«Заводы и волости есть единое» и «сор из избы не выносить». Как начиналось местное самоуправление в Нижнем Тагиле

Когда речь заходит об истории Нижнего Тагила, многие оперируют фразами типа «отцы города — Демидовы» или «хозяева земли тагильской — Демидовы» и даже не подозревают, что не правы. Вся земля и все ресурсы здесь принадлежали государству, которое сдавало их в аренду заводчикам. Другое дело, что арендная плата часто была невысока и взималась с отсрочкой, необходимой для постройки завода и запуска на проектную мощность производства.

На деле это выглядело следующим образом. На первом этапе желающий построить завод — «завести железное или медное дело» — находил месторождение руды, производил на нём разведку, определяя потенциал залежей. Причём делал это за свой счёт. Определив размер и объём будущего рудника, заводчик «челом бил» главе государственного органа — обер-бергамта, который ведал распределением рудных земель в Урало-Сибирском регионе, — прося разрешения на постройку близ месторождения завода. Обер-бергамт запрашивал уездные власти, не принадлежит ли земля какому-либо лицу или общине, и только после того, как получал согласие от главы уездной администрации — воеводы или дьяка (а после 1728 года — подьячего или исправника), — начинал по существу рассматривать заявку заводчика. Уезды подразделялись на волости, станы, сёла, слободы, где находились представители уездных властей.

Нижний Тагил относился к Верхотурскому уезду и состоял из трёх волостей: Нижнетагильской, Выйско-Никольской и Троицко-Александровской. В каждой волости была своя «районная администрация»: волостной старшина, сельские старосты, сборщик податей, волостной судья и писарь. Почти все должности были выборными: старшину, старост и сборщика податей избирали на волостном сходе раз в три года, а судей — раз в год. Писаря обычно назначала уездная администрация.



Нижний Тагил. Гальянка (фото 1910–1916 гг., изд. М. А. Ахаимовой / общ. достояние)



О том, что Демидовы имели на Урале безграничную власть и «правили в своих владениях, как цари», начали говорить только после Октябрьской революции, когда идеологам новой власти нужно было представить помещиков и капиталистов главными врагами рабочих и крестьян. На самом деле взаимоотношения Демидовых с уездными и волостными властями долгое время были весьма напряжёнными. Конфликты возникали по несколько раз в год, жалобы на Демидовых от волостных старост и отдельных лиц поступали в канцелярию уездного исправника регулярно. Сами же Никита Демидович и Акинфий Никитич считали, что они подчиняются только Канцелярии горных дел, которая ведала развитием горнозаводской промышленности на Урале, и взаимоотношения с уездными исправниками и волостными старостами не поддерживали. Положение начало меняться только в годы «коллегиального ведения заводами», когда сыновья Акинфия Демидова — Прокофий, Григорий и Никита — начали активно взаимодействовать с местными «администрациями». Особенно преуспел на этом поприще Прокофий. Он завалил исправника Верхотурского уезда подарками и добился того, что тот начал предлагать кандидатуры волостных старшин и судей из числа лояльных к Демидовым лиц. Своим волостным старшинам Прокофий возвёл «за свой кошт» новые избы и построил здания волостных правлений. А вскоре примеру старшего брата последовал и наш Демидов — Никита Акинфиевич.

Окончательно «приручил» уездные и волостные власти Николай Никитич Демидов. При нём волостные старшины, судьи и даже писари получали приличные доплаты деньгами и хлебным жалованием и различные льготы, которые были положены только заводским служащим, а в заводской бухгалтерии появилась статья «приказные расходы», где вёлся учёт денежных сумм и ценных подарков, которые от имени заводовладельца регулярно передавались представителям уездных и волостных властей и прочих надзорных органов.

Также сам Николай Никитич разработал «Свод правил домашнего уложения», главный смысл которого сводился к двум постулатам: «заводы и волости есть единое» и «сор из избы не выносить». Согласно этому документу, волостные судьи брали на себя разбор практически всех дел, связанных с имущественными преступлениями, а также с рядом преступлений против личности (драки, побои, оскорбления чести). Тюремное заключение или сажание в яму в большинстве случаев были заменены штрафами или отработкой размера штрафа на заводах либо рудниках. Заводчику удалось договориться с уездными властями, чтобы те не вмешивались в деятельность волостных правлений на территориях демидовских заводов. Тем не менее в Нижнетагильском заводском посёлке сохранялась «управа благочиния», служащие которой также получали деньги и подарки от Главного правления заводов Демидова, но в большинстве случаев за свою нейтральную позицию. Впрочем, особо тяжкие преступления (убийство, богохульство, прерывание службы в храме, подстрекательство к бунту) по-прежнему были в ведении уездных властей.



Правый флигель здания Главного правления заводов, где находилось отделение уездной «управы благочиния» (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1895133/pub_63de2f4a16e34617a5f89e0d_63de303d5bb4f91a7c2b3287/scale_1200)



Вряд ли такое положение полностью соответствовало российскому законодательству тех лет, но оно, как ни странно, положительно повлияло на формирование местных органов управления в будущем. После того как в 1860-е годы рычаги местного самоуправления перешли к земствам, именно тагильчане оказались наиболее подготовленными и более грамотными земскими деятелями.

