Тагильская школа № 32, где готовят именитых выпускников

История этого учебного заведения начинается в 1930 году: тогда в здании Введенской женской школы расположилась фабрично-заводская школа № 5 с семилетним циклом обучения. Школа была рассчитана на 390 учеников, однако уже в первый год своего существования приняла 492 человека. Спустя три года она была реорганизована в фабрично-заводскую школу с 10-летним циклом обучения, а число учащихся перевалило за 550. Занятия шли в две, а то и в три смены. В 1933 году ЦК ВКП(б) и Совнарком поручили курировать строительство заводов-гигантов на Урале заместителю наркома тяжёлой промышленности СССР Георгию Пятакову, члену ЦК, человеку, который в 1920-х годах сумел в кратчайшие сроки поднять из разрухи угольную промышленность Донбасса. Одним из важнейших объектов Наркомтяжпрома Пятаков считал Ново-Тагильский металлургический завод. И в первый свой визит в наш город он поинтересовался бытовыми условиями строителей. Узнав о бедственном положении с местами в школах города, он выбил у Наркомфина СССР деньги на строительство в Нижнем Тагиле четырёх школ на 980 мест каждая. Две школы решили построить в посёлке Вагонстроя: сейчас они известны под номерами 9 и 70. Ещё одну стали строить на Вые, а для четвёртой нашли место в центре города, на улице Карла Маркса. Эта школа получила номер 32 и приняла первых учеников в 1936 году. С тех пор и по сей день школа является одним из ведущих учреждений среднего образования в нашем городе.

Школа была первой во многих начинаниях: впервые в городе здесь было введено углублённое изучение иностранных языков. В 1962-м здесь появился один из первых в Нижнем Тагиле КИДов — Клуб интернациональной дружбы. Здесь появился первый в городе школьный строительный отряд «Рифей» и первая школьная киностудия. А если перечислять всех знаменитостей, которые учились в 32-й школе за всё время её существования, счёт пойдёт на сотни. Среди них поэт Булат Окуджава, министр культуры РСФСР Юрий Мелентьев, Герой Советского Союза Анатолий Селезнёв, врач-радиолог с мировым именем Ангелина Гуськова, выдающийся уральский историк Татьяна Гуськова, знаменитый режиссёр Валерий Огородников, заведующий кафедрой Высшей школы современных социальных наук МГУ Владимир Шульц, член-корреспондент Российской академии наук Яков Смородинский и первый состав независимой тагильской телекомпании «Телекон».

Сейчас школа № 32 — это единственное в Нижнем Тагиле образовательное учреждение, где учащиеся овладевают тремя иностранными языками: немецким, английским и французским.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»