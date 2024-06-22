«Заповедник сталианса». История проспекта Мира в Нижнем Тагиле. Часть 2

Кто бы из знатоков, специалистов или историков советской архитектуры ни приезжал в Нижний Тагил, практически все остаются в восторге от территории, заключённой между улицами Вязовской, Газетной, Октябрьской Революции и проспектом Ленина: здесь не просто «заповедник сталианса», здесь удачное сочетание типовых и индивидуальных проектов и вышедший из градостроительной моды в конце 1950-х поквартальный принцип застройки жилых районов.

Если в недолгую эру конструктивизма главными тенденциями в проектировании жилых строений были простота форм и функциональная завершённость, то зодчие, творившие в эпоху монументального классицизма (или сталинского ампира, который некоторые именуют сейчас сталиансом), проектировали совсем другие дома. В конце 1920-х годов на смену громоздким комплексам зданий из железобетона и стекла, объединявших в себе и жилые помещения, и учреждения соцсферы, пришли жилые дома с максимумом удобств для проживающих в них людей, красивыми, богато украшенными фасадами, уютными внутридворовыми пространствами и продуманным расположением социальных объектов. Главное же различие этих двух периодов в отечественном градостроении заключалось в том, что основную массу строящихся зданий стали составлять типовые дома и объекты соцкультбыта: вокзалы, дома культуры, кинотеатры. В считаные годы индивидуальность конструктивизма уступила место однообразию «типовухи». Элементы конструктивизма продолжали встречаться и на зданиях, созданных в годы монументального классицизма, но это объяснялось просто: архитекторы Страны Советов и большинство преподавателей архитектурных институтов так или иначе были причастны к развитию конструктивизма в СССР. А такие корифеи конструктивизма, как уже знакомые нам Моисей Гинзбург и братья Веснины, в середине 1930-х годов возглавили институты и крупные проектные мастерские, разрабатывающие новый архитектурный стиль.

Перекрёсток улиц Мира и Ленина (фото неизв. автора, 1950-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://transphoto.org/photo/04/21/36/421369.jpg)

Как мы уже отмечали, улица МОПРа, нынешний проспект Мира, начала застраиваться поздно, а сама застройка длилась долго. В 1944 году началась подготовка ряда тагильских улиц к предстоящей застройке. Уже тогда стало известно, что по окончании войны правительство выделит на развитие промышленных центров и на завершение довоенного долгостроя большие ресурсы. Нижний Тагил входил в список этих городов. Согласно генеральному плану развития города, принятому ещё в 1936-м, через 20 лет население Нижнего Тагила должно было достигнуть 450 тысяч человек. Эта «расчётная численность населения» была учтена при проектировании жилых районов города и при разработке новой версии генплана развития, работа над которой продолжалась три года — с 1944-го по 1947-й. Генплан являлся основным в пакете документов, прилагаемых к заявке на получение финансирования, подать которую надлежало в течение шести месяцев. Чтобы уложиться в сроки подачи заявки, городские власти взяли за основу план развития города, который был утверждён Совнархозом ещё в 1936 году, наспех доработав его. Правда, не обошлось без накладок: в Москве посчитали запрашиваемую сумму чрезмерной, порекомендовав изменить её в сторону уменьшения более чем на треть. Город отказался от 10 миллионов, запланированных на развитие водопроводной сети и канализационных коллекторов, была понижена этажность 2/3 жилых домов на один или два этажа, на несколько лет отложили постройку второй трамвайной колеи из центра города до Вагонки и закупку новых вагонов. Кроме того, пришлось на скорую руку подбирать более дешёвые типовые проекты домов или изменять ранее отобранные проекты, удешевляя стоимость постройки. Генеральный план развития Нижнего Тагила ещё не раз менялся и окончательно был утверждён Советом министров РСФСР только 8 апреля 1948 года.

Начавшаяся в 1944 году реконструкция затрагивала и улицу МОПРа. Здесь предполагалось существенно расширить проезжую часть, произвести разметку для будущих жилых кварталов, предусмотреть подводку систем водоснабжения, разместить ряд понижающих электроподстанций. Для этого нужно было убрать старые деревянные дома, а их жильцов куда-то расселить. Это было серьёзной проблемой: за четыре военных года в городе и так прошло три «уплотнения», многие семьи оказались в жилищных условиях, более худших, чем предусматривали существовавшие тогда нормы. К тому же жители многих домов улицы МОПРа не желали переселяться, боясь потерять своих главных «кормильцев» — огороды.

Решение проблемы нашли сами жители, объединившиеся в улком (уличный комитет, в те годы существовала такая форма самоуправления). Они попросили исполком выделить им другие участки земли и оказать помощь в разборке и перевозке домов. Из участков, предложенных горисполкомом, наиболее приемлемой оказалась окраина Красного Камня поблизости от железнодорожного участка Нижний Тагил — Смычка. Таким образом, на карте города появились новые улицы: Юбилейная, генерала Панфилова, Сталинградская, Цветочная и Зелёный тупик.

Застройка центральной части города велась поквартально. На схеме планировки Нижнего Тагила, принятой ещё в 1939 году, все жилые районы были разбиты на участки — кварталы, каждый из которых имел свой номер. Нумерация кварталов в каждом районе города была своя и начиналась с № 1, а в посёлке Вагонстроя были в ходу ещё и буквенные обозначения (например, легендарный квартал А). Строительство началось с кварталов № 33 и 26, которые должны были определять направление улиц Ленина и МОПРа.

