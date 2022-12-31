Накануне Нового года. Как готовились к встрече этого праздника тагильчане в разные времена  

Сегодня мы попробуем вспомнить, какими делами были заняты тагильчане накануне главного праздника года 40 и более лет назад. В наше время подготовка к Новому году стала гораздо проще, чем в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы. Взять хотя бы приготовление праздничного ужина. Сейчас существуют десятки предприятий общепита, где можно просто заказать или купить готовые блюда. И даже не выходя из дома. А 30, 40 или 50 лет назад рассчитывать тагильчане могли только на свои силы или полуфабрикаты, которые, к слову, продавались не везде и не всегда, а уж накануне Нового года тем более.

С продуктами в те времена было непросто. Конечно, продукты в магазинах были, но к празднику, да ещё к такому, всегда хотелось поставить на стол какой-нибудь деликатес. Сейчас многое из того, что в те годы считалось деликатесом, таковым не является. Например, шпроты, кофе, морепродукты или свежие фрукты и овощи. Да что там! Было время, когда банка консервированного зелёного горошка была дефицитом. Поэтому заготовки для новогоднего застолья начинали делать задолго до заветного дня прощания с уходящим годом. Ведь новогодний стол должен быть обильным и разнообразным и, что немаловажно, не хуже, чем у друзей или соседей.

Вообще, традиция объедаться всевозможными яствами во время новогодних праздников зародилась сравнительно недавно, в конце 1940-х — начале 1950-х годов, когда в магазинах начали появляться продукты по фиксированным ценам, ассортимент стал расширяться, а цены — снижаться. В 1960-х, когда уже практически в каждом доме был холодильник, домохозяйки начали готовить блюда впрок, сразу на два-три дня, чтобы кухонные хлопоты никак не отвлекали от встреч с гостями. С тех пор количество заготовок всё росло, пока не превратилось в тазики салатов. Но купить продукты к праздничному столу было ещё половиной дела — надо было найти время приготовить из них. Поэтому хозяйки начинали освобождать время для готовки дней за пять до Нового года. Стирка, чистка половиков, ковров и ковриков, вынос крупного мусора, рейды по магазинам в поисках подарков — всё это происходило с 25 по 30 декабря, преимущественно в нерабочее время.

Кроме беготни по продуктовым магазинам и стояния там в очередях, наши мамы, папы, бабушки и дедушки в эти предпраздничные дни обязательно обходили близлежащие киоски «Союзпечати». Как и в наши дни, в этой сети, кроме газет и журналов, продавали множество разнообразных мелочей: почтовые открытки, марки, мелкую сувенирную продукцию, карандаши, ручки, скрепки и так далее. А перед Новым годом «Союзпечать» начинала торговать календарями на следующий год: отрывными, перекидными, настенными и карманными. Календари пользовались у населения огромной популярностью, но в торговую сеть они начинали поступать только со второй декады декабря. Особенно дефицитными были отрывные календари, ставшие неотъемлемой частью интерьера советского быта.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1950904/pub_5d8a64bbbc251400b1685d1c_5d8a7842fe289100b1193231/scale_1200)



В России отрывные календари появились в 1885 году и быстро завоевали популярность как в народе, так и у аристократии. Кроме отсчёта дней и месяцев, отрывные календари несли ещё одну функцию — просветительскую. На листках печатали стихи известных поэтов, цитаты писателей и философов, интересные факты из истории и даже рецепты напитков и блюд. Активными пользователями отрывных календарей были император Николай II, писатель Лев Толстой, известный книгоиздатель Иван Сытин, который первый в России стал выпускать тематические отрывные календари — для женщин, для военнослужащих, для служителей культа, для детей. Кроме Сытина, отрывные календари выпускали и такие известные предприниматели, как Алексей Суворин, Герман Гоппе, Алексей Гатцук и Отто Кирхнер. Последний, к слову, начинал свою деятельность в России при финансовой поддержке Демидовых.

