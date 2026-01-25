Спецпроекты

История уральского рока. Часть 2

25.01.2026 14:16
История уральского рока. Часть 2

В 1967 году в «закрытом» городе Свердловск-44 (сейчас это Новоуральск) учащийся 8 класса средней школы № 43 Саша Завада собрал школьный ансамбль. Первая песня, которую ребята стали разучивать на репетициях, была взята с пластинки фирмы «Мелодия» «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады № 7». В аннотации на конверте трек был обозначен как «Вокально-инструментальный ансамбль. Английская народная песня «Девушка»». Нетрудно догадаться, что это была песня Girl в исполнении группы The Beatles. 

«Закрытые» города снабжались в эру социализма намного лучше, чем обычные, и в школе имелся комплект аппаратуры для ВИА. Желания играть у ребят тоже было хоть отбавляй, но мастерства, увы, не хватало. Пришлось учиться игре на инструментах на ходу, осваивать аккорды, копаться в самоучителях. И понемногу дела пошли. Ансамбль разучил дюжину песен и начал играть на школьных вечерах. Репертуар значительно расширился, когда Завада выменял свою коллекцию почтовых марок на ноты всех песен с альбома  «Битлз» A Hard Day's Night (12+). Первой песней, пополнившей репертуар коллектива, стала I should have known better. Вскоре школьный ВИА обрёл своё имя — «Альтаир». Тема космоса в те годы была необычайно популярна в Советском Союзе, и никто из учителей или партийных лидеров не возражал. И вскоре «Альтаир» стал известен среди школьников Свердловска – 44. 

Но вот, пришло время заканчивать школу, и группа была вынуждена сменить базу. Новым местом дислокации «Альтаира» стал актовый зал филиала МИФИ-2. В 1971 году Завада познакомился с Сергеем Кондаковым, который играл на гитаре и пел. Кроме Завады (соло-гитара) и Кондакова (бас) в состав группы вошли гитарист Вадим Калашников и барабанщик Виктор Акбашев. Группа сменила название на Reflection и начала играть на танцах и свадьбах, а также записывать свои песни на магнитную ленту, используя самодельный микшер и катушечный магнитофон «Нота–209». Записывали всё подряд: песни «Битлз», иностранные шлягеры и песни собственного сочинения. Записанный материал отредактировали и поделили на два магнитоальбома. Катушку с песнями «битлов» и другой иностранщиной подписали Reflection, а катушку с песнями на русском языке подписали по-русски «Отражение» (буквальный перевод слова reflection). 

Сергей Кондаков группа «Отражение» (фото А. Шишкина / фрагмент ориг. изображения)
Понемногу название Reflection было вытеснено «Отражением», а в 1979 году в составе группы появился пятый участник — клавишник Владимир (Фил) Филиппов, единственный из всех, кто имел музыкальное образование. Тогда же группа записала магнитоальбом «Прыжок в никуда» (12+), который сделал «Отражение» суперпопулярным в Свердловске. В 1980 году вышло сразу пять магнитоальбомов группы, но наиболее заметным стал лишь один — «Горячая неделя» (12+). К работе над ним музыканты привлекали скрипачей Евгения Заварзина и Алену Ремённую. 

А затем в коллективе начались «разброд и шатание». Группу бросало то в арт-рок, то в фолк, то в откровенный авангард. Музыкальные эксперименты закончились тем, что в 1983 году основатель и бессменный лидер «Отражения» Александр Завада покинул группу. Некоторое время он пытался создать новую группу, но затем бросил поиски единомышленников и с музыкой завязал. В состав свердловского рок-клуба «Отражение» входило с новыми лидерами — Кондаковым и Филипповым. Группа поездила по фестивалям, несколько раз поменяла состав, записала с 1986 по 1992 год пять разных альбомов (один из которых был издан на CD и на виниле) и просуществовала до 2007 года, довольствуясь нечастыми концертами и неофициальным званием «одной из легенд уральского рока». В июле 2007-го Сергей Кондаков умер, и «Отражение» официально объявило о завершении своей деятельности.

Группа «Отражение» (фото А. Шишкина / фрагмент ориг. изображения)
В 1966 году на Среднем Урале произошло событие, о котором сейчас помнят только историки, да ещё те немногие, кто был его свидетелем. В Каменске-Уральском состоялся первый рок-фестиваль. Организовал его лидер местной группы «Месяцевики» Владимир Прокин. Сама группа возникла в 1965 году и вскоре перебралась в недавно открытый Дом культуры «Юность».

