В поисках захоронения владельца нижнетагильских заводов Никиты Акинфиевича Демидова

Персона младшего сына «грозного» Акинфия Демидова интересна и противоречива. Никита Акинфиевич был первым, кто стал развивать в Нижнем Тагиле не только литейное производство, но и культуру. Он начал отправлять талантливых крепостных учиться в Санкт-Петербург, Москву и даже за рубеж, внедрять на своих заводах изобретения местных мастеров и перенимать опыт у других заводчиков. Он первым обратил внимание на необходимость подготовки кадров на местах. При Никите начали развиваться тагильские ремёсла, а заводы достигли небывалой доселе выработки чугуна и сортового железа. Жизнеописанием Никиты Акинфиевича занимались историки Москвы и Санкт-Петербурга, Перми и Нижнего Тагила, и большинство фактов его жизни широко известны. Мы тоже не раз рассказывали о них в нашей рубрике. Но есть в истории Никиты Акинфиевича Демидова и загадочный факт. Связан он с одной из тайн заводчика — исчезновением его захоронения.
Известно, что Демидовых хоронили там, где они просили, согласно их последней воле, указанной в завещании. Похоронить себя в Туле завещали Никита Демидович Демидов (Антюфеев) и его любимый сын Акинфий Никитич. Прокофий Акинфиевич, его жена и многие потомки выбрали местом своего последнего пристанища кладбище Донского монастыря. Анатолий Николаевич Демидов завещал похоронить его рядом с матерью Елизаветой Строгановой. В «родовой усыпальнице» (в склепе под Выйско-Никольской церковью) были похоронены Николай Никитич Демидов и его внук Павел Павлович. И лишь место последнего пристанища Никиты Акинфиевича долгое время оставалось неустановленным. Виной тому были завещания, составленные заводовладельцем при жизни. В одном из них он просил похоронить себя рядом с отцом и дедом в Туле, во втором — в ограде Входо-Иерусалимской церкви, которую он построил в Нижнетагильском заводе, в третьем — вместе со своей любимой женой Александрой Евтихиевной. В 40-х годах ХХ века на волне интереса к отечественной истории было установлено, что Никита Акинфиевич был похоронен в склепе церкви Святителя Петра, рядом со своей усадьбой в селе Петровском-Алабино Нарофоминского района Московской области.
Но в начале 1960-х годов выяснилось, что церковь, как и вся усадьба, разрушена, а склеп под ней пуст. Архивы Нарофоминского района были уничтожены в 1941-м, а сохранившиеся в центральных архивах документы указывали, что в 1930-х годах храм был разорён и передан под склад местному заводу, усадьбу власти трижды пытались взорвать, нанеся ей непоправимый ущерб. В итоге усадьба, церковь и захоронение Никиты Акинфиевича Демидова были официально объявлены «безвозвратно утраченными».
Казалось бы, в истории Никиты-младшего можно было поставить точку. Но в начале 2000-х годов двое уральцев решили возобновить поиски захоронения знаменитого заводчика. Первым предложение о поиске останков младшего Акинфиевича высказал краевед, этнограф и энтузиаст развития уральских народных промыслов Александр Георгиевич Назаров. Его активно поддержал краевед-любитель, тагильский предприниматель Леонид Васильевич Демидов.
Александр Георгиевич Назаров (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-10.userapi.com/impg/m0lvAt_uGkF1pglg_0aouVjdXTn9K2dx9cW4eA/kUlwnXWe-1I.jpg)
Леонид Васильевич Демидов (фото: Л. Демидов / с разрешения автора)
Конечной целью поисков уральских энтузиастов был перенос останков Никиты Акинфиевича в Нижний Тагил и захоронение их в городе, для развития которого заводчик сделал очень много. Но прежде надо было найти сами останки. Замысел Александра Назарова и Леонида Демидова многим показался утопией и не нашёл поддержки у властей Нижнего Тагила. Тогда энтузиасты решили действовать сами.
«Мы собрали практически все доступные материалы о личности Никиты Акинфиевича, его жены и детей, их жизни и делах. В том числе сведения о месте их захоронения. Проанализировав все имеющиеся в нашем распоряжении факты, мы пришли к выводу, что останки Никиты Акинфиевича Демидова, его супруги Александры Евтихиевны и их дочери Екатерины Никитичны Львовой могут до сих пор находиться под алтарём церкви Святителя Петра в Петровском-Алабино. И мы решили начать поиски уже не в архивах, а на месте», — рассказывал Леонид Васильевич Демидов.
В конце октября 2013 года Александр Назаров и Леонид Демидов выехали в Подмосковье, чтобы осмотреть место захоронения Никиты Акинфиевича, побеседовать с местными жителями и оценить объём предстоящих работ.
«Уже по прибытии на место нам стало понятно, с чем придётся иметь дело. Церковь, под алтарём которой находится склеп, была в ужасном состоянии. В 1930-х годах советские управленцы хотели разобрать храм и усадьбу эксплуататора трудового народа Демидова, а кирпич и другие материалы пустить на строительство колхозных объектов», — вспоминает Леонид Васильевич.