В советскую эпоху на отрывных календарях стали размещать пропагандистские материалы: цитаты видных советских деятелей, информацию о трудовых достижениях, лозунги и тезисы, портреты известных революционеров и многое другое, за что отвечал советский агитпроп. Всё это умело дозировалось и доставалось покупателю вперемешку с научно-популярной информацией, стихами или советами по домоводству.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2022/01/bigpicture_ru_l-2.jpg) Фото: blogirina / фрагмент ориг. изображения (https://ic.pics.livejournal.com/blogirina/62655776/428784/428784_900.gif) Фото: blogirina / фрагмент ориг. изображения (https://ic.pics.livejournal.com/blogirina/62655776/428986/428986_900.gif)

Купить отрывные календари можно было и в книжном магазине, но там ходовой товар, которым они являлись, зачастую продавался с «нагрузкой» — 10- или 15-копеечными брошюрами с материалами партсъездов или речами партийных лидеров. А сети «Союзпечать» торговать с «нагрузками» было запрещено, и поэтому отрывные календари все стремились купить именно в её киосках.

Одной из причин всенародной любви к отрывным календарям были широкие поля листов, где можно было сделать короткую запись на память: номер телефона, напоминание о встрече, время талончика к врачу. Говорят также, что кромкой календарного листочка было удобно чистить перьевые ручки. Несмотря на свою архаичность, отрывной календарь и поныне остаётся востребованным товаром. Дефицитом он уже давно не является, и купить его можно чуть ли не до середины лета.

Вторыми по популярности были карманные календарики, которые привлекали своей компактностью. Их можно было без труда поместить под обложку записной книжки или в портмоне, под стекло на рабочем столе. Кроме того, карманные календарики являлись предметом коллекционирования, и за ними охотились филотаймисты самых разных возрастов.



Карманный календарь на 1982 год (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/cand_orel/85803014/2327077/2327077_800.jpg)



Карманные календари выпускались в различных, порой причудливых формах. Так, в республиках Средней Азии устойчивым спросом пользовались календарики в виде книжечек, помещавшихся в нагрудный карман пиджака. А в городах европейской части страны несколько раз в моду входили календари, позволяющие определить дни недели любой даты «в прошлом, настоящем и будущем».

Карманный календарь на 1982 год (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://историятагила.рф/history/images_history/2015_636.jpg) «Многоразовый» карманный календарь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://static.auction.ru/offer_images/2018/03/21/08/big/5/5SIIRkmrkvL/interesnyj_mnogorazovyj_kalendarik_1976_g_2000_gody.jpg)

Меньшим спросом пользовались настенные календари. Главной причиной относительной нелюбви к настенным календарям был их невзрачный дизайн и не особо качественная полиграфия. Исключения составляли календари предприятий, чья продукция поставлялась на экспорт, да ещё календари известных на весь мир брендов, таких как «Аэрофлот». Правда, в начале 1990-х настенные календари на некоторое время затмили собой своих отрывных и карманных собратьев. Причины взлёта популярности крылись вовсе не в качестве, а исключительно в разнообразии сюжетов, на фоне которых помещались календарные сетки. Чего там только не было: герои иностранных кинобоевиков, спорткары, рок-звёзды и знойные красотки. Был ещё один вид календарей, которые в канун Нового года неизменно появлялись в продаже как в киосках «Союзпечати», так и в магазинах сувениров: настольный поворотный календарь.



Настольный сувенир-календарь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/history/images_history/2015_641.jpg)



Другим ходовым товаром «Союзпечати» в предновогодние дни были художественные почтовые марки. В начале 1970-х годов появилась мода отправлять новогодние письма и поздравления не в маркированных конвертах, а в самостоятельно собранных. Для этого в «Союзпечати» или на почте покупались конверты без марок, почтовые марки новогодней тематики и новогодние открытки. Особо шикарно выглядели такие письма, если рисунки на конверте и марке совпадали. Практически каждый год к новогодним праздникам в стране выпускалась новая почтовая марка соответствующей тематики, а то и сразу несколько. Чаще всего на этих марках новогодние мотивы соседствовали с изображениями государственных символов, достопримечательностей или научно-технических достижений. Порой новогодние марки выпускались в нетрадиционных формах: ромбовидные, сцепки, тет-беш. От них в тихий восторг приходили и начинающие филателисты, и матёрые коллекционеры.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://www.zetika.ru/files/pages/24903/403456a.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://media.au.ru/imgs/2026f1e3d3bad1c2f937b86bd219b539/s-novym-godom-1985-g-1-19395622.jpg)

Интерес коллекционеров, кстати, распространялся не только на марки, но и на конверты. Дело в том, что письма, отправленные 1 января, гасились специальным штемпелем, превращая обычное почтовое отправление в так называемую «цельную вещь», которая имела особую ценность.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://static.auction.ru/offer_images/2015/09/08/02/big/2/2zyTWBCIy89/pochtovyj_konvert_s_novym_godom.jpg)



Кроме конвертов и марок, необходимо было закупиться поздравительными открытками.

