В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который угрожал убийством фельдшеру скорой помощи

24 июля Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 28-летнего тагильчанина, который признан виновным в преступлении предусмотренном п. «б» ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, в связи с осуществлением служебной деятельности).

Напомним, по версии следствия, 22 февраля 2025 года ночью 55-летний фельдшер скорой помощи вместе с водителем и медицинской сестрой прибыли по вызову к беременной женщине.

После входа в квартиру супруг пациентки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно высказал претензии фельдшеру из-за того, что те не надели бахилы. Он схватил медика за шею, повалил на пол и стал душить, при этом угрожая убийством.

«Опасаясь преступных действий осужденного, фельдшер скорой помощи вышел на лестничную площадку, где муж пациентки, продолжая осуществлять свой преступный умысел, вновь совершил на него нападение. Последний схватил за шею медицинского работника, повалил на бетонный пол и, продолжая его удерживать, затрудняя дыхание, вновь стал высказывать угрозы убийством. В результате падения потерпевший ударился спиной и затылочной частью головы, испытав сильную физическую боль», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

После чего, потерпевшему удалось выбежать на улицу, но осужденный снова его догнал, повалил на землю и, схватив за шею, продолжил угрожать убийством. Нападение удалось остановить благодаря вмешательству водителя скорой помощи.

Осужденный частично признал свою вину в совершении преступления. Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил мужчине наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.