяйственный инвентарь, а в 1957-м — государственный племенной завод «Тагил».



Представители племзавода «Тагил» на областной сельскохозяйственной выставке

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://grgo.ru/upload/medialibrary/8c1/predstaviteli-plemzavoda-tagil-na-oblastnoy-selskokhozyaystvennoy-vystavke.jpg)



В 1953 году близ села появился аэродром, где базировался 765-й истребительный авиаполк 20-го корпуса ПВО 4-й отдельной армии ПВО. Спустя шесть лет, в 1959 году, на аэродроме была создана лётно-испытательная база Нижнетагильского института испытания металлов для испытания авиационных боеприпасов и систем вооружения. Лётно-испытательная база имела в своём распоряжении огромный авиапарк: 17 типов самолётов и 4 типа вертолётов, для которых в 1967 году был построен авиаремонтный завод № 806.

Фронтовой истребитель МиГ-19 (фото из архива НТИИМ / фрагмент ориг. изображения) (http://ntiim.ru/pages/lib/foto/1_3m.jpg) Фронтовой бомбардировщик Ил-28 (фото из архива НТИИМ / фрагмент ориг. изображения) (http://ntiim.ru/pages/lib/foto/1_4m.jpg) Учебно-боевой истребитель-бомбардировщик Су-17УМ (фото из архива НТИИМ / фрагмент ориг. изображения) (http://ntiim.ru/pages/lib/foto/2_4m.jpg)

В 60–70-х годах прошлого века топоним село Покровское был вытеснен из обихода топонимом Салка, но в официальных документах названия сохранялись. Более того, появилось новое название — Покровское-1, или Сокол: так стали называть аэродром и военный городок, где жили лётчики, техперсонал аэродрома и завода, охрана. Городок быстро рос: были построены Дом офицеров, жилые дома, магазины, детский комбинат. Однако после того, как в 1994 году 765-й истребительный авиаполк был реорганизован в базу резерва авиационной техники, военный городок стал приходить в упадок. Пять лет спустя последние самолёты покинули аэродром, и за 10 последующих лет аэродром превратился в классическую военную «заброшку».

Фото: kostya394, 2009 г. / фрагмент ориг. изображения (http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/prove55.jpg) Фото: kostya394, 2009 г. / фрагмент ориг. изображения (http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kkken.jpg) Фото: kostya394, 2009 г. / фрагмент ориг. изображения (http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/55ppp.jpg)

После того как в 2005 году была окончательно ликвидирована база резерва авиационной техники, аэродром был передан из ведения Министерства обороны в собственность НТИИМ и получил статус аэродрома экспериментальной авиации. В Нижнем Тагиле заговорили о реконструкции и возрождении аэродрома. Реконструкция действительно началась, но шла очень медленно. За 10 лет было заменено только 100 плит взлётно-посадочной полосы.



Фото: kostya394, 2009 г. / фрагмент ориг. изображения

(http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p1010002.jpg)



Кроме того, инфраструктура военного городка — здания и коммуникации — оставалась бесхозной. В 2003 году жилой фонд военного городка был передан в муниципальную собственность Нижнего Тагила. А нежилые объекты городу были не нужны. Все попытки забрать их в собственность Пригородного района закончились ничем из-за разногласий с Министерством обороны РФ. В результате они оказались брошенными и ныне востребованы только жителями Покровского да заезжими охотниками за металлом. Этим летом мы побывали на некоторых объектах, которые ныне представляют собой весьма печальное зрелище.

Административно-бытовые корпуса, именуемые почему-то «учебкой», были оставлены военными ещё в 2006 году. Объекты не охраняются, если не считать ограждения из колючей проволоки. Первыми отсюда вынесли двери, рамы, полы, кафель и сантехнику, а три года назад начали разбирать уже стены и межэтажные перекрытия. Оставленные без присмотра строения разрушаются не только в результате деятельности человека, но и под воздействием осадков.

Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора

Примерно в таком же состоянии находится Дом офицеров, где в прежние времена располагались актовый и спортивный зал, библиотека, магазин и клуб «Самолёт», названный так благодаря установленному рядом памятному знаку.

Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора

Надо отметить, что Дом офицеров пользовался популярностью не только у военнослужащих, но и у жителей Покровского, а на дискотеки и вечера отдыха в клуб «Самолёт» часто приезжали даже с Вагонки. Теперь это здание медленно, но верно разрушается. Его, как и некоторые другие строения, неоднократно пытались приспособить под магазины или автомастерские, но длилось это недолго. Эти памятники бесхозяйственности уже исчезают, как, например, здание гостиницы, от которого остались лишь груды битого кирпича и осколки плит.



Всё, что осталось от гостиницы в Покровском-1 (фото: А. Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный и Андрей Нейфельд для АН «Между строк»

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В подготовке статьи были использованы материалы Андрея Нейфельда (с разрешения автора), а также публикации информационных ресурсов:

1. http://www.radioscanner.ru/forum/topic38787.html.

2. https://tagileparhiya.ru/churchs/center/prihod-vo-imja-pokrova-presvjatoj-bogorodicy-s-pokrovskoe/.

3. https://grgo.org/okrug/istoriya-okruga/105-istoriya-sela-pokrovskogo.

4. https://grgo.ru/adm/raion/pokrovskaya/1658/.

5. http://ntiim.ru/ipress.php?x=lib/ist/11.