Вспомните, когда последний раз вы посылали поздравительную новогоднюю открытку родным или друзьям? Давно? А ведь были времена, когда новогодняя открытка являлась не только обычным, но и обязательным атрибутом новогодних праздников. А забыть отправить кому-нибудь открытку к Новому году означало покрыть себя несмываемым позором до ближайшего праздника — 23 Февраля или 8 Марта.

Само слово «открытка» является сокращением от официального названия «открытое почтовое отправление». Придумали открытки для коротких, в несколько строк, сообщений, и первоначально бланк открытого почтового отправления не имел никаких картинок: на одной стороне писали адрес получателя, адрес отправителя и помещали знак оплаты, а другая сторона предназначалась для текста сообщения. Идея помещать на открытке ещё и картинку появилась после того, как почтовое ведомство Российской империи снизило расценки на пересылку обычных писем в конвертах, местами уровняв стоимость пересылки обычного «весового» письма (а стоимость пересылки письма в те времена зависела от его веса) со стоимостью пересылки открытки. Вскоре после этого продажи открыток упали, и, чтобы повысить их привлекательность, на них стали размещать картинки или фото. Поначалу это были виды городов или природных красот, но в 1898 году «Попечительный комитет о сёстрах милосердия Русско-турецкой войны» выпустил открытки с новогодними сюжетами, автором которых был известный художник Николай Николаевич Каразин.

После октября 1917 года новогодние открытки признали «буржуазным предрассудком» и запретили их выпуск и хождение на долгих 25 лет. Лишь в 1942 году правительство СССР выпустило к Новому году поздравительные открытки для бойцов Красной армии. Возвращение поздравлений на открытках было положительно воспринято советскими людьми, и с тех пор новогодняя открытка вошла в обиход почти на полвека.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://static.auction.ru/offer_images/cmn8/2019/04/30/07/big/O/oklQ1YH97Bb/s_novym_godom_v_klimashin.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://mtdata.ru/u1/photo7E9D/20016074944-0/original.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (https://raritetdvr.ru/files/940-d82319912041449cd31bdb7e7569d171.jpg)

Иногда предпринимались попытки объединить воедино новогоднюю открытку и календарь. Это, безусловно, было удобно для покупателя, но невыгодно для производителя и распространителя.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(http://историятагила.рф/history/images_history/2015_642.jpg)



К сожалению времена, когда каждый уважающий себя гражданин нашей огромной страны за три или четыре дня до боя кремлёвских курантов подписывал и отправлял десятки новогодних открыток родным и друзьям, канули в Лету. Тем не менее новогодняя открытка сохранилась в круговороте перемен и, может быть, даже стала ярче и красочнее. Но стоит только вспомнить о работе нашей почты и о том, какие тексты печатают на открытках их производители, сразу пропадает всякое желание продолжать эту традицию.

Если кроме поздравления нужен был новогодний подарок, тут «Союзпечать» помочь ничем не могла, приходилось отправляться в поход по магазинам. Надо сказать, что выбор подарков к Новому году для многих был и остаётся до сих пор настоящей головной болью. Дарить надо или что-то нужное в хозяйстве, или же не очень нужное, но более-менее дорогое. А если подарок предназначается начальнику или малознакомому, но нужному человеку, как быть?

