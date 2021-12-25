Наливное яблочко, гребень для волос, копчёная колбаса и открытка: что дарили тагильчане на Новый год при Демидовых и в советское время? 

Близится Новый год, и многие уже озадачились поисками подарков родным, друзьям и коллегам. В наше время проблемы с выбором подарков возникать не должны, ведь прилавки магазинов ломятся от товаров, которые можно подарить и близким, и просто знакомым. Не то что в прежние времена, когда выбор был не столь широким, а иногда и вовсе скудным. Мы попросили автора проекта «Город-ЛабириНТ» Дмитрия Кужильного рассказать, какие подарки выбирали жители Нижнего Тагила друзьям и близким в разные годы. Возможно, некоторые идеи вдохновят современных тагильчан.

Традиция дарить подарки на Новый год появилась практически вместе с этим праздником. Хотя первые годы в качестве подарков выступали фрукты, овощи, кулинарные изделия, сладости — всё, что можно было употребить в пищу. В России эта традиция продолжалась более 200 лет. Ещё с петровских времён самыми популярными подарками к Новому году были фрукты, пряники или конфеты. Их дарили как детям, так и взрослым. Причём никаких требований к украшению таких подарков долгое время вообще не существовало. Получить под Новый год румяное яблоко или спелую грушу уже само по себе было чудом, особенно на Урале и тем более в Сибири. В наших суровых краях фрукты не росли, а везти их по зимним дорогам, не дав замёрзнуть, было нереально.

В канун новогодних и рождественских праздников встретить на прилавках свежие яблоки на Урале было практически невозможно. А там, где они всё-таки появлялись — в крупных городах, таких как Пермь или Екатеринбург, — цены были просто запредельными. Стоимость яблока доходила до одного рубля. Везли фрукты на Урал в специальных хорошо утеплённых и отапливаемых повозках, что сильно влияло на их конечную цену. Цены на фрукты начали снижаться только с развитием в России железнодорожных перевозок.

Если говорить о новогодних подарках, которые дарили жители Нижнетагильского посёлка, то в основном это были практичные недорогие вещи или предметы домашнего обихода для взрослых и сладости для детей. Женщинам часто дарили платки: этого товара у тагильских купцов всегда было в достатке, на любой вкус и кошелёк. Нередко для подарка на Новый год заранее покупали простые, дешёвые платки, которые потом сами украшали вышивкой. Вторым по популярности подарком для женщин были полотенца, которые тоже самостоятельно украшали вышивкой. Хорошим подарком считались гребни, деревянные расписные шкатулки либо ларцы для хранения полезных мелочей, украшений или семейных реликвий.

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Мужчинам дарили рубахи, кушаки, рукавицы, пару лаптей или туесок, в котором обычно носили еду на работу. Дети, как правило, получали игрушки и сладости: пряники, леденцы, конфеты, орехи в сахарной глазури.

Во второй половине XIX века в «подарочную моду» начали входить ёлочные украшения. Самые дорогие — из стекла или фарфора — были доступны людям с высоким достатком. Простой люд (заводские работные, рудокопы, углежоги, мелкие служащие) покупали ёлочные украшения из дерева или папье-маше, раскрашенные от руки. Мода эта быстро прошла: изготовление ёлочных украшений стало семейным предновогодним занятием. Возвращалась эта мода дважды: в середине ХХ и в начале XXI века, но традиционным новогодним подарком ёлочные игрушки так и не стали.

Во второй половине XIX столетия новогодние подарки стали упаковывать в цветную бумагу или украшать их бантиками. Чуть позже появились коробки для пряников, конфет или печенья, оклеенные цветной бумагой или украшенные блёстками. А в конце XIX — начале ХХ века в моду вошли жестяные коробки, расписанные лаковыми красками. В них упаковывали леденцы, пастилу, цукаты или печенье. А позднее — чай, кофе и какао. Мода на такую упаковку то приходила, то уходила, но благополучно дожила до наших дней. Так, в первые годы советской власти жестяные коробки, расписанные рождественскими или библейскими сюжетами, попали в перечень признаков мещанства и перестали выпускаться. Но в 1930-х годах они снова вошли в моду, быстро став признаком высокого статуса подарка. Красиво упаковывать сладкие подарки стали на Кремлёвских ёлках, и скоро новое веяние распространилось в регионах. Изготовлением такой праздничной упаковки занимались, как правило, местные артели.

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В самом начале 70-х годов прошлого века жестяным коробкам была найдена альтернатива в виде пакетов из бумаги или целлофана и они ушли в тень до начала нового тысячелетия.

Во все времена главной проблемой новогодних подарков был вопрос их покупки и оплаты. Крестьяне и работный люд в XVIII и XIX веках деньги на подарки к Новому году и Рождеству начинали откладывать с осени, когда наступала пора продажи излишков урожая со своих огородов и наделов. На уральских заводах Демидовых часто появлялась возможность заработать лишнюю копейку, взяв небольшой подряд. На Нижнетагильских заводах и рудниках ещё со времён Никиты Акинфиевича Демидова существовала традиция премировать к Новому году всех работающих и даже неработающих деньгами. Так, поддоменный рабочий получал 50–70 копеек серебром, доменный мастер — от рубля до полутора, мелкие служащие могли получить от 2 до 5 рублей серебром, младший приказчик — от 10 до 15 рублей. Старшие приказчики и приравненные к ним механики, плотинные мастера, инженеры — до 100 рублей. Неработающим (престарелым и инвалидам) обычно выдавали по рублю серебром. Размеры таких выплат иногда менялись в зависимости от настроения заводовладельца, а чаще от порядочности управляющего заводом, через которого шли потоки премиальных.

