Алапаевский завод. Часть 2

В 1814 году у Алапаевского завода начались серьёзные проблемы: в результате геологических процессов река Алапаиха начала стремительно мелеть. Изменение водного режима реки совпало с затяжным периодом маловодия, когда несколько лет подряд на Урале стояли малоснежные зимы, а количество выпадавших летом и осенью осадков было мизерным. В итоге заводской пруд не мог обеспечивать завод необходимым количеством воды. В июне 1821 года на заводе вспыхнул бунт: жёны мастеровых требовали увеличения размеров «хлебного жалования», а заводские приказчики вовремя не отреагировали и не завезли на завод муки, овощей и фуража. Завод встал. Приказчикам еле-еле удалось погасить конфликт.

Исправлять положение с умирающим без воды заводом его владелицы Софья, Любовь, Анна, Екатерина и Надежда Яковлевы (дочери Сергея Саввича Яковлева, который к тому времени уже умер) отправили родственника — Алексея Петровича Никитина. Тот привёз с собой учёного-гидрогеолога, который обследовал Алапаиху и вынес неутешительный вердикт: обмеление реки будет продолжаться. Тогда Никитин принял неожиданное, но по сути верное решение: перенести завод на полноводную реку Нейву. Новый завод был заложен в 1824 году. Его строительство завершилось через четыре года, в 1828-м. Часть оборудования пришлось оставить на прежнем месте, так как оно устарело. Вместо него были закуплены новые станки и молоты, а также стан для прокатки кровельного железа, спрос на которое в России рос из года в год. Надо сказать, что кровельное железо Алапаевского завода демонстрировалось на Всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году и было отмечено там золотой медалью.

В корпусах старого завода долгое время действовало вспомогательное производство: здесь чинили оборудование, ковали оси для подвод, производили слесарные работы, выполняли мелкие заказы от частных лиц. Затем вспомогательные службы переехали на новый завод, а старый завод остался наполовину заброшенным (часть его помещений сдавалось в аренду). До наших дней сохранились остатки молотового цеха старого Алапаевского завода, которые являются объектом культурного наследия РФ федерального значения.

Молотовой цех старого Алапаевского завода (фото А. Рычкова, 2000-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://rezh1773.com/wp-content/uploads/2022/07/rrr.jpg)

За всю свою историю Алапаевский завод неоднократно становился объектом внимания со стороны Демидовых. Сначала Акинфий Демидов пытался всеми правдами и неправдами завладеть заводом и его рудниками. Несколько раз он обращался в Сенат с просьбой передать завод ему в аренду. Но все челобитные Акинфия Никитича были отклонены. Тогда Демидов подкупил неких рудознатцев, которые написали жалобу на воеводу Алексея Калетина, курировавшего строительство завода, «о мздоимстве и воровских поборах с государевых людей», но проверка показала, что воевода не виноват. Вторую серьёзную попытку присоединить Алапаевский завод к демидовской «железной империи» на Урале предпринял Павел Павлович Демидов. В 1879 году он заключил договор с Правлением Алапаевских заводов об отправке их продукции по железной дороге со станции Нижний Тагил, за что получил место наблюдателя в Правлении и небольшой процент с прибылей завода. В скором времени Павел начал вести переговоры с членами Правления о присоединении Алапаевских заводов к своим, суля при этом большие доходы. Но эти предложения не нашли понимания у потомков Яковлева.

В феврале 1848 года на Алапаевском заводе появился новый управляющий — горный инженер, инженер-генерал-майор Горного ведомства Илья Петрович Чайковский — прекрасный специалист и организатор, имевший к тому же репутацию неподкупного, бескорыстного человека, отец великого русского композитора Петра Чайковского. Первым делом Илья Петрович пересмотрел расценки для всех категорий работающих заводчан в сторону повышения. Ставки рабочих разом выросли на 50%. Ещё больше рабочие зауважали Чайковского после того, как он выбил у заводовладельцев две тысячи рублей серебром для покупки коров и лошадей многодетным семьям и семьям, потерявшим на производстве кормильца. При Илье Петровиче успешно шла техническая модернизация Алапаевского завода, был переоборудован корпус раскатных машин, введено пудлинговое производство, с прокатными станами и молотами, с 8 турбинами конструкции местного изобретателя Игнатия Софонова.

Илья Петрович Чайковский (портрет неизв. художника, 1867 г. / общ. достояние)

В сентябре 1851 года он приехал с отчётом в Главную контору правления заводов наследников С. Я. Яковлева и подал прошение о своей отставке. «Они не довольны мною и моим управлением за то, что я строю новые фабрики и машины», — написал он из столицы жене. Насилу удалось председателю правления Карлу Ивановичу Альбрехту уговорить Илью Петровича остаться при заводах. Чайковский задержался в Алапаевске ещё на год, и в 1852 году уехал в Петербург, где был назначен на пост директора Петербургского технологического института.

Вскоре после отмены крепостного права дела на заводе пошли плохо. Опытные мастеровые, скопив за время работы более-менее приличные суммы, стали уходить в коммерцию или создавать свои небольшие предприятия. На заводе снова сократились заработки, народ уходил с завода по 10–20 человек в неделю. Алапаевский завод нёс огромные убытки, неоднократно занимал деньги в банках и в 1865 едва не обанкротился. Спас завод от разорения купец первой гильдии Василий Никитич Рукавишников, который приходился мужу одной из сестёр Яковлевых близким другом. Он заплатил все долги завода и выделил крупную сумму на модернизацию оборудования и приглашение высококвалифицированных специалистов. За эту услугу он потребовал продать ему по низкой стоимости больше половины паевых долей, ранее распределённых между всеми наследниками — членами правления. Став обладателем 447 паевых долей, Василий Рукавишников занял пост председателя правления заводов наследников С. Я. Яковлева и стал крупнейшим совладельцем Алапаевских заводов. Кстати, внучка Рукавишникова, Елена, вышла замуж за Владимира Дмитриевича Набокова, одного из создателей партии кадетов. Их сын Владимир Владимирович Набоков стал всемирно известным писателем.

Алапаевский завод в начале ХХ в. (фото неизв. автора, 1909 г. / общ. достояние)

(https://natu.susu.ru/wp-content/uploads/2023/02/Алапаевский-завод-в-начале-XX-века.jpg)

В самом начале ХХ века, на фоне экономического кризиса, Правление заводов наследников С. Я. Яковлева было акционировано и в 1907 году превратилось в «Товарищество Алапаевских горных заводов наследников Сергея Саввича Яковлева». В 1914 году был принят новый устав. Но все эти шаги не привели к увеличению основного капитала. Зато росла задолженность коммерческим банкам. В декабре 1916 года Русско-Азиатский банк купил контрольный пакет акций. Прежние владельцы, потомки Сергея Яковлева, были отстранены от управления заводами и занимали второстепенные роли. А в 1918 году Алапаевские заводы были национализированы. Начиналась новая история одного из старейших на Урале металлургического предприятия.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— И Елфимов «Кто были владельцы Алапаевских заводов», газета «Алапаевская искра» № 3 от 18.01. 2018 и №14 от 05.04. 2018.

— В. Алексеев «Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.» Екатеринбург: Изд. «Академкнига», 2001 ISBN 5-93472-057-0.

— Д. Гаврилов «История развития Алапаевского металлургического завода» Екатеринбург: Изд. «Академкнига», 2017.