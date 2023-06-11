Из истории названий тагильских улиц: Аганичева — Фокинская

Историей этой тагильской улицы краеведы заинтересовались незадолго до празднования 250-летия Нижнего Тагила. Тогда из Свердловского облисполкома пришла разнарядка на переименование нескольких улиц в честь прославленных представителей рабочего класса. Исполком Нижнетагильского совета определил для этого пять улиц: Кооперативную, Шахтёров, Пограничную, Клубную и Передовую. Всем им было решено присвоить имена известных тагильских металлургов и тагильчан, удостоенных звания «Герой Труда»: Семёнова, Дружинина, Гаёва, Оплетина и Аганичева.

Наибольший интерес у исследователей вызвала история улицы Передовой. Как оказалось, улица уже дважды меняла своё название: на рубеже XIX и ХХ веков она именовалась Большой Фокинской, а до этого — просто Фокинской. Но откуда взялось это название и в связи с чем, выяснить тогда не удалось. В 1970-х мало кто мог предположить, что эта улица является живым свидетелем непосредственного участия в становлении Нижнетагильских заводов старшего сына Акинфия Демидова — Прокофия Акинфиевича.

История Фокинской улицы началась задолго до её появления в Нижнетагильском заводе. Найденный в хранилищах Нижегородского государственного архива документ гласит: «1720 году, июля в 30 день, морского флота капитан-поручик граф Николай Фёдоров сын Головин своё в Нижегородском уезде в Барминской волости село Фокино с деревнями, в числе коих и сёла Быковка и Осташиха, и деревню Отары, с пашнями, лесами и покосами, со всеми угодьями по обе стороны реки Волги, что есть за ним крестьяны, не оставляя за собой ничего, продал за тридцать тысяч рублёв сибирских железных заводов камисару Никите Антюфееву сыну Демидову».

Со стороны эта сделка выглядела странно. Земли в тех местах были малоплодородны, а некоторые даже не расчищены. Жители тамошних сёл кормились со скудных огородов, занимались промыслом рыбы и бурлачеством. Правда, на купленных землях имелись небольшие залежи железной руды, которую плавили местные кузнецы, но ясно было, что они скоро истощатся. Всё, чем были богаты те места, так это людские ресурсы, которых так не хватало Демидову на Урале. Нижегородские историки полагают, что главным мотивом покупки нижегородских вотчин графа Николая Головина было желание Никиты Демидова стать дворянином. Действительно, 21 сентября 1720 года вышел указ Петра I, которым заводчик был «возведён и пожалован в благородное дворянское достоинство по Нижнему Нову Городу». В 1725 году Никита Демидович умер и нижегородские сёла Фокино, Быковка, Осташиха и Отары перешли к его сыну Акинфию согласно завещанию покойного.



Георг Кристофов Гроот. Портрет Акинфия Никитича Демидова (1745 г.) (общ. достояние)



Деятельный Акинфий Никитич не сразу обратил внимание на нижегородские владения. Только через семь лет, в 1732 году, он, проезжая из Тулы на Урал, завернул в Фокино. Визит продлился недолго: двое суток спустя Акинфий отправился дальше, увозя с собой двоих сельских кузнецов и образцы железных руд из находившихся близ Фадеевых гор. Любопытно, что в памяти фокинских и быковских крестьян Акинфий Демидов навсегда остался «добрым барином». Дело в том, что, будучи неопытным помещиком, он назначил жителям оброк, размер которого был втрое меньше, чем крестьяне платили прежнему хозяину.

После смерти Акинфия Никитича в 1745 году всё его имущество было разделено между сыновьями — Прокофием, Григорием и Никитой. Нижегородские сёла Фокино, Быковка, Осташиха и Отары достались Прокофию Демидову.

Пожалуй, ни об одном из Демидовых не было сложено столько легенд, баек и анекдотов, как о Прокофии Акинфиевиче. Образ эксцентричного чудака, то разбрасывающего золото горстями, то надевавшего очки на своих собак и лошадей, то стыдившего столичных дворян, намертво прирос к Прокофию Демидову ещё при жизни. В результате к концу XIX века слухи и исторические анекдоты о нем окончательно заслонили его реальную личность, столь же незаурядную, как и у прочих представителей демидовского рода.