«Месяцевики», в состав которой вошли бас-гитарист Владимир Прокин, клавишник Владимир Мешулом, гитарист Сергей Жданов, саксофонист Владимир Русских, вокалист Валерий Медведев и ударник Владимир Горожанцев, быстро стала супер популярной в Каменске-Уральском, была на хорошем счету у городских властей и партийных боссов и два раза в неделю собирала на танцах в ДК по тысяче человек. Группа была тарифицирована (имела право выступать на платных мероприятиях), репертуар был на 100% «залитован» (т.е. состоял из песен, заверенных у цензоров Главлита) и, казалось, проблем у «Месяцевиков» не должно было быть. Однако, они придумали их сами. 

Группа «Месяцевики» (фото из архива В. Прокина / фрагмент ориг. изображения)
В ту пору в Каменске-Уральском было несколько молодёжных ВИА, которые пробовали играть рок и бит-бит, и Прокину пришла в голову идея провести рок-фестиваль на базе ДК «Юность». Своей идеей Владимир поделился с кураторами из горкома комсомола, и те «настоятельно не советовали ему это делать». Но все мы в молодости бунтари, и предостережения «старших товарищей» лишь вселили уверенность в верности выбранной цели. Для своей фестивальной программы Прокин и компания выбрали песни The Beatles, а чтобы «залитовать» их, решили наложить на оригинальные мелодии русские тексты. Помогла в этом нелёгком деле журналистка Маргарита Овчинникова. Весть о предстоящем мероприятии разнеслась с быстротой молнии. 

На фестиваль заявились пять групп из Каменска-Уральского и по одной из Кургана и Челябинска. В жюри фестиваля Владимир Прокин пригласил завотделом культуры горисполкома, директоров заводов, комсомольских функционеров, руководителей дворовых клубов. 18 декабря 1966 года фестиваль стартовал. В первый день выступили пять групп из Каменска-Уральского, во второй день — гости города. Мероприятие едва закончилось, а о нём уже узнали по всей стране. Более того: четыре месяца спустя в Ленинграде, в клубе «Канат», прошёл подобный фестиваль. Однако, едва прошёл шум, вызванный фестивалем, всех его участников стали по одному вызывать в КГБ, где за чашкой чая пытались выяснить: не являлся ли фестиваль результатом происков зарубежных спецслужб. А когда выяснили, что не являлся, начали оказывать давление на музыкантов с другой стороны: кому-то вменяли в вину фарцовку, кому-то — мелкие грешки бурного отрочества, а кому-то — уклонение от службы в армии. В итоге Владимира Прокина осудили на четыре года общего режима, Владимир Мешулом «сбежал» в армию, остальные отделались лёгким испугом. Но, тем не менее, с той поры, рок на Урале начал всё увереннее и увереннее пробивать себе дорогу. 

В 1968 году на Свердловском телевидении, в одной из программ о каком-то конкурсе народной самодеятельности, показали выступление четырёх молодых людей из Серова с электрогитарами, всем своим видом напоминавших легендарных «битлов». Квартет исполнил два номера: «Пиквик-чай» (инструментальную композицию, давно вошедшую в несколько «мелодиевских» пластинок) и песню на английском языке неизвестных авторов. На следующий день вся область заговорила о «серовских битлах», а спустя пару-тройку месяцев первые рок и биг-бит-группы стали появляться в свердловских кафе и ресторанах взамен традиционным джазовым ансамблям. Первым поменяло джаз-бэнд на рок-группу кафе «Дружба», что находилось в доме № 36 на улице Малышева.

Кафе-столовая «Дружба» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
Появление в кафе и ресторанах рок-музыкантов тоже сыграло не последнюю роль в становлении уральского рока. Ведь общеизвестно: чтобы купить хороший инструмент, нужны деньги. А где их заработать, как не в «кабаке»? Даже если ставка «музыкального оформителя» не высока, иной раз загулявшие посетители за вечер накидают музыкантам в два-три раза больше купюр, чем они получат в конце месяца в кассе. Поиски и покупка инструментов и аппаратуры — отдельная и долгая история, но без хорошего «аппарата» не случилось бы того явления, которое многие ныне называют «феноменом уральского рока». 

 

(продолжение следует)

 

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