Традиция дарить подарки на Новый год появилась с незапамятных времён, практически вместе с самим праздником. Поначалу в качестве подарков выступали фрукты, овощи, кулинарные изделия, сладости — всё, что можно было употребить в пищу. В России эта традиция продолжалась более 200 лет. Ещё с петровских времён самыми популярными подарками к Новому году были фрукты, пряники или конфеты. Их дарили как детям, так и взрослым. Получить в подарок румяное яблоко или спелую грушу уже само по себе было чудом, особенно на Урале, а тем более в Сибири. В наших суровых краях фрукты не росли, их доставляли по зимним дорогам из Средней Азии. Возили в специальных хорошо утеплённых, отапливаемых повозках, что сильно влияло на стоимость. Цены на фрукты начали снижаться только с развитием в России железнодорожных перевозок. В канун новогодних праздников встретить на прилавках свежие яблоки на Урале было практически невозможно. А там, где они всё-таки появлялись — в крупных городах, таких как Пермь или Екатеринбург, — цены были просто запредельными. Стоимость яблока доходила до одного рубля.

Если говорить о новогодних подарках, которые дарили жители Нижнетагильского посёлка, в основном это были практичные недорогие вещи или предметы домашнего обихода для взрослых и сладости для детей. Женщинам часто дарили платки, этого товара у тагильских купцов всегда было в достатке, на любой вкус и кошелёк. Нередко для подарка на Новый год заранее покупали простые, дешёвые платки, которые потом сами украшали вышивкой. Вторым по популярности подарком для женщин были полотенца, которые также самостоятельно украшали вышивкой. Хорошим подарком считались гребни, деревянные расписные шкатулки, ларцы и сундучки для хранения полезных мелочей, украшений или семейных реликвий.



Ларец для хранения украшений (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://b.itemimg.com/i/227415910.0.jpg)



Мужчинам дарили рубахи, кушаки или рукавицы. Подарком мужчине могли быть и пара лаптей, и туесок, в котором обычно носили еду на работу. Детям, как правило, дарили игрушки и сладости: пряники, леденцы, орехи в сахарной глазури.

Во все времена главной проблемой новогодних подарков был вопрос их покупки и оплаты. Так, крестьяне и работный люд в XVIII и XIX веках деньги на подарки к Новому году и Рождеству начинали откладывать с осени, когда наступала пора продажи излишков урожая со своих огородов и наделов. На уральских заводах Демидовых часто появлялась возможность заработать лишнюю копейку, взяв небольшой подряд. На Нижнетагильских заводах и рудниках ещё со времён Никиты Акинфиевича Демидова существовала традиция премировать к Новому году всех работающих и даже неработающих деньгами. Так, поддоменный рабочий получал 50 копеек серебром, доменный мастер — от рубля до полутора, мелкие служащие — от двух до трёх или даже пяти рублей серебром, младший приказчик — от 10 до 15 рублей. Старшие приказчики и приравненные к ним механики, плотинные мастера, инженеры — до 100 рублей. Размеры выплат иногда менялись в зависимости от настроения заводовладельца и от порядочности управляющего заводом, через которого шли потоки премиальных.

В советское время традиции мало изменились. Под Новый год и Рождество близким родственникам всё так же продолжали дарить вещи, необходимые в быту. Для мужчин это обычно были перчатки, кашне, портмоне или свитера. Для женщин — красивый платок, отрез ткани на платье, сумочка. Всё это не всегда можно было найти в магазинах, и поэтому часто случалось, что новогодний подарок покупали ещё летом или осенью, а потом до последней минуты уходящего года прятали, чтобы он стал приятным сюрпризом.

С подарками дальним родственникам, друзьям, соседям или начальству проблем было куда меньше. Здесь начинало работать правило «главное — внимание», и за такими подарками обычно отправлялись в магазины «Сувениры» или «Галантерея и парфюмерия». Здесь практически всегда можно было найти какую-нибудь безделушку по приемлемой цене. Большой популярностью пользовались фарфоровые статуэтки, художественное литьё или чеканка. А в Нижнем Тагиле ещё и сувениры из поделочных и полудрагоценных камней. Расписные тагильские подносы популярностью в советское время не пользовались: то ли по причине неброского внешнего вида, то ли ещё почему.

Фигурки из фарфора буквально не переводились в отделах, торгующих сувенирами. В Нижний Тагил их завозили с предприятий Украины и из Калужской области, где с XIX века существовало производство фаянсовой и фарфоровой посуды.

