Тагил монументальный. Владимир Павленко — автор последнего городского памятника советской эпохи 

Есть в нашем городе памятники, которые должны были появиться давным-давно, но в силу ряда причин были вынуждены «стоять в очереди» годы и даже десятилетия. Так было с монументами Героям Гражданской войны; воинам-интернационалистам на набережной городского пруда и памятником наркому тяжёлой промышленности Орджоникидзе.

Личность Григория Константиновича Орджоникидзе с начала 1930-х годов была на Вагонке культовой. Рабочие, инженеры, руководители и члены их семей чувствовали неусыпное внимание к ходу строительства «Уралвагонзавода» и постоянную заботу о людях со стороны главы Наркомтяжпрома. Товарищ Серго, как его звали соратники по партии и революционной борьбе, старался сделать всё, чтобы завод заработал в срок, а его строители и рабочие не испытывали ни в чём нужды. Он пробивал строительную технику, материалы, убеждал руководство страны в выделении дополнительных денег на строительство жилья, школ, детских садов. Он договаривался о поставках импортного оборудования, о приезде зарубежных инженеров и архитекторов с мировым именем. На первомайских демонстрациях его портрет несли в одном ряду с портретами Ленина и Сталина. Его изображения висели в школах, рабочих клубах и даже в бане посёлка Вагонстроя, которая была больше похожа на дворец. Учитывая любовь к наркому жителей Вагонки, в 1934 году тагильские артели освоили выпуск настольных гипсовых бюстов Орджоникидзе, а в 1937-м в Каслях был размещён большой заказ на его бюсты из чугуна.

Памятник товарищу Серго на Вагонке собирались установить ещё в 1938 году, но тогда никто из уральских скульпторов не взялся за эту работу. После войны одна из артелей, производивших парковые скульптуры, изготовила из гипса фигуру Орджоникидзе, которая заняла место на площадке у Центрального клуба вагоностроителей. Прожила скульптура недолго, и когда она начала разрушаться, её демонтировали. К вопросу о памятнике вернулись в конце 1960-х годов, но безрезультатно.

В начале 1970-х художник Владимир Маркин написал портрет Григория Константиновича, который долгое время украшал фойе Дворца культуры «Уралвагонзавода». В это же время гипсовый бюст наркома создала тагильский скульптор Людмила Ушакова, но судьба работы осталась неизвестной. В 1978-м скульптор Василий Ушаков отлил мемориальную доску с барельефом Орджоникидзе в память о его приезде на строительство завода. Однако памятник наркому на Вагонке так и не появился. Ходили слухи, что против его установки категорически возражал главный идеолог — 2-й секретарь Свердловского обкома партии Геннадий Колбин. Это выглядело довольно странно, так как Колбин сам был тагильчанином, вырос и выучился в Нижнем Тагиле, долгое время работал на Высокогорском механическом заводе и именно с Нижнего Тагила начал свою партийную карьеру.

Впрочем, об этом человеке мы расскажем как-нибудь в другой раз. А пока вернёмся на Вагонку.

В 1989 году генеральным директором «Уралвагонзавода» становится Владимир Сергеевич Серяков. Через некоторое время он выступает с инициативой установить памятник Орджоникидзе на улице, носящей имя наркома. Разработать проект памятника поручают тагильскому скульптору Владимиру Ильичу Павленко.



Владимир Павленко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://forum.vgd.ru/file.php?fid=401535&key=1126665847)



Владимир Павленко родился 2 июля 1943 года в Нижнем Тагиле. Любовь к изобразительному искусству проснулась у юноши рано. В 1952 году он начал заниматься в народной студии Дворца культуры Нижнетагильского металлургического завода у известного ленинградского художника Михаила Вильгельмовича Дистергефта. В 1968 году Павленко поступил в Уральское училище прикладного искусства, которое успешно окончил четыре года спустя. А в 1973 году молодой скульптор уехал в Иркутск, где работал в художественно-промышленных мастерских Художественного фонда. В 1974 году Владимир Ильич меняет род деятельности и целый год работает охотником-промысловиком. Вернувшись в Нижний Тагил в 1979 году, он поступает на художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института, где учится у таких мастеров, как Лев Перевалов и Михаил Крамской. С 1986 года скульптор начинает работать в Нижнетагильских художественно-промышленных мастерских худфонда.

