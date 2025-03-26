В этот день, 26 марта 2012 года. Прошло учредительное собрание движения «В защиту человека труда!», мэр Исаева сообщила о сносе здания купца Аксёнова, стало известно, что первый областной театральный капустник пройдёт в Нижнем Тагиле, а финал Кубка России по футболу — в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, в зале совещаний Федерации профсоюзов Свердловской области, прошло учредительное собрание свердловского отделения межрегионального общественно-политического движения «В защиту человека труда!». Это движение возникло на «Уралвагонзаводе» накануне выборов президента РФ по инициативе полномочного представителя президента в УрФО Игоря Холманских.

Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева рассказала, что появится на месте здания по проспекту Ленина, 5. По её словам, бывший доходный дом купца Аксёнова уже много лет пребывает в аварийном состоянии и не представляет исторической или архитектурной ценности. Строение будет снесено, а на его месте появится 3-этажное здание, которое впишется в общий облик исторического центра города. Первый этаж нового здания будет занят строительной фирмой, на двух других этажах разместятся мастерские народных промыслов.

Директор горнолыжного комплекса (ГЛК) «Гора Белая» Александр Маслов заявил, что в этом году будет увеличено число парковочных мест. В минувшие новогодние каникулы, напомнил он, ГЛК не смог обеспечить парковочными местами всех желающих, поскольку парковка рассчитана только на 750 автомашин. Маслов заверил, что к началу следующего сезона парковки горнолыжного комплекса смогут принимать 1000 автомобилей.

Стало известно, что первый областной фестиваль театральных капустников «Золотая кочерыжка» (16+) пройдёт 1 апреля в Нижнетагильском драмтеатре. О своём намерении участвовать в фестивале заявили 10 команд. Екатеринбург должны были представлять Театр юного зрителя, театр кукол, Театр музыкальной комедии, «Коляда-Театр» и театральный институт. Также на фестиваль заявились театральные коллективы из Серова и Первоуральска, и все три театра Нижнего Тагила —молодёжный, драматический и театр кукол.

Российский футбольный союз сообщил, что финальный матч Кубка России по футболу сезона 2011/2012 состоится 9 мая на Центральном стадионе в Екатеринбурге. Начало матча в 17:00 по местному времени.