Фарфоровые сувениры производства Киевского фарфорового завода (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://img0.liveinternet.ru/images/attach/b/4/104/165/104165834_1299544_nov_figyrki_20_avgysta_022.JPG) Фарфоровый сувенир производства г. Киров (фото: eva.ru / фрагмент ориг. изображения) (https://eva.ru/imgix/eva/190000-200000/197635/photoalbum/1270064590012.jpg?w=1024)

Не менее популярным при выборе новогодних подарков было художественное литьё. В наш город литые фигурки поставлялись с Каслинского и Кусинского заводов в Челябинской области. Литьё было востребовано, и оба завода ежегодно расширяли ассортимент своей продукции. Устойчивым спросом пользовались фигурки литературных героев (Дон Кихот, Том Сойер, Данила-мастер), диких и домашних животных (олени, собаки, лоси), спортсменов. Стоило художественное литьё дороже фарфоровых сувениров, и его покупали в подарок уважаемому или нужному человеку.

Настольный письменный прибор пр-ва Кусинского завода (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://mvc.chel.muzkult.ru/media/2018/07/27/1226047455/image_image_1628631.jpg) Фигурка «Данила-мастер» Каслинского завода (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://static.auction.ru/offer_images/rd48/2020/05/23/06/big/2/2SV8aIMlhL6/statuetka_danila_master_kasli_sssr.jpg) Фигурка «Данила-мастер» Каслинского завода (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://img.faleristika.info/images/2020/02/06/DSCN2556.jpg)

Часы или парфюм старались не дарить. Считалось, что часы в подарок — знак скорой разлуки с человеком. Парфюм не дарили по двум причинам: ассортимент одеколонов и духов был, мягко говоря, небогат, да и подбор парфюма считался делом сугубо индивидуальным. А декоративные электроприборы (например, настольные светильники) были достойным подарком. Ими тоже были завалены прилавки отделов сувениров.



Светильник настольный «Ракета» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.auction.ru/offer_images/rd48/2021/04/29/12/big/V/vcvYniBZPte/lampa_svetilnik_raketa_kosmos_belaja_sssr.jpg)



Хорошим новогодним подарком считалась посуда: вазочки для конфет или варенья, чайные пары. Более изысканным подарком была импортная посуда: наборы бокалов производства ЧССР, большие керамические пивные кружки, поставляемые в нашу страну из ГДР, югославский хрусталь. Курильщикам можно было подарить пепельницу или зажигалку.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в моду стало входить дарить ёлочные игрушки, расписанные вручную. Возможно, это и стало бы традицией, если бы рынок не заполонили дешёвые пластиковые наборы ёлочных игрушек из стран Юго-Восточной Азии и Китая. В 2000-х стали популярны крафтовые (то есть сделанные своими руками) новогодние подарки: вышивка, макраме, аппликации и, конечно, кондитерские изделия — шоколад, леденцы и печатные пряники. Этот тренд развивается по сей день, приобретая всё большую популярность.



Крафтовые печатные пряники (фото Натальи Новиковой / с разрешения автора)



Отдельной проблемой были новогодние подарки для детей. Найти в магазинах предмет мечтаний сына или дочери порой было просто невозможно. Детские подарки, как правило, состояли из двух частей: сладкий подарок (набор конфет и фруктов) и какая-нибудь полезная вещь — книга, набор для рукоделия, дорогая игрушка или настольная игра. Дети постарше могли найти под новогодней ёлкой недорогой фотоаппарат, футбольный мяч, фильмоскоп с набором диафильмов, набор для чеканки или резьбы по дереву, набор для авиа- или судомоделирования.

Впрочем, и со сладкими подарками тоже часто возникали проблемы. Особенно в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда для того, чтобы купить в магазине шоколадные конфеты, надо было выстоять в очередях по часу и больше. Но в продаже они появлялись крайне редко. Такая же ситуация была и с фруктами. Снабжение советской торговой сети апельсинами и мандаринами напрямую зависело от импорта из Израиля и Марокко. Дефицитные в те годы бананы и ананасы можно было найти только на рынках или в сети кооперативной торговли по более высокой цене, чем в рознице.

Но, так или иначе, без подарка в новогодние праздники не оставался никто. С наступающим Новым годом!

(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»