Деревня Анатольская — перевалочная база в окрестностях Нижнего Тагила, куда доставляли намытый на демидовских приисках золотой песок 

В конце XVIII — начале XIX столетия российским правителям стало ясно, что монополизация добычи драгоценных металлов и минералов не развивает эту важнейшую отрасль промышленности, а, напротив, тормозит её. Тем временем казна стремительно пустела: большую часть золотого запаса «съедали» войны и реформы.

Первой привлечь в старательский промысел частный капитал решила императрица Екатерина II. В 1782 году она издала указ, разрешавший дворянам и владельцам «горных дач» добычу золота, платины, серебра, а также драгоценных камней, на которые был высокий спрос за границей. Правда, указ накладывал ряд ограничений на добычу драгоценных камней и металлов, а налог с этого бизнеса был слишком высок для большинства потенциальных предпринимателей. Тем не менее, на Урале практически сразу началась разведка месторождений золота, а местами и его добыча.

Нашлись драгоценные металлы и в демидовских владениях, но их официальная добыча велась в мизерных объёмах. Проблема заключалась в том, что екатерининский указ разрешал использовать на старательских работах только вольных наёмных рабочих и строго запрещал использовать труд крепостных и тем более посессионных крестьян. Такое положение продолжалось без малого 30 лет, пока царь Александр I не разрешил «золотой и самоцветный промысел всем желающим, независимо от их звания и состояния».

Портрет императора Александра I (худ. Дж. Доу / общ. достояние)

И хотя указ императора содержал оговорку о том, что он вступит в полную силу лишь через 12 лет после его оглашения, в стране началась «золотая лихорадка». И все, кто имел достаточно средств, начали собирать поисковые экспедиции для разведки золотоносных мест, месторождений платины и их описи. Те же, кто имел право добывать драгметаллы ещё по екатерининскому указу, всеми правдами и неправдами старались застолбить за собой новые перспективные территории. Официально монополия казны на добычу золота и платины сохранялась до 1826 года, но уже в 1822 году в донесениях горных чиновников фиксировались факты добычи этих металлов частными лицами. Первыми золотопромышленниками на Урале стали купцы братья Рязанцевы, Попов, Баландин и некоторые другие.

Что касается Демидовых, то в некоторых документах Главной домовой конторы в Петербурге можно найти сведения о том, что масштабной добычей золота они занялись в 1822 году. Хотя доклады об обнаружении золота и платины по берегам рек Невья, Тагил, Шайтанка, Каменка и других поступали в Главную контору аж с 1819 года. Известно так же, что к концу 1823 года на территории демидовской «дачи» действовали 9 золотых и платиновых приисков, в 1824-м — уже 12, ещё через два года — 14.

В 1824 году Николай Никитич Демидов отдал распоряжение: построить на границе своих владений село, в котором можно было бы разместить приёмный пункт для сбора намытого в окрестных речках золота: «И чтоб от дороги не далеко, и чтоб имелся гостиный двор да ямская станция. А земли, что окрест, распахать, сеять хлеб и запасы его и иного провианта держать». Место для посёлка выбирал «золотой камисар» Николая Никитича Демидова — Пётр Семёнович Соловьёв.

«От Нижнетагильского заводу, ежели по Старому тракту, на тридцатой версте, во исполнении воли Вашей милости, построены десяток изб, постоялый двор да контора. А напрямки ежели, то и вовсе на десять вёрст короче путь будет...», — писал в донесении хозяину Соловьёв осенью 1824 года.

Выбор Соловьёвым именно этого места был не случаен. Рядом проходил Екатеринбургский тракт, здесь же находились перспективные прииски на реке Каменке, месторождения «горнового камня», велась добыча формовочных песков и заготовка леса. В переписке со своими приказчиками Николай Никитич не скрывал планов: новая деревня должна стать не только перевалочной базой демидовских старателей, но и «выселками для ленивых да нерадивых работных, при заводах бестолковых, но ещё мочных иначе пользу нести». По замыслу Демидова, часть отселённых работных должна была пополнить старательские артели, другую часть предполагалось занять на сельхозработах, лесозаготовках и добыче огнеупоров.

В начале 1828 года новое поселение имело 10 изб, два барака для рабочих, почтовую станцию и складские помещения. В поселении проживало более ста человек «разного полу», в основном крепостных из Вятской, Тульской и Черниговской губерний. Приказчик Соловьёв предлагал хозяину назвать село именем одного из его сыновей. А так как именем старшего сына — Павла — уже была названа деревня Павлушино, то новый населённый пункт получил имя младшего сына — Анатолия.