С 1864 года в Российской империи стали образовываться выборные органы местного самоуправления — земские собрания, или земства. Появлялись они на губернском уровне и на уровне уездов. Изначально земства не были включены в систему государственных органов, служба в них относилась к общественным обязанностям, а выбранным в земские органы не было обещано никаких льгот. К концу 1870-х годов земства были введены уже в 34 губерниях империи. 5 мая 1870 года появилось Верхотурское земство, на территории которого оказались и демидовские заводы Нижнетагильского горного округа. Делегация Нижнего Тагила в земстве была если не самой представительной, но зато самой активной и деятельной. Возглавлял её сын управляющего тагильскими заводами Дмитрия Белова — Василий Дмитриевич Белов, бухгалтер, публицист, историк и этнограф. Уже на первом заседании уездного земского собрания он выступил с предложениями, касающимися развития образования и медицины в уезде. Причём его предложения были подкреплены тщательными расчётами.



Василий Дмитриевич Белов (фото неизв. автора, 2-я половина XIX в. / общ. достояние)



Кроме того, Василий Дмитриевич Белов предложил перенести уездное земское собрание из Верхотурья в Нижний Тагил, так как «именно Тагил является промышленным центром уезда и здесь пересекаются многие торговые пути». Противников у такого предложения было предостаточно, но Белов был готов к отражению нападок оппонентов: он сообщил, что тагильский купец Павел Аксёнов готов предоставить уездному собранию большой каменный дом по сходной цене. Цена показалась народным избранникам смехотворной, и они не только согласились с предложением Василия Дмитриевича, но уже на следующем заседании избрали его председателем земской управы.

Верхотурская уездная земская управа находилась в Нижнетагильском посёлке вплоть до 1882 года. Её здание, известное как «земский дом», располагалось на улице Старозаводской (ныне — Уральская).



Земский дом в Нижнем Тагиле (фото неизв. автора 1920–1930-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/aa5/923_0_2/aa535cf1ce0b4e316d4ba8fba421613a.jpg)



Первым результатом деятельности Василия Белова на посту председателя уездного земства стала превосходно поставленная земская медицинская служба, включавшая программу акушерской помощи и прививок от оспы. В рамках медицинской программы в уезде было открыто 17 фельдшерских пунктов. Появление в Тагиле хирурга Петра Васильевича Кузнецкого, который впоследствии создал фельдшерско-акушерскую школу и земскую больницу, тоже заслуга Белова. Кроме того, по инициативе Василия Дмитриевича было открыто пять новых школ, педагогические курсы и проведены съезды земских учителей, которые в 1872 и 1874 годах проходили под руководством его старшего брата — Ивана Дмитриевича Белова.

В первом своём годовом докладе Василий Дмитриевич приводил следующие данные: годовой бюджет Верхотурского земства в период его председательства равнялся 200 тысячам рублей, в том числе расходы на образование составили чуть более 50 тысяч, на здравоохранение — 30 тысяч. Для сравнения: за первый год своей деятельности пермская губернская земская управа собрала в бюджет 184 тысячи рублей, а расходы на медицину и образование составили по 9 и 11 тысяч рублей соответственно.

В 1876 году Василий Белов оставил земскую службу и уехал в Санкт-Петербург. Свою личную библиотеку он передал земским учебным заведениям Нижнего Тагила. Впрочем, связи с Нижним Тагилом Василий Дмитриевич не прерывал. В столице он поступил на службу в Петербургскую контору Павла Павловича Демидова на должность консультанта и главы юридической службы. В круг его обязанностей входили «сопровождение дел» демидовской администрации уральских заводов, разрешение имущественных споров и анализ работы предприятий. Павел Павлович высоко ценил Белова, безгранично доверял ему, и вскоре в Петербурге его стали за глаза называть «серым кардиналом на службе у Демидовых». Отчасти слухи были обоснованы: Василий Дмитриевич замкнул на себя массу деловых контактов хозяина, курировал несколько важных направлений работы конторы и ни разу не допустил ошибки, способной отрицательно сказаться на финансах.

В 1882 году Верхотурская уездная земская управа переехала в Верхотурье, но «земский дом» продолжал оставаться оплотом земского самоуправления Верхотурского уезда. В его стенах проходили заседания земского суда, на которых разбирались самые важные дела; в его комнатах находились уездный земельный комитет, рекрутский сборный пункт и даже тюрьма.

В 1912 году управа едва вновь не переехала в Тагил. В тот год её председателем снова стал тагильчанин — земский учитель Иван Яковлевич Черемных, последний и самый молодой председатель в истории Верхотурского земского собрания. Об Иване Яковлевиче Черемных известно немного. Родился в 1882 году, был учителем земской школы в одном из сёл Верхотурского уезда, дважды избирался членом уездного училищного совета, являлся членом-корреспондентом Уральского общества любителей естествознания, а также одним из организаторов Нижнетагильского общества любителей охоты. В Нижнем Тагиле ему принадлежал доходный дом (нынешний адрес — пр. Ленина, 15).



Дом И. Я. Черемных на открытке 1914 г. (фото неизв. автора / общ. достояние)



В июле 1915 года Черемных был избран членом Уральского военно-промышленного комитета, а в феврале 1917-го вступил в партию эсеров. В марте того же 1917 года на совместном заседании Верхотурского земского собрания и Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Иван Яковлевич был избран на пост... комиссара Верхотурского уезда. Этот крутой поворот в жизни председателя уездного земства стал определяющим в его дальнейшей судьбе. В 1920 году Черемных был назначен главным уполномоченным профессионального образования по Нижнему Тагилу. В этой должности он принимал активное участие в восстановлении Горнозаводского училища, в создании Тагильского общества изучения местного края и городского краеведческого музея. До выхода на пенсию работал в различных советских учреждениях и даже жил в своём собственном доме, где за ним до конца жизни сохранялась квартира. Умер Иван Яковлевич Черемных в 1951 году.

Продолжение следует…

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»