Владимир Павленко на сплаве по Чусовой (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=396407&key=1385478433) Владимир Павленко (справа) в мастерской И. Я. Боголюбова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=396290&key=2105246637)

В 1998 году Владимир Павленко стал членом Союза художников России. Тогда же он принял участие в первом Международном фестивале деревянной скульптуры «Красота и вечность» в Перми, а в начале 2000-х — в нескольких фестивалях ледовой скульптуры. Также Павленко становился участником целого ряда городских и областных художественных выставок, где занимал призовые места.

Инициативу Владимира Серякова сразу поддержали общественные организации «Уралвагонзавода»: Совет ветеранов, комсомольская организация, женсовет. Они организовали сбор денег на создание памятника. Место для его установки выбрали заранее — на середине улицы Орджоникидзе, возле небольшого скверика в Театральном проезде (улица Патона). Устанавливали бронзового Серго работники цехов № 950 и 160. 1 августа 1991 года памятник был торжественно открыт.

Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/038/1519816997.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/038/1519816984.jpg) Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения (http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/038/1519816973.jpg)

Памятник Серго Орджоникидзе стал последним монументом советской эпохи, установленным в Нижнем Тагиле.

В 1991 году в городе стала появляться информация о том, что администрация Нижнего Тагила и руководство НТМК собираются установить на Привокзальной площади памятник металлургам. Однако обсуждение проекта, который подготовили скульпторы Боголюбов и Неверов, привело к тому, что площадь у железнодорожного вокзала была признана непригодной для монумента. Решение вопроса затянулось почти на 20 лет: сначала у города не было денег, в 1995–2000 годах у НТМК были заботы поважнее, затем заботы поважнее появились у всей страны. И всё же время для появления монумента пришло.

В 2008 году руководство ЕВРАЗ НТМК вдруг вспомнило о памятнике и решило «подарить его городу», как писали в газетах, к 70-летнему юбилею НТМК. Был объявлен творческий конкурс, на который было представлено 12 проектов от художников из Уфы, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Победу одержала работа Владимира Павленко.



Владимир Павленко с макетом памятника (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://artmnt.ru/siteimages/495970FIL6820.JPG)



Скульптор предложил и новое место для установки памятника. По его мнению, монумент нужно было установить у подножия Лисьей горы, напротив старого демидовского завода, подчеркнув тем самым неразрывную связь времён. Памятник было решено установить в 2010 году и открыть ко Дню металлурга.

Высота монумента из камня и бронзы составила около 13 метров, сечение нижнего периметра — около 7 метров, верхнего — 6 метров. Бронзовые скульптуры памятника отливались в литейной мастерской «Тагильское литьё», а три мегалита весом почти 40 тонн каждый были добыты по специальному заказу в Среднеуральском карьере и выточены едиными блоками, без стыков и разрезов. Сборка памятника происходила непосредственно на месте.

Владимир Павленко у отлитого фрагмента памятника металлургам (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (http://artmnt.ru/siteimages/1523968880.jpg) Монтаж памятника металлургам (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=396453&key=1302828571) Открытие памятника металлургам (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=396434&key=1975599744)

На открытии памятника у подножия Лисьей горы присутствовали ветераны НТМК, управляющий директор комбината, глава города, представители областных властей. Событие получило широкое освещение в средствах массовой информации.

Впрочем, среди горожан нашлось немало тех, кто посчитал, что монумент установлен не на месте.

По городу ходили разговоры, что некие влиятельные персоны НТМК надавили на администрацию города, чтобы памятник тагильским металлургам был установлен именно в историческом центре Нижнего Тагила, что монумент смотрелся бы выгоднее где-нибудь возле управления комбината или в Парке культуры. Теперь многие говорили, что памятник прекрасно смотрелся бы на площади у железнодорожного вокзала, и критиковали главу города Валентину Исаеву за то, что она «не посоветовалась с общественностью по такому важному вопросу». Понемногу критика стихла, а памятник включили в пешеходный туристический маршрут «Малахитовая линия».

В 2018 году в Нижнем Тагиле состоялась персональная выставка Владимира Ильича Павленко «Избранное...». Она открылась к 75-летию скульптора и была высоко оценена посетителями.

На персональной выставке Владимира Павленко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=397223&key=647089484) На персональной выставке Владимира Павленко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=400531&key=186706899) На персональной выставке Владимира Павленко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=397225&key=1847534743) На персональной выставке Владимира Павленко (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://forum.vgd.ru/file.php?fid=397221&key=1694685229)

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»