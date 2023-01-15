В поисках захоронения владельца нижнетагильских заводов Никиты Акинфиевича Демидова

Персона младшего сына «грозного» Акинфия Демидова интересна и противоречива. Никита Акинфиевич был первым, кто стал развивать в Нижнем Тагиле не только литейное производство, но и культуру. Он начал отправлять талантливых крепостных учиться в Санкт-Петербург, Москву и даже за рубеж, внедрять на своих заводах изобретения местных мастеров и перенимать опыт у других заводчиков. Он первым обратил внимание на необходимость подготовки кадров на местах. При Никите начали развиваться тагильские ремёсла, а заводы достигли небывалой доселе выработки чугуна и сортового железа. Жизнеописанием Никиты Акинфиевича занимались историки Москвы и Санкт-Петербурга, Перми и Нижнего Тагила, и большинство фактов его жизни широко известны. Мы тоже не раз рассказывали о них в нашей рубрике. Но есть в истории Никиты Акинфиевича Демидова и загадочный факт. Связан он с одной из тайн заводчика — исчезновением его захоронения.

Известно, что Демидовых хоронили там, где они просили, согласно их последней воле, указанной в завещании. Похоронить себя в Туле завещали Никита Демидович Демидов (Антюфеев) и его любимый сын Акинфий Никитич. Прокофий Акинфиевич, его жена и многие потомки выбрали местом своего последнего пристанища кладбище Донского монастыря. Анатолий Николаевич Демидов завещал похоронить его рядом с матерью Елизаветой Строгановой. В «родовой усыпальнице» (в склепе под Выйско-Никольской церковью) были похоронены Николай Никитич Демидов и его внук Павел Павлович. И лишь место последнего пристанища Никиты Акинфиевича долгое время оставалось неустановленным. Виной тому были завещания, составленные заводовладельцем при жизни. В одном из них он просил похоронить себя рядом с отцом и дедом в Туле, во втором — в ограде Входо-Иерусалимской церкви, которую он построил в Нижнетагильском заводе, в третьем — вместе со своей любимой женой Александрой Евтихиевной. В 40-х годах ХХ века на волне интереса к отечественной истории было установлено, что Никита Акинфиевич был похоронен в склепе церкви Святителя Петра, рядом со своей усадьбой в селе Петровском-Алабино Нарофоминского района Московской области.



Усадьба Н. А. Демидова в Петровском (фото неизв. автора, 1910–1914 гг. / общ. достояние)



Но в начале 1960-х годов выяснилось, что церковь, как и вся усадьба, разрушена, а склеп под ней пуст. Архивы Нарофоминского района были уничтожены в 1941-м, а сохранившиеся в центральных архивах документы указывали, что в 1930-х годах храм был разорён и передан под склад местному заводу, усадьбу власти трижды пытались взорвать, нанеся ей непоправимый ущерб. В итоге усадьба, церковь и захоронение Никиты Акинфиевича Демидова были официально объявлены «безвозвратно утраченными».

Казалось бы, в истории Никиты-младшего можно было поставить точку. Но в начале 2000-х годов двое уральцев решили возобновить поиски захоронения знаменитого заводчика. Первым предложение о поиске останков младшего Акинфиевича высказал краевед, этнограф и энтузиаст развития уральских народных промыслов Александр Георгиевич Назаров. Его активно поддержал краевед-любитель, тагильский предприниматель Леонид Васильевич Демидов.

Александр Георгиевич Назаров (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://sun9-10.userapi.com/impg/m0lvAt_uGkF1pglg_0aouVjdXTn9K2dx9cW4eA/kUlwnXWe-1I.jpg) Леонид Васильевич Демидов (фото: Л. Демидов / с разрешения автора)

Конечной целью поисков уральских энтузиастов был перенос останков Никиты Акинфиевича в Нижний Тагил и захоронение их в городе, для развития которого заводчик сделал очень много. Но прежде надо было найти сами останки. Замысел Александра Назарова и Леонида Демидова многим показался утопией и не нашёл поддержки у властей Нижнего Тагила. Тогда энтузиасты решили действовать сами.

«Мы собрали практически все доступные материалы о личности Никиты Акинфиевича, его жены и детей, их жизни и делах. В том числе сведения о месте их захоронения. Проанализировав все имеющиеся в нашем распоряжении факты, мы пришли к выводу, что останки Никиты Акинфиевича Демидова, его супруги Александры Евтихиевны и их дочери Екатерины Никитичны Львовой могут до сих пор находиться под алтарём церкви Святителя Петра в Петровском-Алабино. И мы решили начать поиски уже не в архивах, а на месте», — рассказывал Леонид Васильевич Демидов.

В конце октября 2013 года Александр Назаров и Леонид Демидов выехали в Подмосковье, чтобы осмотреть место захоронения Никиты Акинфиевича, побеседовать с местными жителями и оценить объём предстоящих работ.

«Уже по прибытии на место нам стало понятно, с чем придётся иметь дело. Церковь, под алтарём которой находится склеп, была в ужасном состоянии. В 1930-х годах советские управленцы хотели разобрать храм и усадьбу эксплуататора трудового народа Демидова, а кирпич и другие материалы пустить на строительство колхозных объектов», — вспоминает Леонид Васильевич.



