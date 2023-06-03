«Вот постройте дом на этом же месте, в него я перееду», или Как старинная тагильская улица Средняя Ерзовка стала современной Островского

С момента возникновения и до середины 60-х годов ХХ века улица Средняя Ерзовка ничем особенным не выделялась. Даже полным именем её мало кто называл: просто Ерзовка, и всё. Как и две другие Ерзовки, улицу переименовали 30 апреля 1926 года, дав ей название 2-я Советская. Своё нынешнее название — Островского — она получила 9 декабря 1942 года.



Улица Островского (Средняя Ерзовка) на фото 1965 г. (фото А. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1833;image)



Начиналась Средняя Ерзовка с так называемой Дровяной площади, которая являлась продолжением Предзаводской площади. Условная граница двух площадей проходила в двух метрах от ограды памятника Николаю Никитичу Демидову. В 1911 году Дровяную площадь ликвидировали, а на её месте построили пожарное депо Пожарного добровольного общества. В те годы тагильские пожарные обладали самым большим парком машин и самым большим конным обозом в уезде.

Строили пожарное депо не самые добросовестные подрядчики, и к середине 1920-х годов оно пришло в полную негодность. Горисполком принял решение снести ветхие строения, а пожарную часть перевести в центр города. Когда об этом стало известно, тагильская комсомолия выступила с предложением создать на этом месте площадь для проведения «молодёжных политических и просветительских мероприятий». Идея была поддержана: в те времена комсомол был по-настоящему в почёте и многим его инициативам давали зелёный свет, в особенности идеологически правильным. Вскоре Дровяная площадь стала площадью Рабочей Молодёжи, а все заботы о её благоустройстве были возложены на тагильских комсомольцев.

Несколько позднее на свет появился проект обустройства городского сквера на площади Рабочей Молодёжи, который был внесён на рассмотрение горсовета и утверждён. Согласно проекту, между улицами Ленина и Карла Маркса должен был появиться «английский сквер» с аллеями в виде звезды. В центре звезды планировали устроить фонтан, вокруг которого разбить клумбы и цветники. На всё про всё горсовет выделил 1600 рублей, и 3 августа 1928 года был дан старт работам по благоустройству площади. Посадку зелёных насаждений в сквере вызвался произвести известный на весь Урал селекционер и садовод Кузьма Осипович Рудый. Сквер Рабочей Молодёжи, по замыслам комсомольцев, должен был стать альтернативой городскому парку, но так и не стал по причине близости завода: слишком шумным и пыльным было металлургическое производство, постоянно работавшее в две смены.

Сквер долго обустраивали: высаживали кустарники, деревья и цветы, мостили пешеходные дорожки, обносили территорию сквера изгородью, устанавливали скамейки. До нашего времени сквер дошёл изрядно потраченным. Виной тому стала транспортная проблема, обострившаяся в конце 1950-х — начале 1960-х годов в связи со строительством в городе жилья. В 1965-м были приняты изменения в генеральный план развития Нижнего Тагила, которые предусматривали, в частности, прокладку трамвайных путей по улицам Ленина и Островского и далее по улице Фрунзе. Для осуществления этих планов пришлось «разрезать» сквер Рабочей Молодёжи на две части. И с началом движения трамваев от кинотеатра «Искра» до новой диспетчерской на улице Островского сквер в его первоначальном виде перестал существовать.



Строительство трамвайной линии до ост. «Островского» (фото: Гохарский / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//53-Aprel-1964-goda.-Stroitelstvo-tramvajnoj-linii-po-pr.-Lenina-do-ul.-Ostrovskogo..jpg)



Нынешнее поколение тагильчан и не догадывается, что сквер «у двух техникумов» с памятником Ленину и зелёная зона между полосами автодороги улицы Островского когда-то были одним целым. Единственное, что напоминает о прежнем сквере Рабочей Молодёжи, — одинаковые круглые тумбы, сохранившиеся у входа в бывший индустриально-педагогический техникум и неподалёку от Зелёного моста.

