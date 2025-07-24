В мэрии Нижнего Тагила представили проект благоустройства парка Рудника имени III Интернационала

В администрации Нижнего Тагила представили дизайн-проект комплексного благоустройства парка Рудника имени III Интернационала, который стал победителем голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проект предусматривает создание футбольного поля, спортивной площадки для занятий стритболом и воркаутом, двух детских игровых площадок, централизованного места для проведения праздников со сценой, а также системы наружного освещения и видеонаблюдения.

«Сделали проект таким, чтобы при его реализации минимально воздействовать на окружающую среду, сохраняя естественную природную привлекательность парка, привычную для населения микрорайона», — рассказал в ходе обсуждения проекта представитель компании-подрядчика «УБТ-Сервис» Егор Исаков.

За включение этой территории в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году проголосовало рекордное количество тагильчан. Из 94 тысяч участников голосования поддержку благоустройству парка Рудника имени III Интернационала выразили почти 56 тысяч человек.

«Представленный дизайн-проект соответствует техническому заданию и может быть взят за основу. Документ, что называется, “живой”, и его детали будут также рассмотрены нами с представителями общественности, чтобы разработка проектно-сметной документации, связанной с реализацией проекта, проходила с учётом мнения населения микрорайона. Важно, чтобы тагильчане становились активными участниками формирования среды, а не просто “потребителями” городских услуг. Параллельно с созданием проекта обновления территории парковой зоны ведётся работа по обеспечению его финансирования. В ближайшее время город должен подать заявку в правительство Свердловской области на предоставление субсидии из регионального бюджета на реализацию идеи, чтобы в летний период 2026 года осуществить задуманное», — сказал замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.