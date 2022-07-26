История Исинского пруда

Популярность коллективного активного отдыха на природе стала расти в Советском Союзе ещё до войны. Правда, загородные базы отдыха тогда могли себе позволить только крупные предприятия. В нашем городе это были Высокогорское рудоуправление, завод имени Куйбышева, Ново-Тагильский металлургический завод и отделение Свердловской железной дороги. Большинство таких баз предоставляли отдыхающим место для проживания, прокат спортинвентаря, душ, баню и, при необходимости, медицинскую помощь. В годы Великой Отечественной войны многие базы отдыха перепрофилировали в «ночные профилактории», где работникам предприятия предлагались ужин, медосмотр и полноценный сон.

Свой «ночной профилакторий» был и на «Уралвагонзаводе». Двухэтажный коттедж для отдыха тех, кому было далеко добираться до дома после 12-часового рабочего дня, был построен поблизости от подсобного хозяйства отдела рабочего снабжения УВЗ в апреле 1944 года по приказу директора завода Юрия Евгеньевича Максарёва.



Ю. Е. Максарёв (фото Е. Р. Максарёвой, 1946 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.moypolk.ru/static/resize/w800/soldiers/photos/2015/04/19/382a95cd7cf78c1ab94f21abcb02072a.jpg)



Однако, едва война закончилась, в профком завода стали поступать предложения построить для заводчан полноценную базу отдыха где-нибудь в лесу и обязательно возле водоёма. В те времена на просьбы трудящихся старались реагировать быстро, и руководство «Уралвагонзавода» пообещало в ближайшее время решить вопрос. Но в 1946–1949 годах до базы отдыха руки так и не дошли: в первую очередь пришлось заниматься переводом завода на выпуск мирной продукции и возводить жильё. К тому же за три года на заводе сменилось три директора, и только после того, как кабинет директора занял Иван Окунев, о базе отдыха заговорили едва ли не на каждом совещании главных специалистов УВЗ. Вопросам досуга заводчан Иван Васильевич всегда уделял много внимания. Он уже начал приводить в порядок парк культуры, стадион, без устали занимался озеленением завода и района, а в 1951 году добился в Москве разрешения на строительство Дворца культуры.

Сам Окунев рассказывал, что окончательно убедился в необходимости создания базы отдыха после того, как вместе с руководством Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги побывал в «Саду железнодорожников». Дело оставалось за малым — найти подходящее место для базы отдыха вагоностроителей. И пусть не сразу, но такое место нашлось.



И. В. Окунев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-7.userapi.com/_6epg2mhFPrcFvTCxaGKU-n8AHOTRUWZIOpa7A/4uZI7ySuyE8.jpg)



В одном из редких интервью «народный директор» признался, что место для базы отдыха нашла его жена, Тамара Максимовна, ещё осенью 1952 года, когда с детьми ходила за грибами. Тогда же она рассказала об этом месте мужу, и он несколько раз ездил осматривать его. И вот, погожим весенним днём 1953 года Окунев заехал в райком партии и пригласил первого секретаря Николая Пантелеймоновича Чумакова «съездить проветриться». Об этой поездке Иван Васильевич позднее рассказал редактору газеты «Тагильский рабочий» Александру Дмитриевичу Ермакову:

«Проехав по лесным дорогам километров пять-шесть, директор остановил свой “Газик”. Дальше пошли пешком.

— Помнишь наш последний разговор насчёт мест отдыха? — спросил Чумакова Иван Васильевич. — Я тут присмотрел кое-что.

Вокруг стоял вековой лес с густым подлеском, где не было даже тропинок. То и дело на пути попадались заболоченные ямы. Наконец путники вышли на горку, с которой открывался живописный вид на долину извилистой речки Исы.

— Я думаю, здесь можно построить базу отдыха, — сказал Окунев. — Построим лодочную станцию, сделаем пляж, детские площадки, поставим палатки с мороженым, газировкой, выпечкой. Там будет площадка для волейбола, там — городошная площадка. А там построим летнюю эстраду.

— Место красивое. А как же водоём? — заметил Чумаков.

