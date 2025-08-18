В Нижнем Тагиле пройдут открытые лекции о вакцинации беременных женщин и детей, которые прочтёт биолог и автор блога «Антонина О. Вакцинах» Антонина Обласова

В конце августа в Нижнем Тагиле состоятся открытые лекции биолога из Санкт-Петербурга, директора АНО «Коллективный иммунитет», автора блога «Антонина О. Вакцинах» Антонины Обласовой. Популяризатор вакцинации специально приедет в наш город, чтобы рассказать о преимуществах прививок.

Первая встреча пройдёт 22 августа в 12:00 в Центральной городской библиотеке (улица Строителей, 1) только для медицинских работников и будет посвящена вакцинации недоношенных и особенностям коммуникации с пациентами по вопросам иммунопрофилактики. Регистрация не требуется.

И 23 августа в 11:30 в «Школе молодых родителей» (улица Пархоменко, 160) пройдёт встреча для всех желающих, где обсудят вакцинацию новорождённых и детей первого года жизни, а также прививки во время беременности. Для участия необходима предварительная регистрация.

Антонина Обласова рассказала АН «Между строк», что часто сталкивается с критикой вакцинации от людей, которые кардинально против прививок. Основной своей целевой аудиторией она считает тех, кто сомневается в необходимости прививок.

«Большинство контактов с убеждёнными противниками прививок — это “набеги” на мои страницы с обвинениями, оскорблениями и бранью. Переубедить можно человека, который хочет быть переубеждённым, в противном случае любые аргументы бессильны и не вызовут ничего, кроме агрессии. Те же, кто прививки не делает, но сомневается в правильности своих действий или просто панически боится, так как был запуган и дезинформирован, — мой частый собеседник. Они интересуются, спрашивают о том, что им непонятно, что их пугает. Это люди, которым нужна помощь, и мы с командой готовы её оказать», — поделилась с АН «Между строк» блогер.

При работе с людьми, которые сомневаются в необходимости прививок, Антонина считает важным вести коммуникацию спокойно, этично и оперируя научными фактами. Она отмечает, что нужно достаточно хорошо разбираться в проблеме, чтобы уверенно отвечать на вопросы и возражения, при этом оставляя человеку пространство для самостоятельного принятия решения. Она добавляет, что на лекции для медицинских работников планирует подробно разобрать подходы к эффективной коммуникации с такими пациентами.

Антонина Обласова подчёркивает, что национальный календарь прививок составлен с учётом максимальной уязвимости ребёнка к определённым инфекциям и способности его иммунной системы реагировать на вакцинацию, поэтому важно вакцинировать детей вовремя.

«При помощи такого графика мы можем защитить детей как можно раньше, тем самым предотвратить большинство случаев заболеваний и связанных с ними последствий. Поэтому да, важно не откладывать прививки, а делать их своевременно, ведь инфекции ждать не будут. А они в ряде случаев могут быть фатальными», — говорит Антонина.

Перед вакцинацией ребёнка, по словам эксперта, не требуется приёма каких-либо препаратов и никаких специальных анализов, кроме осмотра врача и измерения температуры. После прививки рекомендуется оставаться в поликлинике 30 минут на случай крайне редких аллергических реакций. Также родителям необходимо помнить, что повышение температуры до 40 градусов является допустимым вариантом нормы и требует только правильного применения жаропонижающих при выраженном дискомфорте.

Зарегистрироваться на лекцию в «Школе молодых родителей» можно по ссылке: https://herdimmunity.timepad.ru/event/3519822