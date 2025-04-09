Будет ли замена колеса обозрения, когда начнётся реконструкция плотины, ожидать ли кадровых перестановок в мэрии в связи с назначением Паслера, где построят комплекс термальных бассейнов, будет ли в городе профессиональная хоккейная команда. Владислав Пинаев ответил на вопросы депутатов Молодёжной думы Нижнего Тагила

Накануне, 8 апреля, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл встречу с депутатами Молодёжной городской думы, на которой рассказал о реализованных и планируемых проектах в городе, а также ответил на вопросы.

Один из проектов представленных на встрече, касался реконструкции плотины на улице Челюскинцев. Владислав Пинаев рассказал, что подрядчик перед госэкспертизой забыл сделать один раздел, из-за чего было получено отрицательное заключение. Теперь до августа 2025 года проект будет находиться на доработке.

Также была затронута тема муниципального транспорта.

«Многие, наверное, слышали, что мы вернули муниципальный транспорт. В настоящее время у нас 60 автобусов, к лету “Тагильский трамвай” приобретёт ещё один. Большой транспорт замечательно вписался в городское движение, хотя мы переживали, что может быть наоборот. Также мы заменили трамвайный парк. Практически все нерентабельные маршруты теперь находятся в ведении муниципалитета. Работа общественного транспорта обходится городу более чем в 800 млн рублей ежегодно», — рассказал Владислав Пинаев.

Мэр также сообщил, что рассматривается идея замены существующего колеса обозрения в парке имени Бондина на новое, высотой 42 метра, а с учётом постамента — более 50 метров. Новая конструкция будет круглогодичной, кабинки оснастят кондиционерами и отоплением. В настоящее время ведутся переговоры с юридическим лицом, которое готово инвестировать около 100 млн рублей.

После презентации проектов депутат Молодёжной думы Сергей Казак обратился с вопросом к мэру, поинтересовавшись, будут ли кадровые изменения в Нижнем Тагиле в связи с назначением врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

«Нужно спросить мнение у Дениса Владимировича. Я ему звонил, но забыл спросить его об этом. На самом деле, мне приходилось с ним работать, ещё когда я был министром, поэтому мы достаточно хорошо знакомы. В настоящее время нам есть чем заниматься: много нереализованных проектов, которые нужно закончить. А что будет дальше, жизнь покажет. Соберёмся ещё раз, обсудим. Если у меня будет что-то новое, то я обязательно до вас доведу», — ответил Владислав Пинаев.

Поговорили и про отток молодёжи из Нижнего Тагила.

«Мы должны улучшать нашу среду проживания и создавать все условия, чтобы молодёжь оставалась и приезжала сюда работать. Наши реализуемые и планируемые проекты как раз направлены на это: школы, детские сады, театры, торговые центры. Также у нас есть интересный проект по строительству терм наподобие Баден-Бадена, земельный участок уже выделен (глава города не стал уточнять где именно). Проект, который я видел, — роскошный. Поэтому должно быть круто, главное, чтобы инвестор не свернул проект», — отметил мэр.

Также градоначальник заявил, что нужно любить место, где живёшь и работаешь.

«Критиковать — это проще всего. Задайте себе вопрос: “Что ты сделал, чтобы стало лучше?” Хотя бы возьми окурок и выбрось в урну. Ведь мусор ежедневно собирают, но он откуда-то же появляется. Когда гуляешь с собакой, возьми пакетик и убери. Весной же ходить невозможно. Можно же начать с самого малого», — сказал Владислав Пинаев.

На вопрос о развитии хоккея в Нижнем Тагиле Владислав Пинаев ответил, что в городе сильная хоккейная история, есть хорошая школа, но для выхода на профессиональный уровень необходим спонсор. Часть средств готова выделить и администрация.