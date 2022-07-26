История Исинского пруда

Популярность коллективного активного отдыха на природе стала расти в Советском Союзе ещё до войны. Правда, загородные базы отдыха тогда могли себе позволить только крупные предприятия. В нашем городе это были Высокогорское рудоуправление, завод имени Куйбышева, Ново-Тагильский металлургический завод и отделение Свердловской железной дороги. Большинство таких баз предоставляли отдыхающим место для проживания, прокат спортинвентаря, душ, баню и, при необходимости, медицинскую помощь. В годы Великой Отечественной войны многие базы отдыха перепрофилировали в «ночные профилактории», где работникам предприятия предлагались ужин, медосмотр и полноценный сон.
Свой «ночной профилакторий» был и на «Уралвагонзаводе». Двухэтажный коттедж для отдыха тех, кому было далеко добираться до дома после 12-часового рабочего дня, был построен поблизости от подсобного хозяйства отдела рабочего снабжения УВЗ в апреле 1944 года по приказу директора завода Юрия Евгеньевича Максарёва.
Однако, едва война закончилась, в профком завода стали поступать предложения построить для заводчан полноценную базу отдыха где-нибудь в лесу и обязательно возле водоёма. В те времена на просьбы трудящихся старались реагировать быстро, и руководство «Уралвагонзавода» пообещало в ближайшее время решить вопрос. Но в 1946–1949 годах до базы отдыха руки так и не дошли: в первую очередь пришлось заниматься переводом завода на выпуск мирной продукции и возводить жильё. К тому же за три года на заводе сменилось три директора, и только после того, как кабинет директора занял Иван Окунев, о базе отдыха заговорили едва ли не на каждом совещании главных специалистов УВЗ. Вопросам досуга заводчан Иван Васильевич всегда уделял много внимания. Он уже начал приводить в порядок парк культуры, стадион, без устали занимался озеленением завода и района, а в 1951 году добился в Москве разрешения на строительство Дворца культуры.
Сам Окунев рассказывал, что окончательно убедился в необходимости создания базы отдыха после того, как вместе с руководством Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги побывал в «Саду железнодорожников». Дело оставалось за малым — найти подходящее место для базы отдыха вагоностроителей. И пусть не сразу, но такое место нашлось.
В одном из редких интервью «народный директор» признался, что место для базы отдыха нашла его жена, Тамара Максимовна, ещё осенью 1952 года, когда с детьми ходила за грибами. Тогда же она рассказала об этом месте мужу, и он несколько раз ездил осматривать его. И вот, погожим весенним днём 1953 года Окунев заехал в райком партии и пригласил первого секретаря Николая Пантелеймоновича Чумакова «съездить проветриться». Об этой поездке Иван Васильевич позднее рассказал редактору газеты «Тагильский рабочий» Александру Дмитриевичу Ермакову:
«Проехав по лесным дорогам километров пять-шесть, директор остановил свой “Газик”. Дальше пошли пешком.
— Помнишь наш последний разговор насчёт мест отдыха? — спросил Чумакова Иван Васильевич. — Я тут присмотрел кое-что.
Вокруг стоял вековой лес с густым подлеском, где не было даже тропинок. То и дело на пути попадались заболоченные ямы. Наконец путники вышли на горку, с которой открывался живописный вид на долину извилистой речки Исы.
— Я думаю, здесь можно построить базу отдыха, — сказал Окунев. — Построим лодочную станцию, сделаем пляж, детские площадки, поставим палатки с мороженым, газировкой, выпечкой. Там будет площадка для волейбола, там — городошная площадка. А там построим летнюю эстраду.
— Место красивое. А как же водоём? — заметил Чумаков.
— Посмотри туда, — Иван Васильевич показал на старую размытую плотину. — Восстановим её, вычистим эту долину, затопим её, и получится прекрасный пруд.
— Здорово будет! Вот только добираться сюда как?
— Дорогу построим, — заверил Окунев. — Это уже легче.
— Уйду я, Иван, из секретарей. Пойду к тебе на завод работать, — улыбнулся Чумаков. — Вон у тебя и садики, и ясли, и Дворец культуры строишь. Теперь вот база отдыха будет.
— Отдыхать будут не только вагоностроители. Для всех строим. Кто захочет помочь — милости просим, а не найдётся желающих, так сами справимся, — твёрдо заявил Окунев и начал рассказывать своему спутнику что, где и как будет построено и устроено в будущей зоне отдыха».
Через два дня Иван Васильевич привёз на это место начальников цехов и отделов, распределил, кому и что делать. В каждом цехе была создана бригада рабочих, которая каждое буднее утро отправлялась на берега реки Исы подготавливать строительные площадки. Вскоре строителям базы отдыха выделили технику и материалы. Бульдозерами проторили временную дорогу. Окунев встретился с предцехкомами и предложил каждую неделю организовывать людей на субботники.
Директор и сам часто принимал участие в этих субботниках, почти всегда с семьёй. Выезжали помогать взрослым и школьники — старшеклассники школ № 9 и 7. Работы шли всё лето и осень. Вычистили русло реки, вырубили подлесок по её берегам, починили плотину, завезли речной песок для пляжа. Были построены пристань и складские помещения. Появились волейбольные и городошные площадки, раздевалки, детские площадки, киоски для выездной торговли. Весной следующего, 1954-го года на базу отдыха завезли лодки, установили «грибки», под которыми отдыхающие могли укрыться от зноя и дождя.
