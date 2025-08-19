В ДТП на Гальянке пострадал 13-летний велосипедист

18 августа в 16:20 у дома № 66а на Черноисточинском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток.

«По предварительным данным, 51-летняя водитель автомобиля Mitsubishi ASX при движении направо на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на 13-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу не спешившись на разрешающий сигнал светофора», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Пострадавшего госпитализировали в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в момент происшествия подросток был на прогулке с разрешения родителей и катался на велосипеде недалеко от дома без велошлема и прочих средств защиты. Водителем легкового автомобиля оказалась 51-летняя тагильчанка с 13-летним стажем вождения. За последний год она трижды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что женщина трезва.

По словам водителя, она въехала на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и двигалась на небольшой скорости при повороте. При проезде пешеходного перехода слева внезапно выехал велосипедист, которого она не заметила, и произошёл наезд.

Полицейские также установили, что водитель и её пассажир во время движения нарушали правила использования ремней безопасности. В отношении женщины составлено два административных материала по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов). По факту аварии проводится проверка.