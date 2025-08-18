В деятельности «Водоканала-НТ» выявлено 14 серьёзных нарушений экологических требований

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» завершило плановую выездную проверку деятельности ООО «Водоканал-НТ». В ходе проверки было зафиксировано 14 нарушений обязательных экологических требований.

Были выявлены: нарушения условий разрешения на выброс, превышение допустимых объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, предоставление искаженной или неполной информации в экологической отчетности, сброс сточных вод Выпуска № 3 в реку Тагил с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей, неполная оплата за негативное воздействие на окружающую среду.

ООО «Водоканал-НТ» выдано предписание об устранении нарушений. Проводится работа о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушения.