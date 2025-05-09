Агентство новостей «Между строк» начинает онлайн-репортаж с праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Агентство новостей «Между строк» начинает онлайн-репортаж с праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которые будут проходить сегодня в течение всего дня в Нижнем Тагиле.

Наши журналисты будут вести прямую трансляцию с мест, рассказывать о том, что происходит прямо сейчас, присылать фото и видео, делиться эмоциями, общаться с тагильчанами и гостями города.

Мы покажем вам основные события этого дня, постараемся не упустить самых интересных моментов, деталей и подробностей, включая парад военной техники и шествие «Бессмертного полка», концерты творческих коллективов и многое другое. И если вы не участвуете лично в мероприятиях, то благодаря нашему онлайну сможете увидеть их во всей полноте и ощутить атмосферу праздника.

Смотрите онлайн-репортаж АН «Между строк» на наших аккаунтах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram.