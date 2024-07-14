Горы Нижнего Тагила. Часть 4

В 1960-х годах прошлого столетия тагильчане стали всё чаще и чаще обращать внимание на гору Белую (715,5 м), входящую в горный массив, который называют «Весёлыми горами» или «Весёлками». Название это вошло в обиход от архангелогородских старообрядцев, которые в XVII – XVIII веках уходили на Средний Урал, спасаясь от преследования сторонников патриарха Никона. В их лексиконе слово «весёлый» является синонимом слов, как «пёстрый» и «цветастый». И стоит взглянуть на весёлогорскую гряду осенью, когда склоны гор, поросшие смешанным лесом, начинают пестреть разными цветами, от светло-жёлтого до багрового, сразу становится понятно, откуда взялось такое название.

Белая, без сомнения, самая известная гора всего массива. Впервые её описал в своих дневниках немецкий учёный и естествоиспытатель на русской службе Пётр Симон Паллас в 1770 году, когда он путешествовал по Уралу и Сибири. «Гора по юго-восточную сторону Уральского хребта по причине крутых известковых слоев именуется Белый камень. Сбирающиеся у её вершины туманы и облака, обыкновенно, предвещают дождь и мокрую погоду. Уральский хребет в сих местах узок и весьма высок».

В начале XIX века название Белый камень полностью исчезает из обихода жителей окрестных сёл и деревень, и местные жители объясняют происхождение названия горы тем, что её вершина и склоны покрыты снегом до поздней весны.

Гора Белая (фото Дмитрия Карпунина, 2015 г. / с разрешения автора)

В 1829 году высоту Белой впервые измерили в ходе экспедиции другого немецкого ученого — Александра Гумбольдта, который спустя год опубликовал отчёт в «Горном журнале» о подъёме на Белую гору и работах на ней. Любопытно, что Гумбольдт очень подробно описывает флору и фауну Белой и её окрестностей, из чего следует, что в первой половине XIX века склоны горы и её подножье населяли волки, зайцы, лисы, медведи, а в воздухе царили скопы, канюки и орлы-могильники. С особой теплотой вспоминал гору Белую и художник Василий Егорович Раёв, приглашённый на Урал Демидовыми для того, чтобы запечатлеть на полотнах все заводы округа. В своих воспоминаниях Раёв отмечал, что в 1837 году поднимался на гору со своими спутниками на пикник, и несколько часов любовался открывающимися с вершины видами.

Н. М. Алексеев-Сыромянский. Портрет художника В. Е. Раёва (общественное достояние)

До начала 2000-х годов на горе Белой имелось две достопримечательности: бетонный репер, поставленный в самой высокой точке, и подъёмник для любителей горнолыжного спорта, который появился на западном склоне горы в 1960-х годах. Позднее, в перечень маршрутов выходного дня городского турагентства «Спутник» был включён подъём на Белую гору со стороны посёлка Уралец. Маршрут был очень популярен, как у взрослых любителей туризма, так и у школьников. Впрочем, если говорить о Белой, как о туристическом и горнолыжном центре, то в этом качестве гора известна с 1963 года. А в 1977 и 1980 годах на Белой проходили этапы чемпионата СССР Всесоюзных сельских игр. В соревнованиях принимали участие прославленные советские спортсмены — четырёхкратные Олимпийские чемпионки и пятикратные чемпионки мира Галина Кулакова и Раиса Сметанина, и Олимпийский чемпион Лейк-Плэсида Владимир Барнашов. В перестроечный период и «лихие 90-е», популярность горы Белой существенно упала, но в 2005 году здесь началось строительство современного спортивно-развлекательного комплекса, действующего и сейчас.

Впрочем, гора Белая, это не только спорт и красивые виды, открывающиеся с её вершин, но и водораздел, распределяющий талые и дождевые воды по бассейнам рек Тагил и Чусовая. Строго говоря, весь массив Весёлых гор выполняет эту важнейшую функцию. Именно Весёлые горы «отвечают» за наполнение водой Черноисточинского пруда, рек Шайтанка, Мартьян, Межевая Утка, Аблей, Тагил.

