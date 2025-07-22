Госдума приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и запрете рекламы VPN-сервисов. Парламентская оппозиция выступила против

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и запрете рекламы VPN-сервисов. За принятие закона проголосовали 306 депутатов, против — 67, ещё 22 воздержались, следует из трансляции на сайте российского парламента.

Штрафы за поиск экстремистских материалов составят от 3 до 5 тысяч рублей, за рекламу VPN — до 80 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч для юридических лиц.

«Время сегодняшнее отличается от того, которое было вчера. Это время не только вызовов, но и время военных действий. Понятно, что и решения принимаются адекватные этой ситуации... Посмотрим на это с точки зрения защиты интересов наших граждан... чтобы нам тоже не стоять здесь в сторонке...», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

Депутаты от партий «Новые люди», КПРФ и СЗРП отказались поддержать инициативу. Представитель КПРФ отметил, что закон нарушает Конституцию и помешает борцам с экстремистскими материалами.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подвергла закон резкой критике.

«Размытые формулировки в тексте позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации. Для того, чтобы нарушить закон достаточно будет просто перейти не по той ссылке и посмотреть что-то нехорошее. Однако, критерии того, “что такое хорошо, а что такое плохо” одному Богу известны. Ведь даже список экстремистских материалов Минюста из 536 страниц не даёт ответа на этот вопрос. Произвольное правоприменение может коснуться каждого, включая самих депутатов, их жен и детей, которые очень любят делиться подробностями своей жизни в некоторых экстремистских соцсетях», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

По её мнению, новый закон — это де факто первая попытка на государственном уровне отслеживать «цифровой след» россиян. Кроме того, закон может породить волну мошенничества, докса, шантажа и вымогательства.

В поддержку закона высказался глава Минцифры Максут Шадаев в ходе своего выступления в Госдуме.

«Решение позволяет <…> c одной стороны, не допустить дальнейшего распространения экстремистских материалов. С другой стороны, не принимать решений о блокировке больших западных платформ. Пока. Сохраняется возможность пользоваться этими ресурсами, но с вот этими вот ограничениями», — отметил министр.