Дмитрий Григорьевич Левицкий. Портрет Прокофия Акинфиевича Демидова (1773 г.) (общ. достояние)



Старший сын Акинфия Демидова, появившийся на свет 8 июля 1710 года в Невьянском заводе, был не только первенцем в семье, но и первым из Демидовых, рождённых на Урале. Здесь же, в Невьянске, Прокофий провёл детство и юность. Именно здесь начал формироваться его живой, весёлый, деятельный, но вместе с тем строптивый, непокорный характер, часто заставлявший мальчика идти против воли отца. В Невьянске юный Прокофий получил отличное по тем меркам домашнее образование. А когда юноше исполнилось 16 лет, отец отправил его учиться в Москву. «Учили меня в ту пору наукам разным и полезным и прочей ерунде: политесу да умению на рапирах биться», — вспоминал позднее сам Прокофий. В 1729-м, когда Прокофию исполняется 19 лет, он вместе с братом Григорием переезжает в село Красное под Соликамском, где знакомится с соляным промыслом и управляет соляными варнями. Тогда же Прокофий начинает всерьёз интересоваться биологией, ботаникой и селекцией. А в 1742 году он становится управляющим Невьянским заводом, где в то время был размещён крупный казённый заказ от военного ведомства.

После смерти Акинфия Никитича все демидовские заводы перешли к его наследникам «в коллегиальное ведение», которое длилось почти семь лет. Надо сказать, что накануне смерти Акинфия многие его заводы на Урале находились в кризисном состоянии. Положение на Нижнетагильском заводе было самым сложным: отсутствие высококвалифицированных кадров, продолжающееся не один год маловодие привели к тому, что выработка чугуна и железа сократилась почти вдвое. По просьбе младшего брата, Никиты, Прокофий едет на Нижнетагильский завод и в течение десяти дней знакомится с состоянием дел. Дав брату несколько советов по реконструкции доменного хозяйства, он принимается за решение главной проблемы тех лет — нехватки рабочих рук. Делает это Прокофий с присущим ему размахом: он перевозит на Урал почти три четверти крестьянских семей из села Фокино, всего более 200 человек.

«Каждому переселенцу мужеского пола выдать по двадцати рублёв серебром на заведение хозяйства и по три рубли семи алтын и двух копеек на хлебное содержание в дороге, — писал Прокофий управляющему своих нижегородских вотчин. — А ежели кто в отказ пойдёт, того драть лозинами и на Камень отправлять силком, аки последнего татя. Ибо нет нынче иных забот важнее железных дел».

В Нижнетагильском посёлке фокинским переселенцам досталось не самое лучшее место — наделы для них нарезали на каменистом Маральском шихане. Однако роптаний по этому поводу тагильские приказчики не слышали. Позднее выяснилось, что родное для переселенцев «селище Фокино» находилось на высоком и малопригодном для земледелия берегу Волги, а сама местность напоминала Маральский шихан. Большинство фокинцев были устроены коногонами на рудник или углежогами, некоторых определили на заводы. Поселение нижегородцев быстро разрослось и превратилось в улицу, которая и получила название Фокинская. К середине XIX века улица Фокинская простиралась от улицы Тагильской до заболоченной поймы реки Тагил и насчитывала уже более 200 дворов.



Улица Фокинская на плане Нижнетагильских заводов 1846 г. (общ. достояние)



В середине XIX века на Фокинской улице появилась прослойка кустарей, родом занятия которых являлась роспись подносов и посуды, а также изделий домашнего обихода из дерева и бересты. Одними из тех, кто стоял у истоков этого промысла, были Худояровы — Андрей Степанович и его сыновья Фёдор и Вавила. Тогда же стали появляться на улице Фокинской и свои купцы, торговавшие в розницу и мелким оптом. Самыми известными из них были Желудяковы и Тяжельниковы, в лавках которых можно было купить соль, муку, крупы, фураж и галантерейные товары.

Вообще, на улице Фокинской жило много известных в Нижнем Тагиле людей. Одним из них был первый директор первого в городе «пролетарского» мыловаренного завода Тихон Фёдорович Потехин. Родился и вырос Тихон Потехин в Невьянске, там же он приобрёл профессию сапожника. Позднее экстерном окончил гимназию в Нижнем Тагиле и уехал на заработки, на знаменитые Ленские золотые прииски.



Тихон Фёдорович Потехин (фото неизв. автора, нач. ХХ в. / общ. достояние)



Вернулся в Нижний Тагил Тихон Фёдорович уже состоятельным человеком и решил завести своё дело. Он купил на улице Фокинской дом с большим участком, где разбил сад и открыл своё небольшое мыловаренное производство. Через полгода потехинским мылом пользовалась вся Фокинская, а через год — вся Выйская часть.

