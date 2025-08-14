Музыканты, артисты, event-менеджеры — первый в истории Нижнего Тагила фестиваль на стыке бизнеса, музыки и урбанистки пройдёт 21–22 августа  

В Нижнем Тагиле в рамках Международного фестиваля креативных индустрий (16+) 21–22 августа пройдёт фестиваль «БУМ: бизнес × улица × музыка» (16+). Два дня инсайтов, жарких дискуссий и интенсивной прокачки навыков ждут музыкантов, продюсеров и организаторов событий.

Спикерами «БУМа» станут продюсеры, юристы, медиа-коучи и руководители event-агентств. Гостей ждут выступления экспертов, панельные дискуссии, практические кейсы и живые концерты на топовых площадках города.

21 августа в центре «Мой бизнес» пройдёт деловая программа с участием ведущих специалистов музыкальной индустрии.

Продюсер Ural Music Night Арсений Негодяев поделится личным опытом работы в музыкальной сфере и расскажет, какие возможности сегодня есть у музыкантов в России.

Генеральный директор юридической фирмы «ЛЕВЪ» Арсений Артюх объяснит, как защитить авторские права, правильно выкладывать треки на музыкальные площадки и работать с дистрибьюторами.

Нейрогид Камила Мориак, автор проекта «Новые голоса», расскажет, действительно ли ИИ-композиторы могут заменить живых, а также как нейросети меняют рынок звукового оформления для кино, игр и рекламы.

Медиа-коуч Ольга Хорзеева, создатель коммерческого музыкального формата «Экорадио», сравнит преимущества ротации на FM-радио и в цифровых сервисах типа Яндекс.Музыки.

Директор одного из топовых event-агентств России Be Brand People Event Agency Мария Абдрахимова научит, как монетизировать талант и выделиться на конкурентном рынке.

Успешными кейсами поделятся уральские предприниматели. Владелец бара «Гора» Антон Нургалеев раскроет секреты создания популярных мест. Директор парка Маяковского из Екатеринбурга Павел Зубакин объяснит, как организовывать события, которые запоминаются надолго. Основатель студии «Серебряные струны» Александра Морозова поделится опытом построения музыкального бизнеса.

Отдельное внимание будет уделено взаимодействию организаторов мероприятий с властями. На панельной дискуссии обсудят, какие форматы интересны разным поколениям, как выбирать подходящие площадки и упрощать согласование событий. Музыкантам расскажут о размерах рынка, уровне гонораров и типичных ошибках при работе с заказчиками. Модератор панельной дискуссии — Константин Попов, организатор мероприятий различного масштаба на территории России.

Не обойдётся и без живой музыки — ярким украшением деловой части фестиваля станет выступление музыканта, лидера народного голосования конкурса «Ну-ка, все вместе» — Лейлы Бургардт. После выступления — живой диалог в формате блиц-опроса.

22 августа фестиваль переместится на открытые городские площадки. В кафе и ресторанах Нижнего Тагила пройдут живые выступления местных музыкантов — от джаза и рока до каверов и инструментальной музыки. Десять локаций покажут всю палитру музыкальной жизни города.

Подробная программа доступна на официальном сайте bumfest.ru.

Новости о спикерах и локациях в группе во «ВКонтакте» — vk.com/bisnes_ulica_music. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Мероприятие является частью Международного фестиваля креативных индустрий, проводится в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Организаторы: правительство Свердловской области, министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Соорганизатор: Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства. Музыкальный партнер: студия «Серебряные струны».

Контактное лицо: Ольга Гроховская, тел. +7 912 26 22 999, ovg@sofp.ru