В состав «Весёлок» принято включать 17 гор. Кроме известной нам Белой, это горы Поперечная (617 м), Широкая (747 м), Кирюшкин Камень (644 м), Острая (697 м), Билимбай (723 м), Дикая (720 м), Голая (738 м), Сухарная (620 м), Сутук (699 м), Долгая (654 м), Оборотная (697 м), Два Брата (549 м), Осиновая (591 м), Опахнин Камень (501 м), Егорова Каменка (457 м) и Старик Камень (757 м). На самом деле их больше, но часть гор не попадают в этот перечень из-за того, что не имеют названия.

Весёлые горы на электронной ландшафтной карте (Ураловед / фрагмент изображения) (https://uraloved.ru) Весёлые горы на электронной ландшафтной карте (Ураловед / фрагмент изображения) (https://uraloved.ru)

У туристов наибольшей популярностью пользуется гора Старик Камень. О происхождении названия горы существуют несколько версий. Но наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что «Старик Камень» это дословный перевод с мансийского имени горы «Нер-Ойка». Склоны Старик Камня покрыты преимущественно хвойным редколесьем — можжевельник, ель, кедр, а его вершина представляет собой каменистый обрывистый гребень, протянувшийся почти на 300 метров. Виды, открывающиеся с вершины горы, заставляют туристов задерживаться здесь надолго.

Гора Старик Камень (фото Дмитрия Карпунина / с разрешения автора)

Следует отметить, что с 1983 года гора Старик-камень площадью в 1657 гектар является особо охраняемой территорией Свердловской области, государственным ландшафтным заказником.

Менее привлекают любителей пешего туризма горы Дикая, Оборотная и Голая. В основном из-за обилия курумника, которым усыпаны склоны этих гор. Вообще-то, курумник встречается на всех Весёлых горах, где-то его больше, где-то меньше. Хождение по курумнику довольно сильно утомляет путешественника, а покрытый мхом или лишайником он может быть даже опасен особенно в ненастную, дождливую погоду, на таких камнях легко поскользнуться, а их острые края могут стать причиной травмы.

Курумник на склоне Старик Камня (фото Дмитрия Карпунина / с разрешения автора)

Гора Дикая своё название получила в первой половине XIX столетия из-за обилия дикого зверя. Справедливости ради надо отметить, что и в наше время в лесах Дикой горы можно встретить и лис, и волков, и медведей. Перспектива встречи с косолапыми хозяевами лесов пугает туристов, поэтому на Дикую стараются не ходить.

Ещё менее популярна у туристов гора Оборотная, которая находится к юго-западу от Дикой. Подъём на Оборотную затруднён обилием бурелома и крупного курумника, преодоление которых отнимает много сил. Наибольшее число туристов, которые поднимались или пытались подняться на гору, зафиксировано в 2015 – 2017 годах, после того, как житель Екатеринбурга Владимир Рыкшин обнаружил на склоне горы разбившийся военно-транспортный самолёт Ли-2 и останки экипажа. Среди личных вещей экипажа был найден чудом сохранившийся Орден Ленина, по номеру которого удалось выяснить, что он принадлежал директору Воронежского авиационного завода № 18 Матвею Борисовичу Шенкману.

Директор авиационного завода № 18 М. Б. Шенкман (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://dailystorm.ru/media/images/2018/12/18/b767c9d0-c9c1-4a78-974c-f96992120ee3.jpg)

Поисковые мероприятия, в которых принимал участие и тагильский поисковый отряд «Соболь», длились почти два года, и постепенно стала ясна картина трагедии. Летом 1941 года ВАЗ №18 был эвакуирован в Куйбышев (ныне, Самара), где продолжилось производство самолётов-штурмовиков Ил-2. Производственные мощности в Куйбышеве не позволяли быстро наращивать выпуск самолётов. ГКО СССР принял решение разместить линию по выпуску бронекорпусов штурмовиков на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. 12 мая 1942 года Шенкман вылетел из Куйбышева в Нижний Тагил для того, чтобы на месте решить рабочие вопросы. После того, как самолёт миновал Красноуфимск, погода испортилась. В условия плохой видимости и низкой облачности экипаж потерял ориентировку и врезался в склон горы Оборотной. Погибли директор завода Матвей Борисович Шенкман, заместитель главного инженера завода Лев Ефремович Львов, пилоты Иван Михайлович Скороходов и Алексей Витальевич Шмырев, бортмеханик Алексей Янович Лилиенталь и бортрадист Виктор Георгиевич Завязкин.

