7 мая в Нижний Тагил прибудет ретропоезд «Эшелон Победы»

7 мая в Нижнем Тагиле ожидается прибытие ретропоезда «Эшелон Победы». Состав на паровозной тяге, который отправился в рейс по Свердловской железной дороге в честь 80-летия Победы, проведёт в городе больше времени, чем планировалось — четыре часа вместо двух. Перед прибытием поезда пройдёт торжественный митинг и концерт с песнями и стихотворениями, воссоздающими атмосферу Дня Победы.

Прибытие «Эшелона Победы» в Нижний Тагил назначено на 10:20, а отправление — на 14:20. За это время всем желающим представится возможность осмотреть его снаружи и посетить внутренние экспозиции, расположенные в исторических вагонах, прошедших реставрацию. Среди них — подлинный санитарный вагон, в котором в военное время лечили раненых, бронеплатформа, а также крытый грузовой вагон, в котором размещена экспозиция «Вагон памяти» с фотографиями фронтовиков.