Тагильская Госавтоинспекция объявила войну незаконной тонировке автомобилей

С начала лета сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила активно борются с водителями, которые используют слишком затемнённые стёкла на своих машинах. Полицейские останавливают транспортные средства и проверяют светопропускаемость стёкол с помощью специального оборудования. Если она не соответствует требованиям технического регламента, то водитель привлекается к ответственности.

Сотрудники ГАИ отмечают увеличение количества автомобилей с тонировкой. Ежедневно в ходе рейдов выявляют более 30 нарушителей, а во время специальных мероприятий это число увеличивается вдвое. За первые семь месяцев 2025 года по ч. 3.1 ст. 12.5.1 КоАП РФ за управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей нормам, было составлено 3873 административных протокола. Это на 600 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также инспекторы выписали 867 требований на устранение нарушений, связанных с недостаточным светопропусканием стёкол.

Госавтоинспекция напоминает, что тонировка передних стёкол запрещена законом. Она значительно ухудшает видимость в тёмное время суток и при недостаточной освещённости, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Если водитель не устранит нарушение в течение 10 дней после получения требования, то его могут привлечь к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). В этом случае наказание может включать штраф от 2000 до 4000 рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов. Уже 10 водителей были подвергнуты административному аресту за подобные нарушения.

Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать установленные требования к светопропусканию стёкол. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений будут продолжены.