Александр Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело после обращения сироты из Нижнего Тагила

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратился сирота из Нижнего Тагила с жалобой на нарушение жилищных прав. В мае 2024 года ему выделили квартиру в доме на улице Свердлова, введённом в эксплуатацию с многочисленными нарушениями: в помещении присутствует сырость, напольные покрытия повреждены, а неисправные инженерные сети регулярно провоцируют коммунальные аварии. Чтобы избежать затоплений, заявитель вынужден перекрывать подачу воды, в результате чего фактически лишён доступа к жизненно важному коммунальному ресурсу. По словам сироты, обращения в различные инстанции не принесли результата.

После обращения в СУ СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.