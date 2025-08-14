Телефонные мошенники, представившись курьером и сотрудником ФСБ, похитили у жителя Нижнего Тагила более 800 тысяч рублей

В отдел полиции № 17 поступило заявление от жителя Нижнего Тагила о хищении крупной суммы с его банковского счёта. По словам потерпевшего, накануне он получил звонок в мессенджере от мужчины, который представился курьером службы доставки. Звонивший сообщил, что для получения посылки необходимо продиктовать код из SMS. Полагая, что кто-то сделал ему подарок ко дню рождения, заявитель выполнил просьбу.

Спустя некоторое время поступил второй звонок — на этот раз от мужчины, представившегося сотрудником ФСБ. Лжесотрудник сообщил, что якобы мошенники оформили поддельную доверенность от имени потерпевшего и получили доступ к его банковским счетам. Он также пригрозил возможной уголовной ответственностью за «содействие преступникам» и заявил, что необходимо срочно выполнить ряд инструкций, чтобы избежать проблем.

Под диктовку злоумышленника заявитель установил на телефон присланный файл, предположительно являющийся программой удалённого доступа, а затем вошёл в приложение банка. Следуя указаниям, он перевёл средства с накопительного счёта на зарплатный, после чего в течение короткого времени с него были списаны две крупные суммы — почти 399 тысяч рублей и около 480 тысяч рублей — в пользу сторонних компаний. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей.

Лишь спустя несколько часов потерпевший понял, что стал жертвой мошенников, заблокировал банковские карты и обратился в полицию. Сотрудники полиции предупреждают: никогда не называйте незнакомцам коды из SMS и не устанавливайте на телефон приложения по их просьбе. Настоящие сотрудники спецслужб и государственных органов не ведут переговоры через мессенджеры и не требуют перевода денежных средств. Если вам поступают подобные звонки, немедленно прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с банком или правоохранительными органами по официальным номерам.