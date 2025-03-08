Купцы Андреевы. Часть 1

В апреле 1887 года Нижнетагильский посёлок облетела весть, взволновавшая местное купечество: в Тагил едет молодой тобольский купец Николай Яковлевич Андреев с целью открыть здесь магазин по продаже сукна какой-то особой выделки, которое, как говорили, лучше оренбургского и пользуется огромным спросом по обе стороны Уральских гор.

«А не сын ли это екатеринбургского откупщика и миллионщика Яшки Андреева, который заполонил весь край своим белым вином и настойками?», — гадали тагильские купцы и оказались правы.

Купец 2-й гильдии Яков Прохорович Андреев, совершенно позабытый ныне, а во второй половине XIX века — персона известная не только в Екатеринбурге и Пермской губернии, но также в Тюмени, Томске и других городах Западной Сибири. Столь широкую известность Яков Андреев приобрёл благодаря тому продукту, который ещё со времён царя Алексея Михайловича на Руси называли «белым вином», а в период подъёма купца Андреева уже именовали водкой.

Продукция завода Я. П. Андреева (сканирование ориг. этикетки / общ. достояние)

Уроженец Ирбитского завода Яков Андреев в купеческую среду попал во многом по воле случая. В 1860 году он поступил на службу к купцу 1-й гильдии Синицыну, который занимался в Екатеринбурге винным откупом. В 1861 году откупная система была отменена, и Синицын запустил винокуренный завод, а кроме того, открыл сеть кабаков в Екатеринбурге и некоторых других городах губернии. Управляться со всем этим хлопотным хозяйством купец поручил «доверенным лицам», одним из которых и стал Яков Андреев. По поручению хозяина он сначала вёл винную торговлю в Ирбите, а затем и в Екатеринбурге. Синицын неоднократно отмечал «искреннее усердие» Якова Прохоровича и частенько ставил его в пример наследникам, которые не горели особым желанием участвовать в водочном бизнесе отца. Андреев же регулярно «приводил в приятное изумление» своего работодателя, из месяца в месяц увеличивая продажи. В конце 60-х годов XIX столетия Андреев попытался начать собственное дело и открыл в Ирбите ренсковый погребок — магазин, где продавали виноградные вина. Доход от нового заведения был небольшим, и развивать свой бизнес Андреев не спешил.

Ситуация изменилась после смерти купца Синицына. По воспоминаниям современников, виноторговец имел скверный характер, который на склоне лет становился только хуже. Оказалось, что Синицын умудрился рассориться почти со всеми своими детьми и родственниками, и так серьёзно, что в своём завещании определил им доли наследства по сто рублей каждому, сопроводив свою последнюю волю язвительным напутствием. Небольшая часть денег была завещана богадельням Рязанской губернии, откуда купец был родом, а сеть кабаков, склады в Тюмени, Томске и Перми и водочный завод в Екатеринбурге он завещал своим приказчикам «за верную службу и по заслугам». Якову Прохоровичу достался самый большой кусок наследства — водочный завод, девять кабаков (четыре в Екатеринбурге, два в Перми и три в Тюмени) и склад в Тюмени. Наследники обжаловали завещание в суде, но практически ничего не добились.

В 1870 году Яков Прохорович стал полноправным хозяином водочного завода в Екатеринбурге и сети торговых заведений. Первым делом Андреев сменил сословный статус, став «ирбитским 2-й гильдии купцом» после чего сразу взялся за расширение своего предприятия. В том же 1870 году он взял в аренду участок земли близ деревни Обуховой Камышловского уезда Пермской губернии, на котором заложил Калиновский винокуренный завод, который через три года вступил в строй.

Продукция завода Я. П. Андреева (сканирование ориг. этикетки / общ. достояние)

Следующим шагом в борьбе с конкурентами был союз с екатеринбургским купцом 1-й гильдии Рожновым, который имел собственный спиртовой завод и разветвленную сеть торговых точек. Этот союз позволил Андрееву закрепиться на рынке сбыта винно-водочной продукции и обойти многочисленных конкурентов.