Фрагмент планировки центра города с указанием кварталов

(фото неизв. автора, из архива НТМЗ-ГУ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/a2d/923_0_2/8xk1l4mla0bo4epdemxyphale57zl37w.jpg)

Разработкой проектов застройки занимались архитекторы Эсфирь Розенбаум и Борис Штивель из Свердловского бюро Ленинградского отделения треста «Горстройпроект» и группа архитекторов треста «Гипромез», которой руководил Яков Осипович Свирский. Сторону заказчика представлял коллектив управления «Тагилгражданпроект» во главе с Иваном Алексеевичем Комшиловым. Поквартальное деление позволяло более творчески подойти к их проектированию, а также придать каждому кварталу индивидуальность.

Первым начали застраивать квартал № 33 — территорию между улицами Ленина, МОПРа, Карла Маркса и Октябрьской Революции. Внутри каре из 14 жилых домов расположили детский сад и ясли, электроподстанцию, котельную, сквер и детские площадки.

Вид на квартал № 33 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://transphoto.org/photo/06/55/54/655542.jpg)

Следующим застраивался квартал № 26. Внутри квартала также находились электроподстанция, детский сад, внутриквартальный сквер, площадка для летнего театра и фонтан. Надо отметить, что изначально фонтаны были предусмотрены в каждом из этих четырёх кварталов. В квартале № 33 он должен был находиться на улице Мира (там, где ныне располагается здание банка УБРиР), в квартале № 32 — между домами № 84 и 86 на улице Газетной, в квартале № 27 — на месте здания НТГСПИ. Сначала от них пришлось отказаться из-за нехватки средств, а затем из-за начавшейся кампании по борьбе с «излишествами в проектировании и строительстве».

Квартал № 26. Строится дом Ленина, 50 / Мира, 19 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//54а-Перекрёсток-ул.-Ленина-Мира.-1947-48-год..jpg)

Практически одновременно с началом строительства домов квартала № 26 начались работы и на объектах квартала № 32. В его состав входили 14 жилых домов, детский сад, ясли, летний театр и внутриквартальный сквер, котельная и здание мастерской, которое позднее передали спортивному клубу.

Детский сад № 94 в квартале № 32 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/nizhnij-tagil-1950-e-gg//imgonline-com-ua-PhotoPositive-HzIjfU1Vr8-4.png)

В разгар строительства, 16 октября 1951 года, решением Нижнетагильского горисполкома улица МОПРа была переименована в улицу Мира. Произошло это в свете того, что МОПР сдал позиции и вместо него по инициативе Советского Союза был образован Всемирный совет мира. Через 17 лет, 12 ноября 1968 года, улица Мира стала именоваться проспектом Мира. Напротив квартала № 32 находился квартал № 27, при разработке проекта которого архитекторам пришлось вписывать в застраиваемое пространство уже имеющийся здесь объект — здание фабрично-заводской семилетней школы.

Фабрично-заводская семилетняя школа на улице МОПРа (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/40..jpg)

В 1933 году фабрично-заводская семилетняя школа была реорганизована в 10-летнюю, а в следующем, 1934 году — в среднюю школу № 18. Через пять лет школа переехала в новое здание, помещение было отдано школе глухонемых. Затем его передали в ведение педагогического института. Ну а последним хозяином здания стало Уральское училище прикладного искусства.

Если же говорить в целом, то архитекторам и проектировщикам Свирского и Комшилова удалось удачно вписать конструктивистское здание в пространство господствующего сталианса, хотя и несколько замаскировав его изящной оградой с массивными тумбами и саженцами деревьев и кустарников. Квартал № 27 включал в себя 10 жилых домов, два сквера, летний театр, две электроподстанции, детский сад, ясли, детские площадки.

Вид на квартал № 27 с улицы Мира (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://transphoto.org/photo/04/42/60/442607.jpg)

Всего на площади более 22,7 га было возведено 65 784 кв. м жилья, введены в строй семь детских дошкольных учреждений и одна школа. Большинство квартир в новостройках (почти 79%) были распределены среди очередников. Остальные квартиры получили Герои Социалистического Труда, кавалеры Ордена Ленина, инвалиды войны и партийно-хозяйственная номенклатура.

В 1956–1958 годах работы по благоустройству внутриквартальных территорий были продолжены. Так, в скверах кварталов № 27 и 32 появились фонтаны, увеличились площади озеленения, было улучшено уличное освещение. А для более полноценного отдыха жителей домов в ночные часы (обычно с 22:00 до 05:00) закрывались участки проезжей части улиц Карла Маркса и Вязовской и ограничивалось движение по улице Газетной.

Одним из существенных недостатков новостроек в кварталах № 33, 32, 26 и 27 было отсутствие газификации: в кухнях новых квартир стояли печи и нагревательные колонки, которые топились дровами. Эти проблемы снимались постепенно в течение 1960-х и 1970-х годов.

Улица Мира (фото неизв. автора, 1951 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/n/3/o/n3o2mayyl5wbe1v3zh.jpg)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»



По материалам:

– А. Стригалев и А. Целиков. Нижний Тагил. Жилищно-гражданское строительство. Изд. «Москва», 1959 г.