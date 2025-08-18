Мёд — это очень уж хитрый предмет: мёд если есть, — то его сразу нет. Секрет успеха уральского фермера Татьяны Каркачёвой, создавшей из пасеки в пять ульев местный продуктовый бренд и крупный агротуристический центр (ВИДЕО)

Небольшая семейная пасека в селе Кадниково Свердловской области за четыре года превратилась в крупный экокомплекс и агротуристический центр «Уральская пчёлка», объединяющий производство мёда, экскурсионные программы и активный отдых. Проект, основанный предпринимательницей из Краснотурьинска Татьяной Каркачёвой в июне 2021 года, начинался всего с пяти ульев. Сегодня на территории комплекса размещено уже около семидесяти ульев, а в ближайшие годы их количество планируется увеличить почти втрое — до двухсот. Такой рост оказался возможен благодаря не только высокому качеству продукции, но и активной работе с посетителями, для которых комплекс стал популярной туристической точкой. В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы посетили экокомплекс «Уральская пчёлка» и поговорили с его владелицей о том, как небольшой семейный бизнес превратился в популярный туристический объект и что помогает ему развиваться, несмотря на все особенности этой сферы деятельности.

В основе работы комплекса — производство натурального мёда и продуктов пчеловодства. Ассортимент включает мёд из разнотравья, липовый и гречишный мёд, цветочную пыльцу, прополис, пергу, маточное молочко и медовые десерты.

«Вообще, мёд — это единственный продукт, который полностью усваивается нашим организмом. Поэтому, когда мы с мужем решили начать правильно питаться, мы пришли к пониманию, что мёд — это единственный качественный и полезный продукт», — поделилась Татьяна Каркачёва.

Мёд из разнотравья собирается на местных лугах, что делает его особенно ценным для жителей региона. Татьяна подчёркивает, что для здоровья важен именно местный мёд, к составу которого организм жителей Урала привычен. Липовый и гречишный мёд получают с помощью мобильной пасеки: часть ульев вывозится в Челябинскую область, где есть липовые рощи и гречишные поля.

«Мобильная пасека — это прицеп для перевозки ульев с пчёлами до места сбора нектара. Вот липовый и гречишный мёд у нас из Челябинской области, где есть огромное гречишное поле, и мы туда вывозим своих пчёлок, чтобы ассортимент был больше. Ну а вообще, если мы живём на Урале, то нам нужно есть свой уральский мёд. Понятно, что из Башкирии классный мёд, алтайский классный мёд, но вы уже привыкли к этим цветочкам, к запаху, к климату, в котором мы с вами живём. И поэтому самый полезный мёд — это именно мёд из местного разнотравья», — рассказывает владелица экокомплекса.

Выбор места для него был продуман заранее, что потребовало времени и настойчивости. Татьяна объездила десятки деревень и сёл, предлагаемых в программах поддержки сельхозпроизводителей, пока не увидела пустой участок на въезде в село Кадниково недалеко от Сысерти.

«Я поехала по сёлам и деревням области. Ездила в сторону Пышмы и Нижнего Тагила, но там с землёй что-то не получалось: то земля не подходила, то она уже чья-то была. Решила посмотреть южное направление. Просто заехала и обратила внимание, что есть пустой участок на самом въезде в село Кадниково. Мы в тот момент уже понимали, что будем заниматься продукцией пчеловодства. Это очень классно, когда земельный участок рядом с дорогой — значит, нас не надо долго искать, ехать куда то далеко, просто заехал и купил что нужно. А пчёлкам самое главное — это поля с медоносами и вода. Это для пчёлок важно, потому что они очень много пьют», — делится владелица.

Однако, несмотря на признание со стороны потребителей продукции и туристических услуг экокомплекса, развитие бизнеса сталкивается с системными сложностями. За четыре года комплекс не получил ни одного гранта на развитие пчеловодства, так как эта отрасль не считается приоритетной для региональных программ, в отличие от животноводства. По словам Татьяны, это вынуждает многих пчеловодов работать в тени, не регистрируя хозяйства и не платя налоги. Владелица экокомплекса направила предложения в правительство Свердловской области о необходимости выделения грантов именно для пчеловодов, чтобы вывести отрасль из «серой» зоны.

«То есть, по туризму всё хорошо, нас поддерживают, к нам очень активно идут туристы. Но я столкнулась с такой проблемой, что областное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка даёт гранты только животноводству. Это приоритетная отрасль. То есть, когда вы идёте в магазин, вы чаще покупаете молочко и мяско, а не мёд. Вот поэтому это приоритетная отрасль. Соответственно, пчеловодство — это не приоритетная отрасль, это уже как десерт», — говорит Татьяна.

В то же время агротуристическое направление «Уральской пчёлки» получило федеральную поддержку: комплекс выиграл грант «Агротуризм». Это позволило расширить экскурсионную программу и привлечь больше гостей. Правда, после получения гранта от департамента туризма, налоговая попыталась включить его в доход, что могло привести к уплате около 2,5 млн рублей. Спор удалось урегулировать только с помощью юриста.

Поскольку важным направлением работы комплекса является именно агротуризм, экскурсии проходят круглый год, однако есть и сезонные особенности — с сентября по середину октября идёт поток школьных групп, позже — корпоративные мероприятия, а зимой на территории организуются новогодние программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Весной проходят масленичные гуляния, которые длятся два месяца и привлекают множество гостей, а летом к экскурсиям добавляются квадро- и велотуры.

«Уральская пчёлка» — это семейная ферма, где вместе с Татьяной Каркачёвой и её мужем Виктором работают двое их сыновей — Данил и Никита. В периоды наплыва туристов количество работников увеличивается до десяти за счёт привлечения аниматоров, экскурсоводов и технического персонала.

Следующим этапом развития станет строительство у дороги фермерского магазина-кафе «Медовик». Он будет предлагать не только медовую продукцию, но и молочные изделия, мясо, выпечку и фирменные медовые торты. Концепция предусматривает возможность для гостей не просто приобрести продукты, но и отдохнуть за чашкой кофе, чая или какао с десертом. Татьяна рассчитывает, что удачное расположение рядом с оживлённой трассой и туристическими маршрутами обеспечит магазину высокую посещаемость и станет важным шагом в масштабировании проекта.

