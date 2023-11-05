Село Петрокаменское — от постоялого двора до районного центра с гидроэлектростанцией и аэродромом

Село Петрокаменское, наверное, единственное на Урале за свою историю входило в состав трёх городских районов: Верхотурского, Невьянского и Нижнетагильского. В советские времена считалось, что Петрокаменское было образовано в 1789 году неким купцом Петром Яковлевым, который построил на берегу речки Каменки постоялый двор с кузницей. При постоялом дворе купчина открыл лавку, где приказчики торговали его товарами. Место было бойкое (рядом проходила дорога из Нижнетагильского завода на Невьянский и на казённые Алапаевские заводы), и доходы купца от постоялого двора росли как на дрожжах. А вместе с купцом богатело и развивалось само село. Но, как известно, история — наука неточная.

В середине 1950-х научные сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея в сопровождении краеведов Ивана Абрамовича Орлова и Александра Федуловича Кожевникова выезжали в село Петрокаменское в рамках историко-этнографической экспедиции и установили, что на самом деле село старше, чем считалось ранее, лет на сто.



Сотрудники Нижнетагильского музея в с. Петрокаменском (фото: И. А. Орлов / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Selo-Petrokamenskoe.-Avtostancija-v-s.-Petrokamenskoe.-Sotrudniki-Nizhnetagilskogo-kraevedcheskogo-muzeja-i-kraeved-Kozhevnikov-A.F.-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural.-kopija.jpg)



Как рассказали местные жители, село основал «гулящий человек» (вольноотпущенный государев крестьянин) из Архангельска, кузнец и рудознатец Пётр — старообрядец, искавший на Урале уединения и покоя.

В 1698 году на безымянное поселение из трёх домов набрела экспедиция Михаила Бибикова, искавшая по царскому указу рудные места. В дневнике экспедиции Михаил Афанасьевич тогда записал: «Остановились у Петра на Каменке-реке, где отдохнули и перековали лошадей».

Три года спустя «у кузнеца Петра на Каменке» останавливался обоз с московскими мастеровыми, который направлялся строить казённый железоделательный завод на реке Алапаихе. А в 1706 году в поселении уже был небольшой заезжий двор с кузней, хозяин которого «варил добрый сбитень и шил из лис тёплые шапки».

В архивных документах первой половины XVIII века можно найти упоминания о том, что в 1720-х годах село уже «звалось Петрокаменским, имело два десятка жителей мужского пола, постоялый двор, большую кузницу, мастерскую для ремонта подвод и кружечный двор, где к неудовольствию заезжих подавали лишь сбитень да кислые щи, ибо хозяева двора белого вина и бражки не пили, считая винопитие страшным грехом».

Что касается купца Петра Яковлева, то таковой в истории Петрокаменского действительно был: Пётр Саввич Яковлев, сын предпринимателя Саввы Яковлевича Собакина, купившего в 1769 году заводы у Прокофия Демидова.



П. С. Яковлев (неизв. художник, 1795 г. / общ. достояние)



В 1789 году Пётр Саввич основал в селе чугунолитейный и железоделательный завод. К тому времени Петрокаменское уже насчитывало два десятка дворов. Пётр Яковлев, в отличие от отца, Демидовых не чурался и частенько ездил перенимать опыт на Нижнетагильский завод, что шло Петрокаменскому заводу только на пользу — он успешно развивался и рос.

К середине XIX века в селе был 541 двор, проживало 1235 мужчин и 1239 женщин, был построен деревянный православный храм во имя Святой Троицы, действовали заводской госпиталь на 15 койко-мест, аптека (что по тем временам было необычно для села), ямская станция с почтовым отделением, четыре кузницы, два постоялых двора и 20 торговых лавок. Позднее появилась казённая винная лавка, старообрядческая часовня, стали проводиться сельскохозяйственные ярмарки, открылись земские больница и школа (в 1898 году преобразованная в двухклассное мужское училище). В селе работали две маслобойни, шесть сапожных мастерских, мельница и пекарня. В начале ХХ века в Петрокаменском стали производить кирпич и москательные товары (то, что сейчас назвали бы товарами для ремонта).