— Посмотри туда, — Иван Васильевич показал на старую размытую плотину. — Восстановим её, вычистим эту долину, затопим её, и получится прекрасный пруд.

— Здорово будет! Вот только добираться сюда как?

— Дорогу построим, — заверил Окунев. — Это уже легче.

— Уйду я, Иван, из секретарей. Пойду к тебе на завод работать, — улыбнулся Чумаков. — Вон у тебя и садики, и ясли, и Дворец культуры строишь. Теперь вот база отдыха будет.

— Отдыхать будут не только вагоностроители. Для всех строим. Кто захочет помочь — милости просим, а не найдётся желающих, так сами справимся, — твёрдо заявил Окунев и начал рассказывать своему спутнику что, где и как будет построено и устроено в будущей зоне отдыха».

Через два дня Иван Васильевич привёз на это место начальников цехов и отделов, распределил, кому и что делать. В каждом цехе была создана бригада рабочих, которая каждое буднее утро отправлялась на берега реки Исы подготавливать строительные площадки. Вскоре строителям базы отдыха выделили технику и материалы. Бульдозерами проторили временную дорогу. Окунев встретился с предцехкомами и предложил каждую неделю организовывать людей на субботники.



Работники УВЗ едут на строительство базы отдыха (фото неизв. автора, 1953 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Doroga-na-Ivan-ozero.-7km-ot-Dzerzhinskogo-rajonanazvano-imenem-direktora-UVZ-Ivana-Okuneva.jpg)



Директор и сам часто принимал участие в этих субботниках, почти всегда с семьёй. Выезжали помогать взрослым и школьники — старшеклассники школ № 9 и 7. Работы шли всё лето и осень. Вычистили русло реки, вырубили подлесок по её берегам, починили плотину, завезли речной песок для пляжа. Были построены пристань и складские помещения. Появились волейбольные и городошные площадки, раздевалки, детские площадки, киоски для выездной торговли. Весной следующего, 1954-го года на базу отдыха завезли лодки, установили «грибки», под которыми отдыхающие могли укрыться от зноя и дождя.

Фото неизв. автора, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//36-Baza-otdyha-UVZ-na-Isinskom-vodoeme.jpg) Фото Лидии Ерохиной / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Isa-1982-g.-Fotoarhiv-Lidija-Erohina.-kopija.jpg)

Окунев сдержал слово: база отдыха на Исинском пруду была открыта для всех жителей Вагонки. Хотя некоторые услуги были доступны только работникам «Уралвагонзавода», как, например, бесплатный прокат лодок, палаток и спортивного инвентаря. В течение следующих двух лет на базе отдыха появился фельдшерский пункт, который, правда, работал только в выходные и праздничные дни; была построена дорога. В выходные на Исинскую базу стал ходить автобус, а предприятия общепита начали размещать на территории базы выездные торговые точки.



Строительство дороги на базу отдыха УВЗ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/1958-god.jpg)



По инициативе главного врача 1-й городской больницы Наума Фарберова в выходные дни на базе стали проводиться занятия лечебной физкультурой, а с 1958 года — Дни здоровья. На пруду появились вышка для прыжков в воду и домик спасателей, которые дежурили здесь круглосуточно с пятницы по понедельник. По просьбе Окунева руководство Высокогорского рудоуправления отправило на Исинскую базу гидрогеологов, которые, обследовав территорию, нашли солидные запасы чистейшей артезианской воды и пробурили скважину. С 1959 года на территории базы отдыха стали проводиться соревнования по плаванию, волейболу, лапте и городкам из программы заводской спартакиады, а в школах Вагонки зародилась традиция — после выпускного вечера ходить на Исинский пруд, встречать там рассвет. Инициатором этой традиции многие считают директора машиностроительного техникума Анну Константиновну Егорову.



Карта восточной части Вагонки. Дорога на Исинский пруд. 2019 г.