В 1898 году в Нижнем Тагиле открылась выставка кустарных изделий Верхотурского уезда, на которой Потехин выставил несколько сортов своего мыла. Продукция Тихона Фёдоровича получила высокие оценки устроителей выставки, а за один из сортов своего мыла Потехин был награждён серебряной медалью выставки. В «Словаре Верхотурского уезда Пермской губернии» об этом событии говорилось следующее: «Мыловарение на выставке было из уезда представлено двумя экспонатами. Из них один, Т. Ф. Потехин из Н. Тагила, удивлял публику глубиной практических и теоретических знаний, а также демонстрировал на выставке способы приготовления мыла и освещал их целой лекцией по химии». Успех воодушевил Тихона Фёдоровича на расширение мыловаренного дела, и в 1902 году он открыл свой мыловаренный завод, продукция которого быстро завоевала рынки сбыта в городах Пермской губернии.

Другой страстью Потехина было садоводство и селекция. Начинал он с выращивания саженцев кедра, но в скором времени на его участке появились первые яблони, а затем и вишни. В 1920–1940-х годах в Нижнем Тагиле все знали яблони «Тагильский розмарин» и вишню «Потехинскую», которые вывел на своём участке Тихон Фёдорович. В отличие от Кузьмы Рудого, который больше занимался научными исследованиями, Потехин был чистым практиком. Выведенные морозоустойчивые сорта яблонь, вишен, роз и тюльпанов он с лёгким сердцем раздавал соседям.

В 1920 году в Нижнем Тагиле было решено открыть мыловаренный завод. В городском совете стали искать человека, который смог бы не просто возглавить предприятие, но и быстро насытить рынок дешёвой и качественной продукцией. И Тихон Фёдорович стал одним из первых «красных директоров» Нижнего Тагила.

В начале ХХ века Фокинская улица переживает первое переименование и становится Большой Фокинской. Тогда же, в 1902 году, здесь в одном из домов начал репетиции любительский духовой оркестр, собранный из учащихся горнозаводского училища. Руководителем оркестра был заводской служащий Михаил Александрович Рябов. Оркестр состоял из 20 человек.



Любительский духовой оркестр. В центре сидит М. А. Рябов (фото неизв. автора, 1906 г. / общ. достояние)



Впоследствии музыкантам предоставили место для репетиций в заводском клубе и они перебрались туда. Позднее Рябов был назначен дирижёром оркестра заводского театра и занимал эту должность в 1910–1916 годах.

В 1910 году в доме мещанина Панкратова на Большой Фокинской начались репетиции любительского оркестра русских народных инструментов. В состав оркестра входил ансамбль балалаечников, который вскоре был приглашён купцом Капустиным выступать перед сеансами в его кинотеатре «Иллюзия». После Октябрьской революции ансамбль балалаечников выступал в рабочих клубах и городском саду.

После Гражданской войны улицу переименовали во второй раз. В 1924 году она стала назваться Передовой. Новое название появилось неслучайно. В то время на Урале, как и по всей стране, начали чествовать передовиков производства. На Большой Фокинской в те годы проживало несколько передовиков металлургического завода и рудника, а двое из них — Николай Михайлович Аганичев и Лаврентий Порфирьевич Обрезков — по решению местного Совета профсоюзов были представлены к недавно введённому званию «Герой Труда». Название Передовая бывшая улица Фокинская носила ровно полвека, оставаясь при этом одно-, полутора- и двухэтажной.



Улица Передовая в конце 1960-х гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//15-ulPeredovaja-sudja-po-silujetu-gory-nalichiju-vdali-zdanija-rudoupravlenija-

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28 ноября 1974 года решением исполкома Нижнетагильского городского совета № 967 улица Передовая была переименована в улицу Аганичева — в честь потомственного рабочего и Героя Труда Николая Михайловича Аганичева, чей трудовой стаж на заводе составлял 43 года.

В середине 1960-х Передовую «приговорили» к расселению. В течение последующих 10–15 лет все деревянные дома старинной улицы были ликвидированы, а на их месте выросли современные многоэтажки: город, как только мог, решал жилищный вопрос, и в борьбе за новые сотни и тысячи квадратных метров благоустроенного жилья об истории никто не вспоминал.



Дом № 18 на ул. Аганичева (фото начала 1980-х гг.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//43-Ulica-Aganicheva-Frunze..jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»