Проезжая сейчас от остановки «Музей» и вплоть до моста через реку Тагил, невозможно представить себе, что ещё в конце 1960-х — начале 1970-х годов обе стороны улицы Островского были застроены одно- и двухэтажными «избушками», преимущественно деревянными, сохранившими облик старого Тагила, характерного для уральских заводских посёлков середины XIX — начала ХХ столетий.

Чётная сторона улицы Островского от ул. Серова до Маральского моста (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1831;image) Улица Островского от ул. Карла Маркса до кольца на Островского (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1823;image) Улица Островского, д. 1 (дом Епимахова) (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения) (http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1819;image)

Сохранять эти дома в то время никто и не думал. В погоне за новыми квадратными метрами благоустроенного жилья под снос шли и ещё крепкие, и даже каменные дома. Всё, что могло в те времена спасти дом дореволюционной постройки от сноса, — это статус памятника истории и архитектуры или славное революционное прошлое. Например, дом купца Лебедева на перекрёстке улиц Карла Маркса и Первомайской поучаствовал в революционной истории Тагила (в нём в 1904–1905 годах находилась конспиративная квартира большевиков) и остался стоять по сей день, в то время как дома нелояльных к советской власти купцов Капустина и Федоровских были снесены.

Наиболее интенсивная застройка развернулась на улице Островского в конце 1960-х годов. Сопровождалась она активным расселением жителей из сносимых «избушек» в новые благоустроенные хрущёвки. Наверное, это был единственный период в истории города, когда квартиру не просто давали, а её можно было выбрать. Правда, длился этот период совсем недолго. Да и жители бывшей Средней Ерзовки не горели желанием переезжать в новые дома. Кого-то не устраивало отсутствие огорода, многие отказывались получать квартиры, расположенные выше третьего этажа. Причина отказов заключалась не только в том, что пожилым людям было достаточно трудно подниматься по лестничным маршам. Неудобством было и отсутствие в новостройках нормального водоснабжения: во многих домах горячая и холодная вода появлялась на верхних этажах только глубокой ночью, когда сокращался водоразбор на нижних. Кто-то просто не хотел оставлять родные места. «Вот постройте дом на этом же месте, в него я перееду», — реплики, подобные этой, работники исполкома слышали по несколько раз на дню. Тем не менее «широкую поступь социалистического строительства» было уже не остановить.



Улица Островского (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=1801;image)



Старожилы вспоминали, что к концу XIX — началу ХХ века население Средней Ерзовки было весьма разношёрстным: здесь селились рабочие заводов, горняки, мелкие лавочники и кустари-одиночки. Было на улице и несколько небольших постоялых дворов. Никаких достопримечательностей здесь не появилось.

«Самым большим человеком на Ерзовке был главный механик Высокогорского железного рудника Давыд Павлович Епимахов. Его кирпичный дом стоял в самом начале улицы, на пересечении с улицей Шамина. Каждое утро Давыд Павлович пешком переходил через Зелёный мост, пересекал завод и направлялся на рудник. Поговаривали, что у него было больное сердце и доктора советовали ему больше ходить пешком. Была от этих прогулок польза или нет — неизвестно. Сам же Епимахов был настолько увлечён своей работой, что порой пропадал на руднике даже по праздникам. Был он очень хорошим специалистом, и господа заводовладельцы высоко ценили его. После революции он продолжал работать в прежней должности. Горняки относились к нему очень хорошо. Но в 1919 году он ушёл вместе с отступающими белыми, и его след потерялся где-то в Сибири», — вспоминал в 1970-х один из жителей улицы Василий Васильевич Кондаков.