Церковь Святителя Петра (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)



Разрушить демидовскую усадьбу полностью помешали репрессии. «Рационализаторов» из алабинского сельсовета почти в полном составе «бдительный товарищ Берия» отправил валить лес по статьям 109, 127 и 128 УК РСФСР. Однако ущерб, нанесённый усадьбе и храму, уже был огромен. Позднее церковь Святителя Петра была признана памятником архитектуры, о чём по сей день свидетельствуют таблички на здании.



Церковь Святителя Петра (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)



В селе Петровском уральцы встретились с отцом Алексием, настоятелем Покровской церкви. Он с пониманием отнёсся к их инициативе и выразил готовность помогать во всём по мере сил. Настоятель рассказал всё, что ему было известно о захоронении Демидовых от предшественника — протоиерея Александра Сложеникина, показал руины храма и подробно рассказал гостям о том, что и где находилось в разрушенной церкви в её лучшие времена.

Александр Назаров и отец Алексий у церкви Святителя Петра (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора) Александр Назаров и отец Алексий у церкви Святителя Петра (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора) Александр Назаров и отец Алексий у склепа Демидовых (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)

Склеп, где были похоронены Никита Акинфиевич, его жена и их старшая дочь, находился под алтарём храма. После того как при Советах имущество церкви было конфисковано, а само здание храма стало беспризорным, в своде склепа появилось отверстие. Оставалось лишь гадать, было ли это следствием падения на свод склепа части купола храма либо же это сделали вандалы или «чёрные копатели», искавшие в старых захоронениях сокровища.



Место алтаря храма и пролом в своде склепа (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)



С разорением склепов в Нижнем Тагиле столкнулись ещё в 1960-х, когда под разрушенной Выйско-Никольской церковью был найден разграбленный склеп усыпальницы Демидовых. Тогда очевидцы рассказывали, что в склеп жители Выи наведывались не только в поисках драгоценностей, но и в надежде найти что-нибудь, что могло бы пригодиться в хозяйстве. Например, свинец, которым были обшиты гробы, был растащен для изготовления дроби и рыбацких грузил.

Через отверстие в своде склепа исследователи проникли внутрь. Помещение оказалось так сильно замусоренным, что на его расчистку потребовалось бы несколько дней.



Внутри склепа (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)



Приближающиеся холода заставили исследователей приостановить поиски.

«Мы пришли к мнению, что поиски нужно продолжать. Перво-наперво необходимо было очистить место поиска от мусора и обломков. Отец Алексий сказал, что есть возможность договориться с воинской частью Таманской дивизии, располагавшейся вблизи. Мы оставили ему денег на текущие расходы и уехали домой. А уже через две с половиной недели настоятель сообщил, что в склепе наведён порядок. Кроме того, по нашей просьбе в полу склепа солдаты выкопали пробный шурф глубиной около полуметра, который пригодился бы для наших дальнейших изысканий», — рассказывал Леонид Демидов.

Военнослужащие Таманской дивизии за уборкой склепа (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора) Военнослужащие Таманской дивизии за уборкой склепа (фото: Л. Демидов, 2013 г. / с разрешения автора)

Тем временем Александр и Леонид обратились в Институт геофизики им. Булашевича Уральского отделения РАН, научные сотрудники которого могли провести георадарное обследование склепа, что помогло бы установить точное место захоронения. В то же время глава Нижнего Тагила обратился с письмом в Институт археологии Московской области с просьбой о проведении раскопок. В 2014 году, как только установилась подходящая для полевых работ погода, в Алабино выехали сотрудники Института геофизики с комплектом импортной аппаратуры GSSI SIR-3000. Учёным предстояло произвести георадарную съёмку на площади 10 квадратных метров.



Место проведения георадарных исследований (фото: Л. Демидов, 2014 г. / с разрешения автора)



Результаты георадарной съёмки показали, что на глубинах от полуметра до 1,7 метра находится большое скопление объектов различной величины, отличающихся по своим свойствам и природе от окружающего грунта. По мнению учёных, это могли быть как фрагменты останков Демидовых, так и части погребальной одежды усопших, гробов и обрядовых предметов.

Результаты георадарной съёмки в графическом виде (фото: Л. Демидов, 2014 г. / с разрешения автора) Результаты георадарной съёмки в графическом виде (фото: Л. Демидов, 2014 г. / с разрешения автора)

Раскопки было решено начать в 2015 году, но изменившаяся экономическая ситуация в стране заставила Назарова и Демидова приостановить поиски: финансировать экспедицию самостоятельно они уже не могли. Тем не менее результаты георадарных работ вселили надежду на то, что останки Никиты Акинфиевича Демидова всё-таки будут найдены. Кроме того, Институт археологии Московской области дал согласие на проведение раскопок, было достигнуто взаимопонимание с руководством предприятия собственника участка, где находятся руины храма, инициативу поддержали и представители церкви, и многие местные жители.

Даже если предположить, что захоронение было вскрыто вандалами, вряд ли они трогали сами останки: тех, кто вскрывает старые могилы, интересуют только ценности. В то же время уважительное отношение к праху умерших является одной из крепких традиций христианства, а умышленное разрушение или перемещение останков связано с массой примет и поверий.



Вход в склеп храма Святителя Петра (фото: Л. Демидов, 2014 г. / с разрешения автора)



Впервые об этой необычной истории в Нижнем Тагиле узнали в 2016 году. Но какой-либо реакции от властей города так и не последовало.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»