Пруд Петрокаменского завода (фото: И. А. Орлов / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Selo-Petrokamenskoe.-Petrokamenskij-prud.-1950-60-e-gg.-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural..-kopija.jpg)



В середине XIX столетия в Петрокаменском возникает ряд промыслов. Особенно славились на всю Пермскую губернию местные кустари-сундучники, у которых производство сундуков было хорошо организовано. Кто-то делал гольё — неокованные ящики, кто-то изготовлял сундуки с металлической отделкой, кто-то расписывал готовые изделия внутри и снаружи. На внутренних рынках с петрокаменскими сундучниками безуспешно соперничали тагильские купцы Кокушкины. Конкуренция прекратилась только тогда, когда сноха Петра Яковлевича Кокушкина, Зинаида, переманила некоторых мастеров из Петрокаменского в Тагил. Сундуки торгового дома «П. Я. Кокушкин и К°» неоднократно получали призы на торгово-промышленных ярмарках Российской империи в Екатеринбурге, Казани, Туле, Перми, Шуе и Омске.



Штамп ТД «П. Я. Кокушкин и К°» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://iknigi.net/books_files/online_html/261960/image17_63d3ac60a78da2000760af19_jpg.jpeg)



В начале 1920-х годов петрокаменские кустари-сундучники под руководством братьев Ивана и Александра Татауровых самоорганизовались в артель и через несколько лет открыли свой филиал в Нижнем Тагиле. В 1928-м на базе тагильского филиала была образована артель «Пролетарий», организатором которой стал Василий Никандрович Полюгов. Артель выпускала железоскобяные изделия, сельскохозяйственные инструменты, занималась ремонтом гужевых повозок, зданий, росписью подносов, изготовлением игрушек, в том числе ёлочных. Через несколько лет путём объединения нескольких артелей на базе «Пролетария» была образована артель «Металлист», а в 1957-м на базе «Металлиста» был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды.



Артель «Пролетарий», 1928 г. (фото Елены Полюговой / с разрешения автора)



Кроме сундуков, славилось Петрокаменское и своими гармонями. Но после 1917 года промысел развития не получил, а мастера перебрались в Свердловск, где их с удовольствием принимали на работу на фабрику музыкальных инструментов.

Яковлевский завод довольно стабильно проработал до 1905 года, благополучно пережив первый российский экономический кризис, пока не случилось сильное наводнение. Вода смыла половину заводской плотины и затопила заводские «фабрики». Владельцы завода, оценив ущерб, решили производство не возобновлять. Но ещё несколько лет на заводе выполнялись небольшие частные заказы и распродавалось оборудование. Полностью жизнь на заводе замерла в 1912-м.

После Октябрьской революции и завершения Гражданской войны на Урале в мае 1924 года село Петрокаменское вывели из подчинения Верхотурью и сделали центром Петрокаменского района, в состав которого вошло 59 населённых пунктов. На территории района было образовано полтора десятка сельских советов. Петрокаменский район просуществовал до июня 1931-го, после чего был упразднён, а село Петрокаменское на два года вошло в состав Невьянского района. Реорганизация была затеяна с целью повышения показателей по коллективизации, но эффекта не дала. Два года спустя территорию Петрокаменского района вывели из подчинения Невьянску и ввели в состав Нижнетагильского района, но 10 июля 1938-го Петрокаменский район был вновь образован в тех же границах и с включением посёлка Новоасбест.

Прославилось Петрокаменское на всю страну гораздо раньше, когда летом 1924 года на сходе жители села решили внести посильную лепту в программу электрификации страны и выступили с инициативой построить в Петрокаменском... гидроэлектростанцию. Для постройки выбрали место на бывшем яковлевском заводе и приступили к починке плотины заводского пруда. Вскоре было создано «Акционерное общество имени Ильича — товарищество по электрификации района». Учредителями выступили сельские комитеты взаимопомощи сёл Бызовское, Петрокаменское, Мокроусское и Темно-Осиновское. Первый общий съезд учредителей принял решение пригласить в состав правления общества председателя ВЦИК Калинина.

«Москва. ВЦИК. М. И. Калинину. Крестьянство Петрокаменского района Урала, которое Вас избрало членом РИК, решило строить районную электростанцию производственного назначения. Сегодня собрание Учредительного съезда создало акционерное товарищество электрификации в числе 45 уполномоченных от 9500 пайщиков с основным капиталом в 25000 рублей. Съезд просит Вас, как члена РИК нашего района, вступить в наше товарищество. Поздравляем Вас с победой на фронте электрификации сельского хозяйства!» — говорилось в телеграмме, посланной учредителями в Москву.

Всесоюзный староста согласие дал, и это сыграло свою положительную роль в будущем.