Здесь же, на Ерзовке, некоторое время проживал и другой специалист — горный инженер, ведавший всеми тагильскими медными рудниками Демидовых, Николай Петрович Кузнецов. Уроженец Тульской губернии и выпускник Петербургского горного института Николай Кузнецов выбрал местом службы Урал. Сначала он занимался разработкой медных руд на Южном Урале, но в 1913-м стал управляющим Калатинским рудником. А через три года его пригласили в Нижнетагильский округ на должность управляющего всеми рудниками. Именно Николай Петрович обнаружил вблизи от Нижнетагильского заводского посёлка богатейшее месторождение медного колчедана, которое впоследствии стало базовым для работы рудника им. III Интернационала. В 1919 году Кузнецов ушёл из Тагила вместе с частями армии Колчака, но через год вернулся на Урал. Его приняли на работу в Среднеуральский горнозаводской трест, и с 1920-го по июнь 1922-го он работал в производственно-техническом отделе Уралпромбюро ВСНХ.

Жил здесь и Павел Кириллович Луценко — сын демидовского крепостного и выпускника Петербургской академии художеств, известного в Нижнем Тагиле архитектора Кирилла Алексеевича Луценко. Павел Луценко больше был известен как дирижёр заводского оркестра, который был создан на деньги Павла Павловича Демидова. Хотя сказать «жил» было бы не совсем верно: он снимал на Ерзовке просторный дом, где в вечерние часы проводил репетиции возглавляемого им оркестра. Так как почти половина коллектива состояла из заводских служащих, живущих в разных частях посёлка, собирать музыкантов после работы в доме, что стоял в нескольких десятках метров от Зелёного моста, было гораздо проще и удобнее. Заводской оркестр в те годы имел свой бюджет, выделяемый Павлом Демидовым, и денег хватало не только на оплату аренды дома, но и на гонорары музыкантам.

Заканчивалась Средняя Ерзовка тупиком на берегу Тагил-реки. Впрочем, тупик этот был достаточно оживлённым местом. Сюда приходили женщины полоскать бельё, поблизости любили купаться местные ребятишки, а по вечерам на берег выходила гулять молодёжь.

Кто знает, как сложилась бы судьба улицы, если бы городские власти не взялись за решение транспортной проблемы, которая, казалось, грозила стать вечной для Нижнего Тагила. В первую очередь планировалось соединить центральную часть города с Выей дорогой большой пропускной способностью. На Вые такой дорогой должна была стать улица Фрунзе, которая через Маральский мост соединялась с улицей Комсомольской (Верхней Ерзовкой). Но городские власти держали в уме перспективу застройки Гальянки, а значит, проезд с Выи должен был быть удобен и тем, кто будет ехать на Гальянку. Улица Комсомольская не была оптимальным решением этой проблемы. Зато улица Островского подходила для такой дорожной развязки как нельзя лучше. Поэтому было решено улицу Комсомольскую застроить, а улицу Островского развернуть навстречу Фрунзе. Но прежде необходимо было построить надёжный мост через реку, по которому можно было бы пустить не только автотранспортный поток, но и трамвай. Справиться с этой задачей удалось в 1961 году. До тех пор, пока старый Маральский мост не разобрали, новый мост оставался безымянным. Впоследствии историческое название перекочевало и на новый мост.



Новый и старый Маральский мост в одном кадре (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil/cache/79-Staryj-Maralskij-most-postroen-v-1927-godu.-I-novyj-1961-goda-postrojki.-

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Улицу Островского повернули навстречу мосту, а в 1970 году на Выю был пущен трамвай. Улицу пусть не сразу, но застроили современными жилыми домами. Однако старые деревянные ерзовские дома ещё оставались стоять в конце улицы, на берегу реки Тагил, вплоть до середины 1980-х.

Строительство магазина «Ткани» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-43.userapi.com/impg/VmusVywoN48mK_nBzLQzw_jMH-XVPxHJGaREVA/QuETmU1wvg8.jpg) Магазин «Стрела» (фото Тимофея Дубинина / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-63.userapi.com/impg/RsZiub7d-sgQRjXk89ceQPYYu22LGglz5-_a3Q/bpRGq61vs_s.jpg)

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»