А вы знали? Внучки легендарного тагильского гидротехника Клементия Ушкова Елизавета и Надежда вели на Урале активную просветительскую деятельность, создавали библиотеки, школы и приюты

В начале апреля 1891 года на воротах бывших заводских конюшен, где проходили спектакли заводского любительского театра, появилось объявление, извещавшее публику о ближайшем спектакле и о том, что перед его началом на сцене театра выступит известная поэтесса из Екатеринбурга, Елизавета Гадмер. Фамилия была известна среди заводской интеллигенции: в те времена женщин-поэтесс на Урале почти не было, а стихи Гадмер периодически появлялись на страницах газет «Екатеринбургская неделя», «Уральский край» и «Уральская жизнь».

Выступление прошло с успехом. А когда кто-то из публики попросил Елизавету рассказать о себе, выяснилось, что она является внучкой демидовского гидротехника-самоучки Клементия Константиновича Ушкова и родной племянницей известного тагильского купца Михаила Ушкова, имевшего крепкий мукомольный и хлебный бизнес в Выйско-Никольской волости Нижнетагильского завода.

Елизавета Саввишна Ушкова — старшая дочь Саввы Клементьевича Ушкова, родилась 4 октября 1863 года. Окончила Екатеринбургскую женскую гимназию, после чего зарабатывала переводами с английского, французского и немецкого и частными уроками. Вела широкую общественную деятельность, популяризируя народные библиотеки. В 1891-м открыла приют для бедствующих женщин с детьми, в 1893–1896 годах организовала публичную библиотеку. Часть книжного фонда новой библиотеки Елизавета Саввишна пожертвовала публичной библиотеке имени Белинского. В 1879 году впервые опубликовала свои стихи в газете «Екатеринбургская неделя». Писала для ряда уральских газет и журналов под фамилиями Ушкова, Гадмер (девичья фамилия матери) и Голова (фамилия мужа). Всего выпустила четыре сборника стихов, сборник рассказов для детей и два сборника прозы — очерков и рассказов. Так же Елизавета Ушкова занималась переводами на русский язык пьес Джованьоли и Шиллера, адаптировала для театра роман Алексея Толстого «Князь Серебряный». В 1930 году написала автобиографическую повесть о семействе Ушковых. Ушла из жизни в 1934 году в Пятигорске.

Сестра поэтессы Елизаветы Гадмер — Надежда Саввишна Ушкова — родилась в 1865 году. После окончания гимназии преподавала в нескольких школах Екатеринбургского уезда. Выйдя замуж за молодого, деятельного инженера Николая Андреева, Надежда уехала вместе с ним в село Кошуки Туринского уезда, где отец мужа купил суконную фабрику. Здесь она создала приют дневного пребывания для детей работников фабрики, а затем организовала начальную школу, где преподавала практически все предметы. Так же младшая внучка Клементия Константиновича Ушкова создала сельскую библиотеку, при которой открыла курсы обучения работников фабрики чтению, счёту и письму. Для пополнения фондов своей библиотеки она продала дедовский дом в Нижнем Тагиле, который достался ей в качестве приданого.

Овдовев в 1892 году, Надежда Саввишна перебралась в Екатеринбург, где скромно жила на долю прибылей от суконной фабрики. В 1906 году она написала мемуары, в которых рассказала о судьбе отца — Саввы Клементьевича Ушкова. В 1908 году уехала вместе с сестрой в Липецк. Дочь Надежды Саввишны — Александра, после окончания Тобольского епархиального училища с 1889 по 1916 год руководила церковно-приходской школой в Туринском уезде, после чего переехала в Нижний Тагил к родственникам отца.