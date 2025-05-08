В полиции установили личность мужчины, который угрожал людям пистолетом у входа в супермаркет на Тагилстрое (ВИДЕО)

В полиции установили личность мужчины, который в конце апреля угрожал прохожим, направляя на них пистолет у входа в супермаркет «Кировский» на Тагилстрое.

Напомним, судя по дате на записи с камеры видеонаблюдения, инцидент произошёл днём 30 апреля. На видео видно, как двое мужчин, находясь на крыльце супермаркета «Кировский», ведут беседу с двумя подростками, при этом вокруг них начинает собираться толпа. В момент, когда одна из женщин попыталась оттащить подростка, один из мужчин достал пистолет и начал направлять его на окружающих. После того, как люди разошлись, он убрал оружие и вместе с другим мужчиной скрылся в неизвестном направлении.

«По данному факту в отделе полиции № 19 МУ МВД России “Нижнетагильское” проводится проверка. Личность мужчины установлена, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Предмет, внешне схожий с оружием, изъят и направлен на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».