В Нижнетагильский посёлок Яков Прохорович со своим хмельным товаром «зашёл» благодаря протекции известного тагильского торговца «красным товаром» Евграфа Тимофеевича Копылова, который свёл Андреева со своими приятелями, владельцами небольших магазинов и мелочных лавок. Демпинговать на тагильском рынке Яков Андреев не стал, но его водка и горькие настойки были самыми «разнокалиберными» — от четвертной бутыли до шкалика, что и привлекало покупателей самого разного достатка.

Впрочем, Андреев понимал, что долго почивать на лаврах ему не дадут. В Екатеринбурге набирал силу Альфонс Фомич Поклевский-Козелл, разворачивали торговлю дешёвым вином купцы Павел Дмитриевич Дягилев (дед известного русского театрального деятеля Сергея Дягилева) и Михаил Гаврилович Сведомский. И деятельный Яков Прохорович решил начать новое дело, которое, по его мнению, могло существенно укрепить финансовое положение его «империи». В 1877 году он открыл в Екатеринбурге «банкирскую контору», при которой была организована ссудная касса. Правда, в тот момент основной капитал Андреевского банка не превышал 50 тысяч рублей. Однако новая затея начала приносить стабильный доход. За 10 лет Андрееву удалось превратить контору в одно из лучших частных кредитно-финансовых заведений Урала. Филиал в Тюмени, открытый купцом Андреевым в начале 80-х годов XIX столетия ещё больше укрепил и финансовое состояние Якова Прохоровича, и его репутацию в деловых кругах Урала и Сибири. В этот же период купец построил на Вознесенской улице большой каменный дом с двумя флигелями и надворными постройками.

До купца Я. П. Андреева (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.uralweb.ru/albums/fotos/o/212/2120640503d998c9bd91fc87b3cf4bea.jpg)

В подвале главного жилого дома усадьбы находился «ренсковый погреб» — заведение для розничной торговли виноградными винами. Торговля шла исключительно на вынос, что привлекало добропорядочную публику. Немного позднее в андреевском «ренсковом погребе» стали торговать и бакалеей, что давало неплохую дополнительную прибыль. В 1914 году, после начала Первой мировой войны царским указом, все ренсковые погреба, наряду с кабаками были повсеместно закрыты. Андреевский же продолжал работать: с прилавков просто убрали водку и вино. Управляла домом супруга Якова Прохоровича — Дарья Ильинична Андреева. В 1919-м дом был реквизирован и впоследствии перестроен в коммуналку.

Постепенно Андреев начал привлекать к ведению дел своих сыновей: Вячеслава, Николая, Петра и Семёна. Первым в отцовский бизнес вошёл старший сын Вячеслав Яковлевич. И хотя в младые годы Вячеслав тяготел к наукам и собирался поступать в Томский университет, но коммерческая деятельность быстро увлекла его. Первое время он работал управляющим отцовскими магазинами, а в 1886 году начал собственную торговлю, открыв «винно-колониальный» магазин, где наряду с вином и водкой торговал заморскими специями, икрой и сёмгой. После смерти Якова Прохоровича Вячеслав потихоньку свернул торговлю вином и водкой в своих магазинах, а прилавки наполнил русскими и швейцарскими сырами, всевозможными ветчинами и колбасами, балыками мясными и рыбными.

История вхождения в семейное дело второго сына Якова Прохоровича, Николая, более содержательна и интересна. Родившийся в 1857 году Николай был любимчиком у отца, и именно в нём Андреев-старший видел главного продолжателя своего прибыльного бизнеса.

Но у Николая был иной взгляд на своё будущее. Ещё учась в первом классе гимназии, он сообщил отцу о своих планах на ближайшие годы: окончить гимназию и поступить в Санкт-Петербургский университет. Дальше — больше. Якова Прохоровича чуть удар не хватил, когда ему сообщили, что любимый сын исключен из пятого класса гимназии за участие в политических беспорядках. Купцу Андрееву пришлось приложить немало усилий, чтобы замять скандал и вернуть сына в гимназию.

По окончании гимназии Николай тайком от отца уехал в Санкт-Петербург, поступил в Технологический институт и самостоятельно, без какой-либо материальной поддержки семьи, окончил его. Но климат Северной Пальмиры оказался губительным для молодого организма. Николай заболел и оказался в очень сложном положении. Тогда один из преподавателей института сообщил Якову Прохоровичу о бедственном положении сына. Купец бросил все дела и помчался в Петербург.