В прокуратуре рассказали о новой схеме обмана телефонными мошенниками

Как сообщили АН «Между строк» в Нижнетагильской транспортной прокуратуре, мошенники разработали новый способ обмана, нацеленный в основном на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Они звонят от имени сотрудников страховых компаний и сообщают о необходимости продлить полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для дистанционного продления полиса они предлагают скачать приложение, которое якобы разработано Министерством здравоохранения. На самом деле это приложение является поддельным и позволяет злоумышленникам получить доступ к вашему смартфону, а также к интернет-банку и порталу «Госуслуги».

Если вам позвонили с таким предложением, немедленно завершите разговор и свяжитесь со службой поддержки вашей страховой компании. Они помогут вам разобраться в ситуации и предоставят всю необходимую информацию.