Разрушить демидовскую усадьбу полностью помешали репрессии. «Рационализаторов» из алабинского сельсовета почти в полном составе «бдительный товарищ Берия» отправил валить лес по статьям 109, 127 и 128 УК РСФСР. Однако ущерб, нанесённый усадьбе и храму, уже был огромен. Позднее церковь Святителя Петра была признана памятником архитектуры, о чём по сей день свидетельствуют таблички на здании.
В селе Петровском уральцы встретились с отцом Алексием, настоятелем Покровской церкви. Он с пониманием отнёсся к их инициативе и выразил готовность помогать во всём по мере сил. Настоятель рассказал всё, что ему было известно о захоронении Демидовых от предшественника — протоиерея Александра Сложеникина, показал руины храма и подробно рассказал гостям о том, что и где находилось в разрушенной церкви в её лучшие времена.
Александр Назаров и отец Алексий у церкви Святителя Петра (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)
Александр Назаров и отец Алексий у церкви Святителя Петра (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)
Александр Назаров и отец Алексий у склепа Демидовых (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)
Склеп, где были похоронены Никита Акинфиевич, его жена и их старшая дочь, находился под алтарём храма. После того как при Советах имущество церкви было конфисковано, а само здание храма стало беспризорным, в своде склепа появилось отверстие. Оставалось лишь гадать, было ли это следствием падения на свод склепа части купола храма либо же это сделали вандалы или «чёрные копатели», искавшие в старых захоронениях сокровища.
С разорением склепов в Нижнем Тагиле столкнулись ещё в 1960-х, когда под разрушенной Выйско-Никольской церковью был найден разграбленный склеп усыпальницы Демидовых. Тогда очевидцы рассказывали, что в склеп жители Выи наведывались не только в поисках драгоценностей, но и в надежде найти что-нибудь, что могло бы пригодиться в хозяйстве. Например, свинец, которым были обшиты гробы, был растащен для изготовления дроби и рыбацких грузил.
Через отверстие в своде склепа исследователи проникли внутрь. Помещение оказалось так сильно замусоренным, что на его расчистку потребовалось бы несколько дней.
Приближающиеся холода заставили исследователей приостановить поиски.
«Мы пришли к мнению, что поиски нужно продолжать. Перво-наперво необходимо было очистить место поиска от мусора и обломков. Отец Алексий сказал, что есть возможность договориться с воинской частью Таманской дивизии, располагавшейся вблизи. Мы оставили ему денег на текущие расходы и уехали домой. А уже через две с половиной недели настоятель сообщил, что в склепе наведён порядок. Кроме того, по нашей просьбе в полу склепа солдаты выкопали пробный шурф глубиной около полуметра, который пригодился бы для наших дальнейших изысканий», — рассказывал Леонид Демидов.
Военнослужащие Таманской дивизии за уборкой склепа (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)
Военнослужащие Таманской дивизии за уборкой склепа (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)
Тем временем Александр и Леонид обратились в Институт геофизики им. Булашевича Уральского отделения РАН, научные сотрудники которого могли провести георадарное обследование склепа, что помогло бы установить точное место захоронения. В то же время глава Нижнего Тагила обратился с письмом в Институт археологии Московской области с просьбой о проведении раскопок. В 2014 году, как только установилась подходящая для полевых работ погода, в Алабино выехали сотрудники Института геофизики с комплектом импортной аппаратуры GSSI SIR-3000. Учёным предстояло произвести георадарную съёмку на площади 10 квадратных метров.
Результаты георадарной съёмки показали, что на глубинах от полуметра до 1,7 метра находится большое скопление объектов различной величины, отличающихся по своим свойствам и природе от окружающего грунта. По мнению учёных, это могли быть как фрагменты останков Демидовых, так и части погребальной одежды усопших, гробов и обрядовых предметов.
Результаты георадарной съёмки в графическом виде (фото: Л. Демидов, 2014 г. / с разрешения автора)
Результаты георадарной съёмки в графическом виде (фото: Л. Демидов, 2014 г. / с разрешения автора)
Раскопки было решено начать в 2015 году, но изменившаяся экономическая ситуация в стране заставила Назарова и Демидова приостановить поиски: финансировать экспедицию самостоятельно они уже не могли. Тем не менее результаты георадарных работ вселили надежду на то, что останки Никиты Акинфиевича Демидова всё-таки будут найдены. Кроме того, Институт археологии Московской области дал согласие на проведение раскопок, было достигнуто взаимопонимание с руководством предприятия собственника участка, где находятся руины храма, инициативу поддержали и представители церкви, и многие местные жители.
Даже если предположить, что захоронение было вскрыто вандалами, вряд ли они трогали сами останки: тех, кто вскрывает старые могилы, интересуют только ценности. В то же время уважительное отношение к праху умерших является одной из крепких традиций христианства, а умышленное разрушение или перемещение останков связано с массой примет и поверий.
Впервые об этой необычной истории в Нижнем Тагиле узнали в 2016 году. Но какой-либо реакции от властей города так и не последовало.
(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»