Фото неизв. автора, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//36-Baza-otdyha-UVZ-na-Isinskom-vodoeme.jpg)
Фото Лидии Ерохиной / фрагмент ориг. изображения (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Isa-1982-g.-Fotoarhiv-Lidija-Erohina.-kopija.jpg)
Окунев сдержал слово: база отдыха на Исинском пруду была открыта для всех жителей Вагонки. Хотя некоторые услуги были доступны только работникам «Уралвагонзавода», как, например, бесплатный прокат лодок, палаток и спортивного инвентаря. В течение следующих двух лет на базе отдыха появился фельдшерский пункт, который, правда, работал только в выходные и праздничные дни; была построена дорога. В выходные на Исинскую базу стал ходить автобус, а предприятия общепита начали размещать на территории базы выездные торговые точки.
По инициативе главного врача 1-й городской больницы Наума Фарберова в выходные дни на базе стали проводиться занятия лечебной физкультурой, а с 1958 года — Дни здоровья. На пруду появились вышка для прыжков в воду и домик спасателей, которые дежурили здесь круглосуточно с пятницы по понедельник. По просьбе Окунева руководство Высокогорского рудоуправления отправило на Исинскую базу гидрогеологов, которые, обследовав территорию, нашли солидные запасы чистейшей артезианской воды и пробурили скважину. С 1959 года на территории базы отдыха стали проводиться соревнования по плаванию, волейболу, лапте и городкам из программы заводской спартакиады, а в школах Вагонки зародилась традиция — после выпускного вечера ходить на Исинский пруд, встречать там рассвет. Инициатором этой традиции многие считают директора машиностроительного техникума Анну Константиновну Егорову.
База отдыха вагоностроителей пользовалась популярностью и в будние дни. Если позволяла погода, сюда стекались любители рыбалки с берега, а в окрестностях базы всегда было много грибов. Иван Васильевич сам неоднократно приезжал сюда на отдых, принимал участие в спортивных состязаниях, сидел с удочкой на вечерней зорьке, любил гулять с друзьями и простыми рабочими, особенно с молодёжью. Часто после таких прогулок на базе появлялись полезные нововведения. Например, дежурство цеховых отрядов ДНД, благодаря чему на территории базы удавалось поддерживать общественный порядок. Тогда-то, в начале 1960-х, к Окуневу пристало прозвище «народный директор», а Исинский пруд стали называть не иначе, как Иван-озеро.
База отдыха вагоностроителей на Исинском пруду была доступна не только для отдыхающих, но и для руководителей тех предприятий, где решили строить свои базы отдыха. Так, в 1970 году сюда приехала делегация котельно-радиаторного завода. Руководство и профком этого предприятия тогда собирались строить базу рыбака и охотника на берегу Черноисточинского пруда.
Впоследствии первый директор базы «котелков» Сергей Степанович Читайкин вспоминал: «Нам показали всё, что мы просили, поделились опытом содержания базы, пообещали любую помощь. Девиз Окунева “У нас от соседей секретов нет” действовал и после его ухода. Конечно, база на Исе и то, что задумали мы, имели различия, но кое-что мы переняли полностью».
До 1990 года проблем с содержанием базы не было. Ежегодно на текущий ремонт имущества, на замену лодок и спортивного инвентаря, на ремонт дороги выделялись немалые суммы. Но грянули «лихие 90-е», и финансирование непрофильных объектов сократилось, а к середине 1990-х вообще прекратилось. База отдыха стала приходить в упадок. Тогда, чтобы спасти водоём и базу отдыха от гибели, руководство УВЗ передало их в ведение районной администрации. Поначалу районные власти занимались базой: в 1996 году здесь была восстановлена лодочная станция и стоянка для транспорта, появилась водная горка, была отремонтирована плотина.
Однако такой объект требовал постоянного внимания и существенных финансовых вливаний. База была передана в аренду одному из вагонских предпринимателей, и тот несколько лет занимался её благоустройством, пока позволяли силы.
В 2008 году администрацией Дзержинского района был разработан План природоохранных мероприятий и мероприятий по реабилитации населения на 2008–2010 гг., в котором нашлось место и для Исинского водоёма. За два года на территории бывшей базы вагоностроителей были проведены работы по реабилитации пруда. Из водоёма была спущена вода, дно очищено от мусора и ила, в результате чего глубина Иван-озера увеличилась с полутора до двух с половиной — трёх метров. Также была отсыпана дамба, а в 2011 году отремонтирована дорога, ведущая от улицы Ильича до Исинского пруда, вывезен мусор с прилегающих к водоёму территорий. В планах районной администрации было и благоустройство территории бывшей базы отдыха, но для этого в районном бюджете не хватило средств. Ещё большую тревогу вызывало состояние пруда. Из-за скапливания на дне наносного песка и ила водоём начал мелеть, в летние месяцы вода в пруду быстро прогревалась, что вело к сокращению количества кислорода и, как следствие, к исчезновению рыбы. Приходила в негодность и плотина, сам пруд нуждался в очистке, а его берега — в укреплении. В 2021 году удалось получить средства на проведение работ по укреплению берега и восстановлению плотины пруда. Но в ходе работ пришлось спустить пруд, что вызвало волну возмущения среди жителей Дзержинского района.
P. S. С этим водоёмом связана одна географическая коллизия. Дело в том, что на картах города и области он издавна обозначается как Исинский пруд. Но Исинский пруд близ Верхней Салды существовал задолго до появления нашего Исинского пруда. В последние годы всё чаще высказывается предложение переименовать водоём в Иван-озеро. Это было бы вполне справедливо и позволило бы избежать путаницы в географических названиях.
(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»