Несмотря на удалённость от Нижнего Тагила, в XIX веке и начале ХХ столетия Весёлые горы чаще всего упоминаются именно в связи с нашим городом. Связано это с многолетней борьбой властей и православной церкви со старообрядцами и с тем, что Нижнетагильский завод являлся «столицей» демидовских владений на Урале, где было много сторонников старой веры. Действительно, проблема старообрядческих общин беспокоила официальные власти едва ли не с самого начала освоения Среднего Урала русскими переселенцами. Преследование староверов и репрессии в их отношении продолжались до выхода Высочайшего Указа «Об укреплении начал веротерпимости» от апреля 1905 года, вынуждали раскольников и их проповедников уходить в глубокое подполье, проводить свои молебны и проповеди в труднодоступных и отдалённых от заводов местах.

Одним из таких мест были Весёлые горы, где в первой трети XVIII века появились старообрядческие скиты. Уже в начале XIX столетия в непроходимых лесах, окружающих горы, образовался целый комплекс старообрядческих скитов, захоронений почитаемых скитников и возникла традиция паломничества к этим местам. Вышеупомянутый указ, изданный императором Николаем II, сохранял неравноправное положение «инославных и иноверных вероисповеданий» по сравнению с господствующей православной российской церковью, обладавшей исключительным правом религиозной проповеди, правом на духовную цензуру, на полицейскую поддержку миссионерской деятельности. Многие ограничения в отношении старообрядцев, действовавшие до Указа, так же не были упразднены. Например, староверам не разрешалось проводить проповеди и молебны в пределах городов, заводских посёлков и крупных сёл, запрещалось строительство «моленных», если число «душ мужеского пола» общины было менее 600 человек, запрещалось издавать и распространять старообрядческую литературу в городах и заводских посёлках и так далее.

Старообрядцы на молении в лесах у горы Старик Камень

(фото неизв. автора 1908-1910 гг. / общ. достояние)

Поэтому паломничества староверов к могилам почитаемых старцев продолжались аж до 20-30-х годов ХХ века. Иногда число паломников достигало нескольких тысяч человек.

Вот, что писала газета «Пермские губернские ведомости» в 1909 году: «Весёлые Горы, что в 20и верстах от Н-Тагильского завода, издавна пользуются среди старообрядцев разных сект и толков большой известностью, как места упокоения особенно чтимых среди старообрядческого мира иноков — Максима, Павла, Гермона и Григория. В течении почти круглого года сюда наблюдается паломничество старообрядцев, причём только за летние месяцы здесь перебывает от 10 до 15 тысяч паломников с Урала, Зауралья, Сибири и других местностей России. Наибольший наплыв паломников наблюдается к 29 июня, дню памяти инока Павла».

В советское время почти все старообрядческие святыни были разорены и уничтожены. Часть из них была восстановлена только в постперестроечный период они и до сих пор содержатся в порядке приверженцами «старого обряда», хотя нынче имеют скорее мемориальное значение.

Говоря о самых известных горах, расположенных в окрестностях Нижнего Тагила, нельзя не упомянуть Синие горы, которые находятся примерно в 27 километрах от города, близ посёлка Синегорский. Горы, самая верхняя точка которых находится в 600 метрах над уровнем моря, в 70-80-х годах прошлого века были невероятно популярны у любителей активного отдыха. Скальные останцы Синих гор действительно очень красивы в любое время года и даже в любую погоду, а близость к посёлку Синегорский (всего два километра) сводит к минимуму подготовку к восхождению. Многие вершины имеют имена, например, Кораблик, Столб, Каменные Ворота и другие.

Кораблик - скальные останцы Синих гор (фото Игоря Яковлева, 2018 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://nashural.ru/assets/uploads/skala-korablik11.jpg)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».