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Как сквер Красной Армии в Нижнем Тагиле получил название Пионерский 

17.06.2023 13:05
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Как сквер Красной Армии в Нижнем Тагиле получил название Пионерский 

Накануне открытия сада Свободы (Комсомольского сквера) городские власти принялись за вторую часть бывшей Базарной площади, которая простиралась от улицы Арзамасской до Высоковской. Здесь предполагалось разбить «парк отдыха для трудящихся» с беседками, качелями и каруселями. Горисполком тут же отрапортовал наверх о начале строительства парка, и о Нижнем Тагиле заговорили: заметки о начале озеленения города появились во многих газетах Среднего и Южного Урала. Проблема озеленения бывших заводских посёлков в те годы стояла особенно остро. Нижнему Тагилу завидовали, ведь в городе жил известный селекционер и «садоустроитель» Кузьма Рудый, который не просто выращивал у себя на участке яблони, груши и сливы, но и выводил сорта обычных кустов и деревьев, которые отличались высокой устойчивостью к суровому уральскому климату. Кроме того, этот энтузиаст уральского садоводства был широко известен в стране, водил дружбу с такими выдающимися селекционерами, как Мичурин, Казанцев, Ковтуненко, щедро делился опытом и семенным материалом с другими садоводами и вообще был приятным и покладистым человеком. 


Кузьма Осипович Рудый (фото неизв. автора, 1920-е гг. / фрагмент ориг. изображения)
(http://historyntagil.ru/history/images/644.jpg)

Для устроения сада Свободы Кузьма Осипович выделил из своего личного питомника на берегу реки Тагил саженцы более чем на 500 рублей. Денег у горисполкома не было, но Рудый согласился отпустить саженцы в долг. В 1925 году его назначили на должность главного агронома Нижнего Тагила в недавно созданном предприятии Горзеленстрой. Кузьма Осипович сразу включился в работу по озеленению города. В частности, он предложил городу свой план «английского сада» у памятника Ленину и сквера Рабочей Молодёжи, организовал создание сквера у здания горно-металлургического техникума и озеленение улицы Салдинской, заложил два питомника: на Кушве и Руднике им. III Интернационала.


План сада у памятника Ленину (К. О. Рудый, 1925 г. / из архива НТМЗ ГУ / фрагмент ориг. изображения)
(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/453/923_0_2/453257a1209116555c1ac0ee0129aada.png)

Что касалось озеленения оставшейся части Базарной площади, у Кузьмы Рудого были на этот счёт определённые сомнения. Дело в том, что в этом месте находилась старица одной из речек, впадавшей в реку Тагил, питавшаяся от подземных ключей, и Рудый опасался, что будущий парк или сквер окажется заболоченным. Так и случилось. Как только работы на территории начались, вода сразу дала о себе знать. Чтобы исправить положение, попытались засыпать территорию шлаком, но вскоре стало понятно, что устроителям предстоят более масштабные работы. Расчёты показали: чтобы избежать затопления и заболачивания будущего парка, нужно на три метра поднять уровень грунта на участке между улицами Ленина и Газетной. Отступать было поздно: парк был включён в план развития города, и за выполнением этого плана внимательно следили сверху. 

Работы по поднятию уровня грунта продолжались не один год. В них принимали участие и комсомольцы, и военнослужащие частей тагильского гарнизона, и даже учащиеся ФЗУ. Только в начале 1930-х годов началась планировка аллей и высадка саженцев. От установки аттракционов к тому времени пришлось отказаться — дорого. А после того, как отказались от беседок, было решено превратить парк в сквер. Название скверу было придумано ещё в момент его закладки, в 1925-м, когда в СССР широко отмечалась 7-я годовщина РККА — Рабоче-крестьянской Красной армии. Тогда именем Красной армии был назван новый мост через реку Тагил, а улица Арзамасская была переименована в Красноармейскую. Во славу Красной армии было решено назвать и будущий сквер, так как красноармейцы частей тагильского гарнизона принимали самое активное участие в работах по устройству этой зелёной зоны. К тому же рядом находился дом купца Уткина, где в 1918 году шла запись в Красную армию. В общем, «всяко лыко в строку».


Сквер Красной Армии (фото: Сидорук, 1936 г. / из архива НТМЗ ГУ / фрагмент ориг. изображения)
(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/f40/923_0_2/f40df89836ce6ceb99ff482f2603c15b.png)

Вначале в новом сквере хотели реализовать идею Кузьмы Рудого, предложенную им для сквера Рабочей Молодёжи: центральная часть территории должна была иметь вид пятиконечной звезды — одного из символов РККА. Но когда большая часть звезды была уже готова, стало ясно, что для двух её лучей не хватает места: мешало здание бывшего магазина купца Хлопотова, где в 1930-е годы расположился магазин ОРСа металлургического завода. Не стали устанавливать и фонтан в центре сквера: затраты на обустройство зелёной зоны и так уже многократно превысили запланированные. Зато новый сквер был превосходно освещён, для чего в нём была сооружена трансформаторная подстанция.