Правда, ещё до того как решился вопрос об официальном наименовании деревеньки, её жители уже дали ей своё название — Грань. Происхождение этого названия доподлинно неизвестно. В советские годы считалось, что название пошло оттого, что деревня была построена как раз на границе демидовских владений, практически на их меже, а в старорусском языке межу называли «гранью». По другой версии, которая появилась не так давно, название к деревне перешло от заимки углежогов — бывших черниговских крепостных, где по-украински «грань» — это жар, огнище или горение угля.

В 1828 году, так и не побывав в деревне, названной в честь своего младшего сына, Николай Никитич умер, но его распоряжение о высылке нерадивых работников на дальнее поселение оставалось в силе 20 лет и было отменено Андреем Карамзиным в 1848 году. За это время на демидовских заводах вошло в обиход выражение «выслать за грань». Правда, высылали «за грань» не навсегда: эта мера была сродни современному переводу на нижеоплачиваемую работу.

В 1849 году управляющий заводами Андрей Николаевич Карамзин провёл инспекцию всех далёких деревень, поселений и заимок, чтобы «посмотреть быт крестьян и нет ли из них таких, которые имеют нужды, не пользуются вспоможением от управления, и таких, которых просьбы не доходят до управления и местных контор». Побывавший в Анатольской помощник секретаря Яков Горелов в своём отчёте отмечал бедность жителей села: «В Павлушино и Анатольской я нашёл бедных больше, чем в иных прочих. У многих жильё не ухожено, внутренность изб производит неприятное впечатление своей запущенностью, печные трубы так худы, что опасно топить. Жители более всего нуждаются в угодьях. И покосов у них мало, и, можно сказать, нет вовсе».

Плохие условия для ведения сельского хозяйства и низкие заработки стали главными причинами того, что население Анатольской-Грани в течение последующих 20 лет не росло и оставалось на уровне 120–150 человек. Положение ухудшалось ещё и в связи с сокращением объёмов работ на приисках и в карьерах. К 1868 году в Грани оставалось немногим более 80 жителей.

Вторую жизнь Анатольской дало строительство Уральской Горнозаводской железной дороги в 1874–1878 годах.

Строительство УГЖД (фото фотоателье «Шерер, Набгольц и Кº», 1879 г. / общ. достояние)

По плану устройства участка железной дороги, между Нижним Тагилом и Невьянском было оборудовано две станции — на 346-й и на 360-й версте — и железнодорожное полотно должно было пройти в трёх верстах от деревень Николо-Павловское и Анатольская. Демидовы долго пытались убедить совет акционеров УГЖД изменить план и провести дорогу через эти деревни. Но в конце концов планы остались прежними, и Демидовым пришлось раскошеливаться на постройку станций «с нуля». Станция на 346-й версте получила название «Шайтанка» (по названию речки), а станция на 360-й версте была названа «Анатольская». Строительство Горнозаводской железной дороги, начавшееся в 1874 году, дало местным жителям новые рабочие места. С пуском дороги в 1878 году работы меньше не стало, а заработки на «железке» были существенно выше, чем на многих подготовительных производствах демидовских заводов. Перевозки из года в год росли, дорога процветала, и это повлияло на рост населения Анатольской-Грани. А вскоре на месте станции «Анатольская» образовался посёлок, жители которого практически все работали на УГЖД, обслуживая железнодорожные пути и ремонтируя паровозы и вагоны.

Обкатка участка пути УГЖД (фото фотоателье «Шерер, Набгольц и Кº», 1879 г. / общ. достояние)

Самые трудные времена для Анатольской и Анатольской-Грани пришлись на период 1917–1924 годов. Революция, Гражданская война, военный коммунизм, восстановление после разрухи не прошли незаметно для маленьких деревень. Но в 1924-м в деревне Анатольской-Грани и на станции впервые открылись школы. А в 1935 году на железной дороге начались работы по реконструкции и электрификации дорожного хозяйства, которые продолжались вплоть до конца Великой Отечественной войны.

Ещё в начале XX века близ Анатольской было открыто месторождение никельсодержащих руд, но его разработку начали лишь в ноябре 1944 года. Работы велись 13 лет. В 1957сгоду работы на карьерах свернули ввиду истощения месторождения. Оборудование было передано другой организации, а сами карьеры были затоплены. Сейчас эти места называются «Голубыми озёрами» и являются местом паломничества дайверов. Кроме никеля, в окрестностях Анатольской разрабатывались месторождения редкого голубого асбеста. Использовался он в основном для нужд военно-промышленного комплекса СССР. Но в начале 1990-х годов добычу голубого асбеста прекратили, а выработки затопили.