(фрагмент ориг. изображения / (https://yandex.ru/maps)



База отдыха вагоностроителей пользовалась популярностью и в будние дни. Если позволяла погода, сюда стекались любители рыбалки с берега, а в окрестностях базы всегда было много грибов. Иван Васильевич сам неоднократно приезжал сюда на отдых, принимал участие в спортивных состязаниях, сидел с удочкой на вечерней зорьке, любил гулять с друзьями и простыми рабочими, особенно с молодёжью. Часто после таких прогулок на базе появлялись полезные нововведения. Например, дежурство цеховых отрядов ДНД, благодаря чему на территории базы удавалось поддерживать общественный порядок. Тогда-то, в начале 1960-х, к Окуневу пристало прозвище «народный директор», а Исинский пруд стали называть не иначе, как Иван-озеро.



Рыбалка с берега на Иван-озере (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/728.jpg)



База отдыха вагоностроителей на Исинском пруду была доступна не только для отдыхающих, но и для руководителей тех предприятий, где решили строить свои базы отдыха. Так, в 1970 году сюда приехала делегация котельно-радиаторного завода. Руководство и профком этого предприятия тогда собирались строить базу рыбака и охотника на берегу Черноисточинского пруда.

Впоследствии первый директор базы «котелков» Сергей Степанович Читайкин вспоминал: «Нам показали всё, что мы просили, поделились опытом содержания базы, пообещали любую помощь. Девиз Окунева “У нас от соседей секретов нет” действовал и после его ухода. Конечно, база на Исе и то, что задумали мы, имели различия, но кое-что мы переняли полностью».

До 1990 года проблем с содержанием базы не было. Ежегодно на текущий ремонт имущества, на замену лодок и спортивного инвентаря, на ремонт дороги выделялись немалые суммы. Но грянули «лихие 90-е», и финансирование непрофильных объектов сократилось, а к середине 1990-х вообще прекратилось. База отдыха стала приходить в упадок. Тогда, чтобы спасти водоём и базу отдыха от гибели, руководство УВЗ передало их в ведение районной администрации. Поначалу районные власти занимались базой: в 1996 году здесь была восстановлена лодочная станция и стоянка для транспорта, появилась водная горка, была отремонтирована плотина.

Однако такой объект требовал постоянного внимания и существенных финансовых вливаний. База была передана в аренду одному из вагонских предпринимателей, и тот несколько лет занимался её благоустройством, пока позволяли силы.



Иван-озеро (фото Надежды Маслаковой, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/proehalimimo/17708535/181000/181000_900.jpg)



В 2008 году администрацией Дзержинского района был разработан План природоохранных мероприятий и мероприятий по реабилитации населения на 2008–2010 гг., в котором нашлось место и для Исинского водоёма. За два года на территории бывшей базы вагоностроителей были проведены работы по реабилитации пруда. Из водоёма была спущена вода, дно очищено от мусора и ила, в результате чего глубина Иван-озера увеличилась с полутора до двух с половиной — трёх метров. Также была отсыпана дамба, а в 2011 году отремонтирована дорога, ведущая от улицы Ильича до Исинского пруда, вывезен мусор с прилегающих к водоёму территорий. В планах районной администрации было и благоустройство территории бывшей базы отдыха, но для этого в районном бюджете не хватило средств. Ещё большую тревогу вызывало состояние пруда. Из-за скапливания на дне наносного песка и ила водоём начал мелеть, в летние месяцы вода в пруду быстро прогревалась, что вело к сокращению количества кислорода и, как следствие, к исчезновению рыбы. Приходила в негодность и плотина, сам пруд нуждался в очистке, а его берега — в укреплении. В 2021 году удалось получить средства на проведение работ по укреплению берега и восстановлению плотины пруда. Но в ходе работ пришлось спустить пруд, что вызвало волну возмущения среди жителей Дзержинского района.

P. S. С этим водоёмом связана одна географическая коллизия. Дело в том, что на картах города и области он издавна обозначается как Исинский пруд. Но Исинский пруд близ Верхней Салды существовал задолго до появления нашего Исинского пруда. В последние годы всё чаще высказывается предложение переименовать водоём в Иван-озеро. Это было бы вполне справедливо и позволило бы избежать путаницы в географических названиях.



Плотина Иван-озера на р. Иса (фото Надежды Маслаковой, 2013 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/proehalimimo/17708535/181568/181568_900.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»