Популярность нового сквера у тагильчан начала расти после того, как в Нижнем Тагиле появилось трамвайное движение. Конечная остановка маршрута вокзал — центр города находилась как раз у ограды сквера, со стороны улицы Красноармейской. Кроме этого, рядом были почта и популярные магазины: продуктовый, комиссионный, торгсин. Через дорогу стояли два кинотеатра: «Горн» и «Искра», неподалёку — круглое здание цирка и Дом культуры школьников. Всё это делало сквер привлекательным местом отдыха как для взрослых горожан, так и для детей.


Вид на трамвайное кольцо и сквер Красной Армии (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//17-Фото-1938-г.-Трамвайное-кольцо.-
Место-кукольного-театра.-Из-фотофонда-Нижнетагильского-краеведческого-музея..jpg)

Как же сквер получил своё нынешнее название? 

С началом Великой Отечественной войны городская пионерская организация Нижнего Тагила вышла с рядом инициатив под общим девизом «Заменим ушедших на защиту нашей Родины взрослых!». Пионеры взяли шефство над детскими садами и яслями, над госпиталями, размещёнными на территории города, над семьями тагильчан, ушедших на фронт. А затем и над кинотеатром «Искра», где заменили почти весь персонал, и сквером Красной Армии, в котором поддерживали чистоту и порядок, ухаживали за саженцами деревьев, высаживали цветы. Шефство пионеров над сквером продолжалось и после войны. 

В середине 1950-х сквер Красной Армии решили объединить с Комсомольским и оба переименовали в Городской сквер. До сих пор непонятно, с какой целью устраивали это объединение. По одной из версий, для того, чтобы отчитаться перед облисполкомом о большом мероприятии по благоустройству и озеленению. По другой — сквер хотели передать на баланс Горзеленстроя, но вскоре выяснилось, что у предприятия нет людских и финансовых ресурсов для его содержания. 


Вид на Городской сквер из гостиницы «Северный Урал» (фото М. Воробьёва / монтаж НТМЗ ГУ / фрагмент ориг. изображения)
(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/b62/923_0_2/b62ac021e2b61ce958d6e0ab3e198938.png)

Так или иначе, но в начале 1960-х Городской сквер снова разделили пополам, а заодно решили переименовать сквер Красной Армии в Пионерский, в память о деятельности тагильской пионерии в годы войны. Переименование было логичным: рядом находились Дом культуры школьников, городской Дворец пионеров, детский кинотеатр «Искра», а в планах развития города на ближайшее десятилетие стояло строительство поблизости Театра кукол. Кроме того, самого термина «Красная армия» не существовало с 1946 года. Правда, к тому времени в городе уже был сквер с таким же названием — Пионерский сквер в Дзержинском районе, — но на этот факт не обратили внимания.

Пионеры вновь окружили сквер заботой. Здесь проводили свои занятия юннаты (юные натуралисты), школьники ухаживали за деревьями, развешивали скворечники, заботливо очищали территорию от листвы и мусора. Вечерами в сквере прогуливались семьи, студенты и пенсионеры любили посидеть на аллеях сквера с книгами. Не раз аллеи Пионерского сквера становились местом проведения соревнований школьников по лёгкой атлетике, семейных праздников, встреч тагильских пионеров с пионерами из других городов Урала и городов-побратимов.

В 1970-х на территории сквера был открыт общественный туалет, а в ближайших магазинах заработали винно-водочные отделы. Любители горячительного сразу облюбовали сквер для возлияний, и уютный зелёный уголок в центре города стал стремительно терять свою привлекательность. Усиленные наряды милиции, кареты медвытрезвителя стали здесь появляться чаще, чем отдыхающие. К середине 1990-х от былой популярности сквера не осталось и следа. 


Пионерский сквер (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(https://turizmnt.ru/upload/iblock/8ae/Bezymyannyy.jpg)

Возрождение сквера пришлось на первое десятилетие 2000-х. На его территории навели порядок, частично обновили зелёные насаждения, установили утраченные скамейки. Сквер снова стал привлекательным местом отдыха горожан. Помогла вернуть интерес к нему и «Малахитовая линия» — главный пешеходный туристический маршрут Нижнего Тагила.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16, портала tagil-press.ru, НТМЗ ГУ и Центра развития туризма города Нижний Тагил.
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