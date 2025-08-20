В Нижнем Тагиле подросток на велосипеде попал в аварию

Вечером 19 августа в Нижнем Тагиле у дома № 47/1 на улице Победы произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток на велосипеде.

«По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Toyota RAV 4 при движении по улице Победы со стороны улицы Пархоменко при въезде на парковку к магазину у дома № 47/1 не уступил дорогу и допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, двигающегося по тротуару», — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Ребёнок был госпитализирован в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Полицейские установили, что за рулём легкового автомобиля находился тагильчанин с 20-летним стажем вождения. Ранее он трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина трезв.

Ребёнок в момент происшествия находился на прогулке с согласия родителей, средства пассивной защиты отсутствовали. По словам водителя, он направлялся в магазин и, двигаясь по проезжей части в сторону парковки, почувствовал удар в правую заднюю дверь.