В советский период, до 1940 года, подарки для детей своих работников оплачивало предприятие, на котором трудились родители. А через 10 лет после войны, в 1951 году, вышло совместное постановление ЦК партии и ЦК профсоюзов, обязывающее профкомы заводов, фабрик и учреждений оплачивать новогодние подарки для детей своих работников сначала в размере 50%, а позднее и 80% их стоимости.

Но самое важное в детском новогоднем подарке было его содержимое. Так, в Нижнем Тагиле во второй половине XIX столетия новогодний подарок для воспитанников Авроринского приюта состоял из печатного пряника, пшеничного калача с маком, запечённого в меду яблока и пригоршни орехов в сахарной глазури.

Сладкий новогодний подарок для детей работников Высокогорского рудоуправления в 1938 году весил 380–400 граммов. В него входили яблоко, три вида карамели, леденцы, несколько конфет с начинкой из цукатов.

В годы Великой Отечественной войны в новогодний подарок тагильским дошкольникам клали одно яблоко и около 120 граммов леденцов или изюма в сахарной глазури. В начальной и средней школе после праздничной линейки устраивали полдник, который состоял из стакана какао и сладкой выпечки. Такой же праздничный полдник проходил и в детских садах.

В середине 1950-х годов содержимое новогодних подарков для детей было регламентировано. Их вес не должен был превышать одного килограмма. В пакете со сладким подарком можно было найти яблоко, апельсин или два мандарина, два-три вида карамели и шоколадные конфеты: «Мишка на Севере», «Кара-Кум», «Ну-ка, отними!», «Белочка» или «Мишка косолапый». Доля шоколадных конфет не должна была превышать 1/3 общей массы набора. Ограничивали долю шоколадных конфет санэпиднормы тех лет: считалось, что чрезмерное употребление подростком шоколада вредно и может вызвать у него нежелательную реакцию организма. Именно по этой причине в новогодних подарках в детских садах, школах и Домах культуры бал правили карамельки, ириски, помадки и леденцы.



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Главный же новогодний подарок ожидал детей дома, под ёлкой. Что это будет — книга, настольная игра, набор для выжигания по дереву или рукоделия, фильмоскоп — никто не знал.

С новогодними подарками для взрослых в советское время забот было куда меньше. Коллегам по работе дарили, как правило, сувениры, а соседям по площадке — календари. Близким родственникам и друзьям было принято дарить на Новый год что-то полезное: перчатки, кашне, галстук, чайную пару или вазочку. Курильщикам можно было подарить портсигар, зажигалку или пепельницу, а рыбакам — удочку или снасти. Обычно сумма такого подарка не превышала 3–5 рублей. Главным качеством в новогоднем подарке была не стоимость, а его полезность.

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Кроме покупки подарков, обязательно нужно было разослать десятки поздравительных открыток родственникам и близким друзьям. Эта традиция, к сожалению, практически умерла в последние 15–20 лет. Ныне обходятся телефонным звонком, совершенно забыв о том, что открытка со словами поздравлений и пожеланий автоматически становится семейной реликвией.

Любопытно, что новогодние и рождественские открытки появились в России ещё в 1870-х годах, но поначалу не пользовались популярностью из-за своего небольшого размера. Дело в том, что письма в те времена начинались с приветствия получателю и всем его родственникам, которые жили в том же населённом пункте. А так как семьи в те времена были большими, перечисление всех дедушек, бабушек, дядюшек, тётушек, сестёр и братьев иногда занимало очень много места, которого у почтовой открытки просто не было. Да и цены кусались: 7 копеек серебром за одно отправление весом до 15 граммов. Популяризации почтовой открытки способствовало снижение цены на пересылку до 3 копеек за одно открытое письмо (как ранее именовали открытки). Это произошло в январе 1879 года, а уже к декабрю объём пересылки открыток в России вырос в два раза.

Однако абсолютную популярность поздравительные новогодние открытки завоевали в советское время. К началу 1960-х годов почта уже с трудом справлялась с массой новогодних посланий. А с начала 1970-х в небольших городах люди были вынуждены отправлять новогодние поздравления за 10–15 дней до праздника.



Скан открытки / художник В. Четвериков, 1979 г., Минсвязи СССР / фрагмент ориг. изображения / https://i.pinimg.com/564x/05/98/10/059810ec5b616987bcc62434d9f35610.jpg



В советский период появился ещё один вид новогодних подарков, которые получали работники предприятий и учреждений в своих коллективах. Чаще всего это были сувениры низкой ценовой категории и продуктовые наборы. Последнее в те годы, которые принято называть застойными, было актуально: стоять в предпраздничных очередях в магазинах работающему человеку было некогда, а купить для новогоднего стола что-нибудь вкусное хотелось.

Содержимое продуктовых подарков было стандартным: бутылка недорогого сухого вина или шампанского, немного цитрусовых и конфет, банка зелёного горошка или консервированных овощей, банка хороших рыбных консервов или две банки даров моря подешевле, вроде кильки или минтая. На предприятиях побогаче в наборах можно было встретить и копчёную колбасу, и буженину, и баночку растворимого кофе — безусловный дефицит по тем временам. Такие подарки и продуктовые наборы оплачивались руководством и профкомами заводов и организаций.



Фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения / https://forexdengi.com/filedata/fetch?id=28898854



Другой, не менее важной заботой предновогодних дней был праздничный стол. Ведь до сих пор живо поверье: как встретишь Новый год, так его и проведёшь. А значит, на столе должно быть изобилие и разнообразие. Но об этом мы поговорим в следующий раз…

(с) 2020. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»