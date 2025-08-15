Владимир Путин перед встречей с Дональдом Трампом заехал в гости к Сергею Носову в Магадан (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин по пути на Аляску, где должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом, посетил Магадан. Рабочую программу в этом городе он начал с посещения завода по производству рыбьего жира.

Затем президент провёл совещание по развитию Магадана, в котором принял участие губернатор Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

«Город меняется, становится более привлекательным, современным, удобным. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города», — отметил Владимир Путин.

Одним из пунктов в программе главы государства было посещение спортивного комплекса «Президентский», где он пообщался с тренерами и игроками детской хоккейной команды.

В завершение визита в Магадан Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», который символизирует сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны. Во время церемонии возложения дирижёр штаба Восточного военного округа исполнил на трубе мелодию «Тишина» Льва Гурова.