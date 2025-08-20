Тагильский рэпер Smoke NT записал видеоклип о «Старом Демидовском заводе»

Для участия в конкурсе Ural Shorts, посвящённом 300-летию «Старого Демидовского завода», тагильский музыкант, автор и исполнитель Евгений Жеглов, выступающий под творческим псевдонимом Smoke NT, записал трек и клип, посвящённый истории завода.

«Мой друг, видеооператор Степан Кравченко, предложил принять участие в конкурсе Ural Shorts, посвящённом 300-летию Старого Демидовского завода. Решили снять не просто видео, а сделать целый клип — современный, молодёжный, чтобы это была история завода в песне. Идея Степана была в том, чтобы показать завод, как музыкальный источник вдохновения, в вечерней атмосфере. Нас вдохновляют улицы, люди и архитектура, где в каждом кадре рождаются свои истории и эмоции», — поделился с редакцией АН «Между строк» Евгений Жеглов.

Автором текста стал сам исполнитель, а музыкальная композиция была приобретена у известного битмейкера Spike Beats. Изначально Евгений написал два куплета, но в ходе редактуры трек был сокращён.

«В правилах было написано сняться на фоне завода и рассказать о нём. Что мы и сделали, только в своём стиле и со своим творческим подходом. На этапе идеи я бы мог просто написать типичный хип-хоп, рэп-трек, потому что это было бы проще для меня, но я решил бросить себе вызов и выйти за рамки привычного образа, ломая границы», — рассказал Евгений.

Тагильский исполнитель занимается музыкой 15 лет, выступая на разных площадках.

«Раньше это был простой хип-хоп, олдскул. Теперь музыка совсем другая. Больше ушёл в клубную стилистику, хаус и техно-биты. На протяжении семи лет у нас была группа из двух человек, ездили по городам Свердловской области, выступали на разогреве у разных артистов, выступали на хип-хоп фестивалях в период с 2011 по 2018 год. Сейчас занимаюсь сольным творчеством, это занимает много сил и времени. Но мы продолжаем работать и делаем новое», — отметил тагильчанин.