Жители района активно включились в строительство электростанции. Во всех населённых пунктах прошли собрания в поддержку стройки, которая стала всенародной. По решению правления каждый пеший житель должен был отработать на стройке 20 дней, конный — 10 дней. Работа двигалась быстро, но когда пришло время устанавливать турбину и генератор, оказалось, что завод-изготовитель выполнить заказ петрокаменцев не может. Тогда сельчане обратились за помощью к Михаилу Ивановичу Калинину. Недостающие турбину и генератор привезли в Нижний Тагил на поезде, а оттуда на волокушах по зимнику перевезли в Петрокаменское. 7 ноября 1932 года в домах сельских жителей зажглись электрические лампочки. Первая очередь Петрокаменской ГЭС имени Ильича мощностью 175 киловатт вступила в строй. Её директором был назначен один из разработчиков проекта гидроэлектростанции Алексей Кузьмич Плохих.



Петрокаменская ГЭС имени Ильича (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Petrokamenskaja-GJeS-im.-Lenina.-1930-e-gg.-Arhiv-Klera..jpg)



Началась электрификация колхозов района: в них заработали электрические агрегаты, появилось электрическое освещение на улицах сёл и деревень. В 1935 году электростанция выработала почти 198400 киловатт-часов электроэнергии.

Проработала сельская гидроэлектростанция довольно долго. В 1952 году Петрокаменская ГЭС была участником ВДНХ и получила диплом выставки и грузовой автомобиль ГАЗ-51. В это время уже началось строительство линий электропередачи и постепенное подключение района к общей энергосистеме Урала. В 1963 году Петрокаменскую ГЭС законсервировали, а через три года закрыли окончательно. Ценное оборудование распродали, а всё, что осталось, постепенно растащили сельчане.



Здание закрытой Петрокаменской ГЭС (фото неизв. автора, 1970-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Zdanie-bez-kryshi-Petrokamenskaja-GRJeS-pervenec-selskoj-gidrojenergetiki-strany.-Arhiv-Klera..jpg)



Своего расцвета Петрокаменский район достиг уже после войны. К началу 1960-х здесь действовали Петрокаменский райпромкомбинат, мебельная фабрика, типография, Краснопольский райпромкомбинат, обувная фабрика, промкомбинат трикотажного производства, хлебопекарни, две моторно-тракторные станции. В Петрокаменском производили кирпич, работал районный радиоузел, издавалась газета «Новая жизнь». В районе были два дома культуры, 15 сельских клубов, две районные и детская библиотеки, 14 школ, детские сады, четыре больницы, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, кинотеатр.

Здание кинотеатра в с. Петрокаменское (фото И. А. Орлова, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Selo-Petrokamenskoe.-Zdanie-kinoteatra.-1950-60-e-gg.-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural.-kopija.jpg) Здание клуба в с. Петрокаменское (фото И. А. Орлова, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Selo-Petrokamenskoe.-Zdanie-kluba.-1950-60-e-gg.-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural.-kopija.jpg) Здание средней школы в с. Петрокаменское (фото И. А. Орлова, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Selo-Petrokamenskoe.-Zdanie-novoj-shkoly.-1950-60-e-gg.-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural.-kopija.jpg)

Сельхозпродукцию производили шесть совхозов: «Победа», «Петрокаменский», «Краснопольский», «Башкарский», «Южаковский» и «Тагильский». Продукция совхозов поступала в магазины и столовые Нижнего Тагила, Невьянска, Верх-Нейвинска.

Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Петрокаменский район был упразднён с передачей территории в состав Нижнетагильского сельского района. Совхозы обрели новых шефов в лице тагильских предприятий, город взял на себя те проблемы, которые был не в силах решить Петрокаменский райсовет. Присоединение позволило улучшить снабжение сёл и деревень продовольственными и промышленными товарами, развивать автобусное сообщение, связь, медицинское обслуживание населения. Появился даже аэродром, который функционировал вплоть до 1990-х годов. Отсюда за 50 минут можно было добраться до свердловского аэродрома «Уктус» всего за 3 рубля.

Улицы с. Петрокаменское (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Selo-Petrokamenskoe.-Staja-gusej-na-ulice-sela.-1950-60-e-gg.-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural.-kopija.jpg) Улицы с. Петрокаменское (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//1_Selo-Petrokamenskoe.-Ulica-sela.-1950-60-e-gg-Arhiv-Gornozavodskoj-Ural.-kopija.jpg)

В настоящее время село Петрокаменское входит в состав Горноуральского городского округа. В нём проживают чуть более 3000 жителей, работают дом культуры, библиотека, лыжная база, школа, два детских сада, есть стадион, участковая больница с поликлиникой, службы пожарной охраны, скорой помощи и опорный пункт полиции. В 2010–2012 годах в селе отмечен рост рождаемости, начато строительство ещё одного детского сада, капитально отремонтирована плотина заводского пруда.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»