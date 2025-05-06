В Нижнем Тагиле мужчина украл из банкомата 56 тысяч рублей

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, который украл деньги из слота банкомата. В отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» завели уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в торговом центре «Кит» по улице Черноисточинское шоссе, 49 неизвестный похитил из банкомата деньги на сумму свыше 56 тысяч рублей. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых виден подозреваемый.

В полиции просят всех, кто узнал этого мужчину сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-65-02 или по номеру 02.