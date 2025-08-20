Нижний Тагил занял второе место в Свердловской области по количеству зарегистрированных договоров купли-продажи жилья за июнь-июль 2025 года

В Свердловской области опубликовали статистику зарегистрированных договоров купли-продажи недвижимости на вторичном рынке за июнь-июль 2025 года. На втором месте по активности покупателей оказался Нижний Тагил с показателем 768 зарегистрированных прав собственности на жилое помещение. Всего в Свердловской области за июль зарегистрировано 10 601 договор купли-продажи, в июне показатель составлял 8 531.

«В июле текущего года количество зарегистрированных прав собственности на жилые помещения в сегменте вторичного жилья составило 10,6 тысячи. 38% сделок приходится на Екатеринбург. Больше всего договоров купли-продажи зафиксировано в Академическом районе, второе место занимает район ЖБИ, третье место – район Завокзальный», — отмечает руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

Третье место занял Каменск-Уральский с показателем 467, четвёртое и пятое место разделили Первоуральск и Сысерть.