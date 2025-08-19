В Нижнем Тагиле построят термальный комплекс с гостиницей

В Нижнем Тагиле, в районе ТРЦ DEPO, началось строительство термального комплекса с гостиницей. Об этом в эфире ТК «Телекон» сообщил мэр Владислав Пинаев во время беседы о развитии Гальянки и доступности объектов благодаря новому мосту. Застройщик получил разрешение на строительство термального комплекса на Свердловском шоссе.

Напомним, в начале апреля Владислав Пинаев, отвечая на вопросы депутатов Молодёжной думы Нижнего Тагила, заявил, что в скором времени в городе появится свой аналог «Баден-Бадена».

«Мы должны улучшать нашу среду проживания и создавать все условия, чтобы молодёжь оставалась и приезжала сюда работать. Наши реализуемые и планируемые проекты как раз направлены на это: школы, детские сады, театры, торговые центры. Также у нас есть интересный проект по строительству терм наподобие Баден-Бадена, земельный участок уже выделен (глава города не стал уточнять, где именно). Проект, который я видел, — роскошный. Поэтому должно быть круто, главное, чтобы инвестор не свернул проект», — отметил мэр.

В администрации на запрос издания v-tagile.ru о подробностях и операторе комплекса не ответили, но в проектной документации застройщиком указано ООО «Центральная недвижимость». В составе объекта запланирована гостиница с предприятиями общественного питания. Весной текущего года «Центральная недвижимость» получила разрешение на вырубку зеленых насаждений, а в июне — положительное заключение на проект строительства водного комплекса с гостиницей и предприятиями общественного питания.

Напомним, ещё в 2023 году учредитель группы Baden Family Евгений Кононов высказывал намерение видеть в Нижнем Тагиле комплекс под брендом «Баден-Баден». Несколько месяцев спустя генеральный директор «Центральной недвижимости» Алексей Городницкий и Евгений Кононов подписали соглашение о намерениях. По проекту комплекс должен включать большой открытый термальный бассейн, горки и водные аттракционы, комплекс бань и саун, административно-бытовое здание с кафе и детской игровой зоной, релакс-зону, скандинавские дома для проживания и прочие объекты. Предполагалось реализовать проект по франчайзинговой схеме, где «Центральная недвижимость» выступит инвестором и застройщиком.