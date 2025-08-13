26-летняя тагильчанка покусала полицейского

Ранее судимая 26-летняя уроженка Нижнего Тагила в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейского, находящегося при исполнении своих обязанностей. Как сообщает прокуратура Республики Марий Эл, инцидент произошёл в минувшее воскресенье утром, 10 августа, в одном из медицинских учреждений Волжска.

«При проведении административных процедур замахнулась ножницами на сотрудника правоохранительных органов. Несмотря на требования прекратить противоправную деятельность и отдать ножницы, женщина продолжила оказывать активное сопротивление представителям власти — расцарапала руку полицейскому, прибывшему для оказания содействия, а также укусила его за бедро», — говорится в сообщении.

Тагильчанка обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с использованием ими своих должностных обязанностей). С учётом позиции Волжской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении девушки меру пресечения в виде заключения под стражу.

Волжская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.