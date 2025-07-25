Пятерым тагильчанам вручат почётный знак «За заслуги перед городом»

Мэрия Нижнего Тагила определила имена пятерых тагильчан, которые будут награждены почётным знаком «За заслуги перед городом».

В результате тайного голосования из кандидатов, которые могли быть выдвинуты главой города, коллективами предприятий и организаций, общественными объединениями и группами граждан численностью не менее 50 человек, были определены тагильчане, внёсшие наибольший вклад в развитие города. Ими стали начальник отдела социальных объектов «Уралвагонзавода» Виктор Гок, главный энергетик «Планты» Павел Жаворонков, заместитель начальника нижнетагильского МВД Наталья Саввина, руководитель лицея № 39 Наиля Сайфетдинова, член городской Общественной палаты и председатель Совета ветеранов органов власти Нина Титова.

Знаком отличия, учреждённым в 2012 году, за особые заслуги или достижения в сфере социально-экономического развития города, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу наградят в канун празднования Дня города. Кроме самого знака победители голосования получат выплату в 50 тысяч рублей.