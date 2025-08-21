Агитэскадрилья в Нижнем Тагиле

А вы знали, что в Нижний Тагил прилетал «Крокодил»? Не зелёная рептилия, конечно, а самолёт из состава легендарной Особой сводной агитэскадрильи имени Максима Горького, созданной по инициативе журнала «Огонёк» в 1932 году. Тогда коллектив этого журнала пожертвовал свою месячную зарплату на покупку агитационного самолёта К-5, на котором журналисты, фотографы и редакторы собирались совершать агитационные полёты по Подмосковью, «чтобы в очных встречах с советскими гражданами знакомить их с достижениями советской власти». К журналистам присоединились читатели «Огонька», что позволило до конца года собрать необходимую сумму для покупки самолёта. Инициативу заметили в Кремле, и было принято решение создать авиационную агитэскадрилью, самолёты которой совершали бы полёты в различные регионы Советского Союза с целью пропаганды социализма и коммунистических идей. Кроме того, в состав авиационных агитбригад было решено включать известных писателей, знаменитых артистов, передовиков производства. Формирование агитэскадрильи поручили Главному управлению ГВФ (Гражданского воздушного флота) при Совете Народных Комиссаров СССР. В составе агитэскадрильи был 21 самолёт, один дирижабль и один автожир. Через год эскадрилья пополнилась 8-моторным пассажирским самолётом АНТ-20 «Максим Горький». Все самолёты Особой сводной агитэскадрильи имели имена собственные по названию популярных в те годы газет и журналов: «Правда», «Работница», «Известия», «Огонёк», «Пионерская правда» и другие. Самолёт АНТ-9 получил имя «Крокодил» по названию сатирического журнала. В мае 1934 года состоялся его первый агитрейс по маршруту Москва - Харьков - Ростов на Дону - Москва.

В мае 1935 года «Крокодил» вылетел из Москвы по маршруту Свердловск – Челябинск – Магнитогорск – Киев – Днепропетровск – Винница. Но в последний момент маршрут изменили, и «Крокодил» отправился сначала на Украину. В августе 1935 года на заседании Президиума ЦК металлургов Востока утвердили специальное постановление «О предстоящем рейсе ВЦСПС агитэскадрильи им. М. Горького и печати по заводам Урала». Участники агитрейса должны были посетить центры металлургической промышленности: Свердловск, Челябинск, Нижний Тагил и Магнитогорск. В связи с этим заводским комитетам Верх-Исетского завода, Нижнетагильского завода им. Куйбышева, Челябинского завода ферросплавов, Магнитогорского металлургического комбината предписывалось провести тщательную подготовку к встрече агитрейса — произвести уборку заводских территорий, ремонт подведомственных детских садов, клубов, баз отдыха и подшефных школ, подготовить к встрече красные уголки, определить встречающих из числа передовиков и ударников производства, подготовить выступления самодеятельности. Участники агитрейса, в свою очередь, прочитают лекции, посетят цеха и учреждения соцкультбыта, проведут встречи с рабочими, покажут документальные фильмы и, если позволит погода, прокатят на самолёте передовиков и ударников вместе с их детьми.

В субботу, 19 октября, в 11 часов дня на аэродроме ОСОАВИАХИМа на Гальянке приземлились два самолёта агитэскадрильи: АНТ-9 «Крокодил» и У-2 «ГТО». После торжественной встречи участники агитбригады сразу же отправились на предприятия города — УВЗ, НТМЗ и Высокогорский железный рудник и Рудник им. III Интернационала.

На встречах с рабочими и служащими демонстрировались документальные фильмы «Алексей Стаханов» и «Сталинские соколы», показывалась передвижная фотовыставка «Города Страны Советов», проходили лекции об успехах индустриализации в СССР и международном положении, завкомы получили профсоюзную литературу. Катание на самолётах не состоялось: его пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий.